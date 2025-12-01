En düşük memur maaşı için hesaplar yapıldı: İşte en net zam tahmini

Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak zammı için kritik tarih yaklaşıyor. 5 Ocak’ta açıklanacak aralık enflasyonu ile zam oranı kesinleşecek. İlk hesaplamalar, en düşük memur maaşının yıl sonu enflasyon senaryolarına göre yüzde 18,7 ile yüzde 20,51 arasında artabileceğini gösteriyor.

Yeni yıl yaklaşırken memur ve memur emeklilerinin maaş artışına ilişkin beklentiler yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu. Aralık ayı TÜFE verisi 5 Ocak Pazartesi günü açıklandığında, milyonlarca kamu çalışanının alacağı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı resmen ortaya çıkacak. Son hesaplamalar ise memur zammında üç ayrı senaryonun öne çıktığını gösteriyor.

4 AYLIK ZAM FARKI KESİNLEŞTİ: %16,55

Ekim ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından memur ve memur emeklilerinin dört aylık zam farkı %16,55 olarak netleşti. Bu oran, aralık verisinin eklenmesiyle birlikte ocak ayında uygulanacak toplam artışın temelini oluşturacak.

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yalnızca 6 aylık enflasyon farkını alırken, memur ve memur emeklilerinin maaş zammı toplu sözleşme artışı + enflasyon farkı şeklinde hesaplanıyor.

Bu nedenle memurların ocak ayında daha yüksek oransal zam alması bekleniyor.

MEMUR ZAMMINDA 3 SENARYO

Yeni yıl enflasyon hedefleri doğrultusunda memur ve memur emeklileri için üç farklı zam oranı öne çıkıyor:

Yıl sonu enflasyon %31 olursa: Zam oranı %18,70

Yıl sonu enflasyon %32 olursa: Zam oranı %19,60

Yıl sonu enflasyon %33 olursa: Zam oranı %20,51

Bu oranlar, 2026’nın ilk yarısı boyunca memur maaşlarının artışını belirleyecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aralık enflasyonunun tabloyu değiştirmesi beklenmezse, en düşük memur maaşının bu oranlar doğrultusunda yüzde 18,7 ile 20,5 arasında artması öngörülüyor. Kesin rakam ise 5 Ocak’ta açıklanacak TÜFE verisi ile netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi