Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün’den dizideki kızı Gökçe Bahadır hakkında sitem dolu itiraf!

Bir dönemin unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün, ekran partneri Gökçe Bahadır’la ilgili yıllar sonra şaşırtan bir çıkış yaptı. Usta oyuncu, dizinin bitişinin ardından Bahadır’la bir daha görüşmediklerini söyleyerek sitem dolu ifadeler kullandı.
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından Yaprak Dökümü, yıllar önce final yapmış olsa da oyuncu kadrosu hâlâ gündem olmaya devam ediyor. Dizide “Ali Rıza Bey” karakterine hayat veren usta oyuncu Halil Ergün, konuk olduğu bir YouTube programında dizideki kızı Leyla’yı canlandıran Gökçe Bahadır’la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ergün, Bahadır’ın kendisini yıllardır aramadığını söylerken yıllar sonra ilk kez sitemini bu kadar açık dile getirdi.
Selen Görgüzel’in YouTube’da yayınlanan Cam Masa programına konuk olan Halil Ergün’e, Yaprak Dökümü’nün genç oyuncularının kendisiyle iletişim kurup kurmadığı soruldu. Ergün, ilk olarak Fahriye Evcen’in kendisini hiç aramadığını söyleyerek Bennu Yıldırımlar’ı örnek gösterdi ve “O muhteşem bir kardeşimizdir” dedi.
Gökçe Bahadır konusunda ise usta oyuncunun sözleri daha duygusal ve sitemkâr oldu. Ünlü oyuncu şu cümleleri kullandı:
“Gökçe’yi bir daha hiç görmedim. Evliliğinde bile yanında oldum, anne babasından istemeye ben gittim. Sonra tamamen koptuk… Herhalde yoğun çalışıyordur.”
Ergün’ün bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir dönemin fenomenleşmiş dizisi Yaprak Dökümü’nde baba–kız olarak izleyicinin gönlüne kazınan ikilinin yıllar içinde hiç görüşmemesi, hayranlarda şaşkınlık yarattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun süredir haklarında çıkan aşk iddialarıyla gündemi meşgul eden Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu, sessizliklerini sonunda bozdu. İkili, sosyal medyada paylaşılan ayna pozu ile ilk kez birlikte görüntülenerek ilişkilerini resmen duyurdu. Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminin merkezinde yer alan Kerem Bürsin, haftalardır sosyal medyanın en çok konuşulan aşk söylentilerine nokta koydu. Bir […]
Bez Bebek dizisindeki mobbing tartışması büyürken, bu kez Evrim Akın’ın kendisini temize çıkarmak için sosyal medyada bot hesaplarla TT çalışması yaptırdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yıllar sonra yeniden alevlenen Bez Bebek tartışması, emektar oyuncu Evrim Akın’ın gözyaşlarıyla yaptığı açıklamalarla gündemin merkezine oturmuştu. Asena Keskinci’nin psikolojik şiddet iddialarını reddeden Akın’ın açıklaması sosyal medyada büyük etki […]
NOW’un sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı’na sürpriz bir isim katıldı. Yıldız karakteri için uzun süredir beklenen yeni partner sonunda kadroya dahil oldu. Dizide aşk üçgeni daha da büyüyor. NOW ekranlarının yeni sezonda en hızlı yükselen yapımlarından biri olan Halef: Köklerin Çağrısı, reytinglerdeki başarısını her hafta biraz daha yukarı taşıyor. İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz ve […]
Demet Akalın ve Berkay arasındaki yıllar süren soğukluk beklenmedik bir buluşmayla son buldu. Duygusal anların yaşandığı barışma görüşmesinde Akalın gözyaşlarını tutamadı. Türk pop müziğinin iki ünlü ismi Demet Akalın ve Berkay arasında yıllardır devam eden küslük nihayet sona erdi. Uzun süre birbirleriyle konuşmayan ikili, geçen hafta bir araya gelerek barıştı. Buluşmada duygu dolu anlar yaşanırken, […]
‘Bez Bebek’ dizisindeki iddialar sonrası kameraların karşısına geçen Evrim Akın, yaşananların kendisini derinden sarstığını söyleyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Akın’ın açıklamalarının ardından eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez de sessizliğini bozdu. ‘Bez Bebek’ dizisinin çocuk oyuncularından Asena Keskinci’nin ortaya attığı iddialar, günlerdir magazin gündemini meşgul ederken, sessizliğini koruyan Evrim Akın basın toplantısı düzenleyerek ilk kez konuştu. Duygusal […]
Kızılcık Şerbeti’nde Seray Kaya’nın kadroya katılmasının ardından başlayan jenerik sıralaması tartışması büyürken, Doğukan Güngör’ün sosyal medya hamlesi gündemi sallamıştı. Yapım şirketi Gold Film, tansiyonu düşürecek bir çözüm bularak krizi kapatma kararı aldı. Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bu kez ekran başarısıyla değil, kulislerde patlak veren jenerik tartışmasıyla gündeme geldi. Yeni transfer Seray Kaya’nın […]