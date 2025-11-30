Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün’den dizideki kızı Gökçe Bahadır hakkında sitem dolu itiraf!

Bir dönemin unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün, ekran partneri Gökçe Bahadır’la ilgili yıllar sonra şaşırtan bir çıkış yaptı. Usta oyuncu, dizinin bitişinin ardından Bahadır’la bir daha görüşmediklerini söyleyerek sitem dolu ifadeler kullandı.

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından Yaprak Dökümü, yıllar önce final yapmış olsa da oyuncu kadrosu hâlâ gündem olmaya devam ediyor. Dizide “Ali Rıza Bey” karakterine hayat veren usta oyuncu Halil Ergün, konuk olduğu bir YouTube programında dizideki kızı Leyla’yı canlandıran Gökçe Bahadır’la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ergün, Bahadır’ın kendisini yıllardır aramadığını söylerken yıllar sonra ilk kez sitemini bu kadar açık dile getirdi.

HALİL ERGÜN: “EVLİLİĞİNDE ÖNCÜLÜK ETMİŞTİM AMA SONRA BİTTİ GİTTİ”

Selen Görgüzel’in YouTube’da yayınlanan Cam Masa programına konuk olan Halil Ergün’e, Yaprak Dökümü’nün genç oyuncularının kendisiyle iletişim kurup kurmadığı soruldu. Ergün, ilk olarak Fahriye Evcen’in kendisini hiç aramadığını söyleyerek Bennu Yıldırımlar’ı örnek gösterdi ve “O muhteşem bir kardeşimizdir” dedi.

Gökçe Bahadır konusunda ise usta oyuncunun sözleri daha duygusal ve sitemkâr oldu. Ünlü oyuncu şu cümleleri kullandı:

“Gökçe’yi bir daha hiç görmedim. Evliliğinde bile yanında oldum, anne babasından istemeye ben gittim. Sonra tamamen koptuk… Herhalde yoğun çalışıyordur.”

EFSANE DİZİDEN BUGÜNE SÜREN VEDA

Ergün’ün bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir dönemin fenomenleşmiş dizisi Yaprak Dökümü’nde baba–kız olarak izleyicinin gönlüne kazınan ikilinin yıllar içinde hiç görüşmemesi, hayranlarda şaşkınlık yarattı.

