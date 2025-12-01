Kışın ilk gününde 36 ile yağış, 4 kente kar uyarısı! Meteoroloji haritayı güncelledi

Kış ayının ilk günüyle birlikte yağışlar Türkiye genelinde etkili oluyor. Meteoroloji, 36 il için yağmur, 4 kent için kar uyarısı yaptı. Özellikle Trabzon, Rize ve Artvin’de yağışların yer yer kuvvetleneceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kış mevsiminin ilk gününe denk gelen 1 Aralık için kapsamlı bir yağış raporu yayımladı. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 36 ilde yağmur ve sağanak beklenirken, Erzurum, Kars, Van ve Malatya’da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar görüleceği bildirildi. Özellikle Karadeniz’in doğusunda yağışların yer yer kuvvetlenmesi öngörülürken, iç ve doğu bölgelerde sis, pus, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi.

KIŞIN İLK GÜNÜNDE YAĞIŞ ALARMI: 36 İL YAĞMURA, 4 İL KARA HAZIRLANIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Kış mevsiminin ilk gününe denk gelen bugün, Türkiye genelinde yağışlı bir hava hakim olacak. 36 ilde yağmur ve sağanak beklenirken, 4 kentte karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar görülecek. Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece düşmesi öngörülüyor.

YAĞIŞIN ETKİLİ OLACAĞI BÖLGELER AÇIKLANDI

Rapora göre yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun büyük kısmı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun geniş bir bölümü ile Akdeniz’in doğusunda yağış bekleniyor. Adana’nın doğusu ve Aydın’ın kıyı hatlarında da yağmur geçişlerinin görüleceği bildirildi.

Meteoroloji’nin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

“Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.”

Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde pus ve sis, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması istendi.

KAR BEKLENEN İLLER BELLİ OLDU

Kışın ilk gününde beyaz örtüyle tanışması beklenen iller şunlar:

Erzurum

Kars

Van

Malatya

Bu kentlerde yağışın karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde etkili olması öngörülüyor.

YAĞIŞ UYARISI YAPILAN 36 İL

Meteoroloji’nin yağmur uyarısı yaptığı iller şöyle sıralandı:

İstanbul, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Siirt, Adana, Aydın, Trabzon, Rize, Artvin, Ankara, Eskişehir, Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Samsun, Amasya, Erzurum, Kars, Malatya, Van

Yağışlarla birlikte sıcaklıkların düşmesi ve yer yer kuvvetli yağış ihtimali nedeniyle sürücü ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

