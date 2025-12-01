Derbi öncesi Galatasaray’da sızıntı krizi! Okan Buruk çileden çıktı

Fenerbahçe derbisi öncesi Kemerburgaz Tesisleri’nden antrenman görüntülerinin sızması Galatasaray’da alarm verdi. Okan Buruk’un sert tepki gösterdiği olay sonrası kulüp içinde köstebek avı başlatıldı.
Fenerbahçe derbisi öncesinde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da, Kemerburgaz Tesisleri’nden antrenman görüntülerinin ve sakat oyuncuların son durumu hakkında bilgilerin sosyal medyaya düşmesi büyük krize yol açtı. Bilgi sızıntısının kısa sürede yayılması hem yönetimi hem teknik ekibi harekete geçirirken, Okan Buruk’un bu durum karşısında oldukça sert tepki gösterdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda köstebek arayışı başlarken, derbi öncesi bilgi güvenliği en kritik başlık hâline geldi.
Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da, Kemerburgaz Tesisleri’nde yaşanan beklenmedik bilgi sızıntısı sonrası kriz patladı. Sakat futbolcuların antrenmana katıldığı bilgisinin kısa sürede sosyal medyada yayılması, yönetimi ve teknik ekibi harekete geçirirken, taktik çalışmaların dışarıya aktarılması ihtimali derbi öncesi tedirginliği artırdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, daha önce de taktiklerin ve muhtemel 11’in medyaya sızmasından rahatsız olduğu biliniyordu. Bu son olayın ardından Buruk’un öfkesi daha da büyüdü. Sarı-kırmızılı teknik adamın kulüp içinde sert tepki verdiği, disiplin ve bilgi güvenliği konularında taviz vermeyeceğini net şekilde belirttiği öğrenildi.
Sızıntının ardından Galatasaray yönetimi, Kemerburgaz Tesisleri’nde adeta olağanüstü hâl ilan etti. Tesis çalışanları, teknik ekip ve idari personelin bilgilendirildiği, bu dönemde en küçük detayın bile dışarıya çıkarılmasının kabul edilmeyeceği vurgulandı.
Sarı-kırmızılı cephenin, “Bizden her şey sızıyor ama Samandıra’dan tek bir bilgi çıkmıyor” diyerek duruma tepki gösterdiği aktarıldı.
Okan Buruk’un, dünkü idmanda Fenerbahçe maçına yönelik tüm taktik detayları oyuncularına birebir uygulamalı olarak anlattığı belirtildi. Deneyimli teknik adamın, rakibin son dönemdeki oyun planı üzerine detaylı analizler yaptığı ve futbolcularını özel uyarılarla hazırladığı ifade edildi.
Bilgi sızıntısıyla sarsılan Galatasaray’da tüm dikkat, artık derbinin sonucuna yöneldi. Tesislerde alınan sıkı önlemlerin yanı sıra teknik ekibin mental hazırlığa ağırlık verdiği, takımın motivasyonunun en üst seviyeye çıkarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
