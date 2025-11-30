Flaş ÖTV muafiyeti kararı! 10 yıl beklemek gerekmiyor

Engelli bireylerin araç alımında uygulanan ÖTV muafiyetindeki “10 yıl bekleme şartı” için Danıştay’dan kritik karar çıktı. Yüksek Mahkeme, düzenlemenin yürütmesini durdurarak milyonlarca engelli için yeniden araç alımının önünü açtı.

Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç alırken karşılaştığı en tartışmalı şartlardan biri olan “10 yıl bekleme kuralı” için Danıştay’dan emsal nitelikte bir karar geldi. Türkiye Sakatlar Derneği’nin başvurusu sonrası Danıştay 7. Dairesi, uygulamanın yürütmesini durdurarak engellilerin beş yılda araç yenileme hakkının engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi muafiyetiyle araç alma hakkı uzun yıllardır çeşitli kısıtlamalara tabi tutuluyordu. Bu kısıtlamaların en önemlisi, ÖTV istisnasıyla alınan aracın satılmasından sonra yeni bir araç için 10 yıl bekleme zorunluluğu getiren uygulamaydı. Ancak söz konusu şart için Danıştay’dan sevindiren bir karar çıktı.

YÜRÜTME DURDURULDU

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi’nin yaptığı başvuru üzerine Danıştay 7. Dairesi, ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’ndeki 10. maddeyi inceleyerek, 10 yıl bekleme şartının yürütmesini durdurdu.

Mahkeme, düzenlemenin engelli bireylerin araçsız kalmasına yol açabileceğine ve hukuki güvenliği zedelediğine dikkat çekti.

Kararda,

“Düzenlemenin önceki dönemde aracını satmış kişiler için de geçerli kabul edilmesi açıkça hukuka aykırıdır. Engelli bireylerin toplumsal yaşamdan kopmasına neden olabilir.”

ifadelerine yer verildi.

KİMLER YARARLANACAK?

Danıştay’ın kararıyla birlikte:

27 Aralık 2024’ten önce ÖTV muafiyetiyle araç alanlar,

Aracını beş yılını doldurduktan sonra satan veya devreden engelliler,

artık 10 yıl beklemeden tekrar ÖTV muafiyetli araç alabilecek.

10 YIL ŞARTI NEDEN GETİRİLMİŞTİ?

Bu uygulama, engelli araçlarında sık görülen “ticari amaçlı kullanım ve istismar” iddiaları nedeniyle yürürlüğe girmişti. Ancak yeni düzenleme, gerçek ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetine neden olduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu.

HANGİ ARAÇLARDA ÖTV MUAFİYETİ VAR?

Güncel listede yer alan bazı ÖTV’siz engelli araç modelleri şöyle:

Toyota Corolla

Toyota C-HR

Hyundai Bayon

TOGG T10X

TOGG T10F

Renault Megane

Fiat Egea

Fiat Egea Cross

Kaynak: Haber Merkezi