En düşük memur maaşı için hesaplar yapıldı: İşte en net zam tahmini

Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak zammı için kritik tarih yaklaşıyor. 5 Ocak’ta açıklanacak aralık enflasyonu ile zam oranı kesinleşecek. İlk hesaplamalar, en düşük memur maaşının yıl sonu enflasyon senaryolarına göre yüzde 18,7 ile yüzde 20,51 arasında artabileceğini gösteriyor.
Yeni yıl yaklaşırken memur ve memur emeklilerinin maaş artışına ilişkin beklentiler yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu. Aralık ayı TÜFE verisi 5 Ocak Pazartesi günü açıklandığında, milyonlarca kamu çalışanının alacağı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı resmen ortaya çıkacak. Son hesaplamalar ise memur zammında üç ayrı senaryonun öne çıktığını gösteriyor.
Ekim ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından memur ve memur emeklilerinin dört aylık zam farkı %16,55 olarak netleşti. Bu oran, aralık verisinin eklenmesiyle birlikte ocak ayında uygulanacak toplam artışın temelini oluşturacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yalnızca 6 aylık enflasyon farkını alırken, memur ve memur emeklilerinin maaş zammı toplu sözleşme artışı + enflasyon farkı şeklinde hesaplanıyor.
Bu nedenle memurların ocak ayında daha yüksek oransal zam alması bekleniyor.
Yeni yıl enflasyon hedefleri doğrultusunda memur ve memur emeklileri için üç farklı zam oranı öne çıkıyor:
Yıl sonu enflasyon %31 olursa: Zam oranı %18,70
Yıl sonu enflasyon %32 olursa: Zam oranı %19,60
Yıl sonu enflasyon %33 olursa: Zam oranı %20,51
Bu oranlar, 2026’nın ilk yarısı boyunca memur maaşlarının artışını belirleyecek.
Aralık enflasyonunun tabloyu değiştirmesi beklenmezse, en düşük memur maaşının bu oranlar doğrultusunda yüzde 18,7 ile 20,5 arasında artması öngörülüyor. Kesin rakam ise 5 Ocak’ta açıklanacak TÜFE verisi ile netleşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de sosyal güvenlik reformu yeniden gündemin merkezine yerleşti. Meclis’e sunulması beklenen yeni düzenleme, özellikle 1999, 2002 ve 2008 yıllarında sigorta girişi bulunan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur prim gününün 9.000’den 7.200’e düşürülmesi halinde prim eşitlemesi sağlanacak, böylece 3.600 ve 4.500 gün gibi kritik sınırlarla birlikte erken emeklilik için yeni bir rota oluşturulacak. Türkiye’de uzun süredir […]
BİM, 2 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Temel gıdadan süt ürünlerine, bakliyattan çikolata reyonuna kadar geniş bir kategoride onlarca üründe indirim uygulanacak. Nutella 1 kg, Filiz makarna çeşitleri, tost peyniri, margarinden kahvaltılık ürünlere kadar pek çok üründe dikkat çekici fiyatlar öne çıkıyor. Türkiye’nin en geniş market zincirlerinden BİM, Aralık […]
Asgari ücret görüşmelerine günler kala DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2026’nın çalışanlar için çok daha zor bir yıl olacağını söyledi. Çerkezoğlu’na göre enflasyon hedefleri yine tutmayacak, yeni vergiler kapıda ve mevcut zam oranlarıyla asgari ücretin 30 bin TL’yi görmesi mümkün değil. Yeni asgari ücretin belirleneceği kritik takvim yaklaşırken, çalışma hayatının en büyük tartışma başlıklarından biri yeniden […]
Bankalar, Kasım ayında yeni müşterilere özel sıfır faizli kredi kampanyalarını genişletti. Limitlerin 90 bin TL’ye kadar yükselmesi ve 3–6 ay vadeli seçeneklerin yaygınlaşması, acil nakit ihtiyacı olan tüketiciler için büyük bir fırsat sundu. Garanti BBVA, DenizBank, QNB Finansbank ve Enpara gibi bankalar, hızlı onay süreci ve masrafsız kredi avantajlarıyla öne çıkıyor. Bankaların Kasım ayı kampanyaları, […]
Yıl sonu yaklaşırken bankalar arasındaki promosyon rekabeti zirveye çıktı. Emekli, dul ve yetim aylığı alanlar için ödemeler 30 bin TL’nin üzerine çıktı; bazı bankalarda toplam avantaj 39.500 TL’ye kadar ulaştı. Emekli, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca kişinin merakla takip ettiği banka promosyonlarında yıl sonu hareketliliği doruk noktasına ulaştı. Bankaların rekabeti hızlanırken, promosyon ödemeleri 30 […]
Altın ve gümüşte yılın kazanç tablosu netleşirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026’da en çok getiri sağlayacağını düşündüğü yatırım aracını açıkladı. Memiş, gümüşün yeniden yükselişe geçeceğini belirtirken, yatırım sepeti için alternatif önerilerde bulundu. 2025 yılının son günlerine yaklaşılırken yatırımcılar yeni yıl için yol haritası oluşturmaya başladı. Altın ve gümüş, bu yılın kazandıranları arasında […]