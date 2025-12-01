Türkiye’yi neden terk ettiler? Müge Boz ve Caner Erdeniz’in kararı X’te kriz çıkardı

Ünlü oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, iki çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınma kararı aldı. Çiftin tercihi, sosyal medyada “eğitim” gerekçesi üzerinden yoğun şekilde tartışıldı.

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz, iki çocuklarının eğitimi için Türkiye’den ayrılarak Londra’ya taşınma kararı aldı. İstanbul’daki evlerini kapatmadan İngiltere’ye yerleşmeye hazırlanan ünlü çiftin bu tercihi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. X kullanıcılarının bir kısmı çiftin kararını “eğitim bahanesi” diyerek eleştirirken, bazıları özel okul maliyetlerine atıf yaparak adımı mantıklı bulduklarını dile getirdi.

ÜNLÜ ÇİFT İNGİLTERE’YE YERLEŞME KARARI ALDI

Oyuncu Müge Boz ve profesyonel basketbolcu Caner Erdeniz, iki çocuklarının geleceği için Türkiye dışında yaşamaya karar verdi. 2019’da Barselona’da nikâh masasına oturan ve aynı yıl kızları Vina’yı kucaklarına alan çift, daha sonra ikinci çocukları Rika’nın dünyaya gelmesiyle ailelerini büyütmüştü. Uzun süredir sakin bir yaşam sürdüren aile, son kararıyla yeniden gündeme geldi.

EVLERİNİ KAPATMADAN LONDRA’YA TAŞINIYORLAR

Çiftin Türkiye’yi tamamen terk etmediği, İstanbul’daki evlerinin kapatılmadan duracağı belirtildi. Ancak çocuklarının eğitimi için İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşme hazırlıkları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İngiltere’de daha önce Bergüzar Korel, Kıvanç Tatlıtuğ ve Mustafa Sandal gibi ünlü isimlerin de ev sahibi olması, taşınma kararına dair tartışmayı artırdı.

‘EĞİTİM İÇİN TAŞINIYORUZ’ AÇIKLAMASI ELEŞTİRİ GETİRDİ

Müge Boz ve Caner Erdeniz’in “çocukların eğitimi” gerekçesiyle yurtdışına taşınma kararı, X kullanıcıları arasında geniş bir tartışma yarattı. Sosyal medyada görüşler ikiye ayrılırken bazı kullanıcılar çiftin gerekçesini inandırıcı bulmadı.

Platformda yapılan bazı yorumlar şöyle:

“Ne eğitimmiş, bir tek orada var herhalde.”

“Parayı burada kazanıp orada harcıyorlar.”

“Ne güzel, para var huzur var.”

“Eğitim gerekçesi komik geliyor.”

“Özel okul fiyatlarını görünce haklılar gibi duruyor.”

Bu yorumlar, kararın yalnızca eğitim kaygısıyla alınmadığını düşünenlerle, Türkiye’deki eğitim maliyetlerine dikkat çekerek çifti haklı bulanlar arasında hararetli bir tartışma doğurdu.

GÜNDEM OLMAYA DEVAÖ EDİYOR

Ünlü çiftin Londra’ya taşınması, hem magazin hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Boz ve Erdeniz’in Türkiye’deki evlerini koruyarak İngiltere’ye yerleşmesi, “kalıcı göç mü, geçici eğitim planı mı?” sorularını da beraberinde getirdi. Çiftin ilerleyen günlerde kararlarına ilişkin daha detaylı bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu.

