Flaş ÖTV muafiyeti kararı! 10 yıl beklemek gerekmiyor

Engelli bireylerin araç alımında uygulanan ÖTV muafiyetindeki “10 yıl bekleme şartı” için Danıştay’dan kritik karar çıktı. Yüksek Mahkeme, düzenlemenin yürütmesini durdurarak milyonlarca engelli için yeniden araç alımının önünü açtı.
Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç alırken karşılaştığı en tartışmalı şartlardan biri olan “10 yıl bekleme kuralı” için Danıştay’dan emsal nitelikte bir karar geldi. Türkiye Sakatlar Derneği’nin başvurusu sonrası Danıştay 7. Dairesi, uygulamanın yürütmesini durdurarak engellilerin beş yılda araç yenileme hakkının engellenmemesi gerektiğini vurguladı.
Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi muafiyetiyle araç alma hakkı uzun yıllardır çeşitli kısıtlamalara tabi tutuluyordu. Bu kısıtlamaların en önemlisi, ÖTV istisnasıyla alınan aracın satılmasından sonra yeni bir araç için 10 yıl bekleme zorunluluğu getiren uygulamaydı. Ancak söz konusu şart için Danıştay’dan sevindiren bir karar çıktı.
Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi’nin yaptığı başvuru üzerine Danıştay 7. Dairesi, ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’ndeki 10. maddeyi inceleyerek, 10 yıl bekleme şartının yürütmesini durdurdu.
Mahkeme, düzenlemenin engelli bireylerin araçsız kalmasına yol açabileceğine ve hukuki güvenliği zedelediğine dikkat çekti.
Kararda,
“Düzenlemenin önceki dönemde aracını satmış kişiler için de geçerli kabul edilmesi açıkça hukuka aykırıdır. Engelli bireylerin toplumsal yaşamdan kopmasına neden olabilir.”
ifadelerine yer verildi.
Danıştay’ın kararıyla birlikte:
27 Aralık 2024’ten önce ÖTV muafiyetiyle araç alanlar,
Aracını beş yılını doldurduktan sonra satan veya devreden engelliler,
artık 10 yıl beklemeden tekrar ÖTV muafiyetli araç alabilecek.
Bu uygulama, engelli araçlarında sık görülen “ticari amaçlı kullanım ve istismar” iddiaları nedeniyle yürürlüğe girmişti. Ancak yeni düzenleme, gerçek ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetine neden olduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu.
Güncel listede yer alan bazı ÖTV’siz engelli araç modelleri şöyle:
Toyota Corolla
Toyota C-HR
Hyundai Bayon
TOGG T10X
TOGG T10F
Renault Megane
Fiat Egea
Fiat Egea Cross
Kaynak: Haber Merkezi
BİM, 2 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Temel gıdadan süt ürünlerine, bakliyattan çikolata reyonuna kadar geniş bir kategoride onlarca üründe indirim uygulanacak. Nutella 1 kg, Filiz makarna çeşitleri, tost peyniri, margarinden kahvaltılık ürünlere kadar pek çok üründe dikkat çekici fiyatlar öne çıkıyor. Türkiye’nin en geniş market zincirlerinden BİM, Aralık […]
Asgari ücret görüşmelerine günler kala DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2026’nın çalışanlar için çok daha zor bir yıl olacağını söyledi. Çerkezoğlu’na göre enflasyon hedefleri yine tutmayacak, yeni vergiler kapıda ve mevcut zam oranlarıyla asgari ücretin 30 bin TL’yi görmesi mümkün değil. Yeni asgari ücretin belirleneceği kritik takvim yaklaşırken, çalışma hayatının en büyük tartışma başlıklarından biri yeniden […]
Bankalar, Kasım ayında yeni müşterilere özel sıfır faizli kredi kampanyalarını genişletti. Limitlerin 90 bin TL’ye kadar yükselmesi ve 3–6 ay vadeli seçeneklerin yaygınlaşması, acil nakit ihtiyacı olan tüketiciler için büyük bir fırsat sundu. Garanti BBVA, DenizBank, QNB Finansbank ve Enpara gibi bankalar, hızlı onay süreci ve masrafsız kredi avantajlarıyla öne çıkıyor. Bankaların Kasım ayı kampanyaları, […]
Yıl sonu yaklaşırken bankalar arasındaki promosyon rekabeti zirveye çıktı. Emekli, dul ve yetim aylığı alanlar için ödemeler 30 bin TL’nin üzerine çıktı; bazı bankalarda toplam avantaj 39.500 TL’ye kadar ulaştı. Emekli, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca kişinin merakla takip ettiği banka promosyonlarında yıl sonu hareketliliği doruk noktasına ulaştı. Bankaların rekabeti hızlanırken, promosyon ödemeleri 30 […]
Altın ve gümüşte yılın kazanç tablosu netleşirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026’da en çok getiri sağlayacağını düşündüğü yatırım aracını açıkladı. Memiş, gümüşün yeniden yükselişe geçeceğini belirtirken, yatırım sepeti için alternatif önerilerde bulundu. 2025 yılının son günlerine yaklaşılırken yatırımcılar yeni yıl için yol haritası oluşturmaya başladı. Altın ve gümüş, bu yılın kazandıranları arasında […]
Halkbank’ın esnaf ve sanatkârlara vereceği hazine destekli krediler için yeni esaslar açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, 1 Ocak itibarıyla uygulanacak. Esnaf ve sanatkârların uzun süredir beklediği hazine faiz destekli kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Halkbank tarafından kullandırılacak yatırım ve işletme kredilerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme, hem faiz desteğinin […]