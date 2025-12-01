Asgari Ücrete En Az Yüzde 40 Zam Şart! Merkez Bankası Eski Başekonomisti Hakan Kara’dan Çarpıcı Hesap

Asgari ücrette 2026 zammına yönelik geri sayım sürerken, ekonomik çevrelerin dikkatle izlediği yorumlardan biri Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’dan geldi. Aralık ayında başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesi değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaşan Kara, mevcut ekonomik tabloya göre yapılması gereken zam oranını açıkladı.
Asgari ücret zammının belirlenmesine sayılı günler kala gözler yeniden komisyonun yapacağı toplantılara çevrilirken, tartışmalara bu kez Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’nın dikkat çekici hesabı damga vurdu. Türk-İş’in açıkladığı açlık sınırının 30 bin TL’ye dayanmasıyla birlikte, mevcut asgari ücretin alım gücündeki erime daha net ortaya çıkarken Kara, yılbaşında asgari ücretin yalnızca açlık sınırına yaklaşabilmesi için dahi en az yüzde 40’lık bir artışın zorunlu olduğunu ifade etti. Bu değerlendirme, aralık ayında başlayacak pazarlık sürecine ilişkin beklentileri bir anda değiştirdi.
2025 yılı için net 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücret, yüksek enflasyon nedeniyle hızla erirken, Türk-İş’in Kasım ayı verileri tabloyu daha da çarpıttı. Buna göre açlık sınırı 29.828 TL’ye, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 38.552 TL’ye yükseldi. Giyim, sağlık, ulaşım ve diğer zorunlu ihtiyaçlar hesaba katıldığında yoksulluk sınırı 97 bin TL’yi aştı.
Prof. Dr. Hakan Kara, X platformunda paylaştığı hesaplama ile tartışmanın seyrini değiştirdi. Kara, asgari ücretin yalnızca açlık sınırına yetişebilmesi için “en az yüzde 40 zam yapılması gerektiğini” belirtti. Araştırmasında Aralık ve Ocak aylarında açlık sınırı endeksinin aylık %2 artacağı varsayımını kullandığını vurgulayan Kara, bu oranın daha yüksek gerçekleşebileceğine de dikkat çekti.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayının ilk haftasında toplanması beklenirken, zam oranının 31 Aralık’a kadar kesinleşmesi gerekiyor. Milyonlarca çalışan ve işveren, hem enflasyon hem de alım gücündeki erime dikkate alınarak belirlenecek yeni rakamı bekliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak zammı için kritik tarih yaklaşıyor. 5 Ocak’ta açıklanacak aralık enflasyonu ile zam oranı kesinleşecek. İlk hesaplamalar, en düşük memur maaşının yıl sonu enflasyon senaryolarına göre yüzde 18,7 ile yüzde 20,51 arasında artabileceğini gösteriyor. Yeni yıl yaklaşırken memur ve memur emeklilerinin maaş artışına ilişkin beklentiler yeniden gündemin en sıcak başlıklarından […]
Engelli bireylerin araç alımında uygulanan ÖTV muafiyetindeki “10 yıl bekleme şartı” için Danıştay’dan kritik karar çıktı. Yüksek Mahkeme, düzenlemenin yürütmesini durdurarak milyonlarca engelli için yeniden araç alımının önünü açtı. Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç alırken karşılaştığı en tartışmalı şartlardan biri olan “10 yıl bekleme kuralı” için Danıştay’dan emsal nitelikte bir karar geldi. Türkiye Sakatlar Derneği’nin […]
Türkiye’de sosyal güvenlik reformu yeniden gündemin merkezine yerleşti. Meclis’e sunulması beklenen yeni düzenleme, özellikle 1999, 2002 ve 2008 yıllarında sigorta girişi bulunan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur prim gününün 9.000’den 7.200’e düşürülmesi halinde prim eşitlemesi sağlanacak, böylece 3.600 ve 4.500 gün gibi kritik sınırlarla birlikte erken emeklilik için yeni bir rota oluşturulacak. Türkiye’de uzun süredir […]
BİM, 2 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Temel gıdadan süt ürünlerine, bakliyattan çikolata reyonuna kadar geniş bir kategoride onlarca üründe indirim uygulanacak. Nutella 1 kg, Filiz makarna çeşitleri, tost peyniri, margarinden kahvaltılık ürünlere kadar pek çok üründe dikkat çekici fiyatlar öne çıkıyor. Türkiye’nin en geniş market zincirlerinden BİM, Aralık […]
Asgari ücret görüşmelerine günler kala DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2026’nın çalışanlar için çok daha zor bir yıl olacağını söyledi. Çerkezoğlu’na göre enflasyon hedefleri yine tutmayacak, yeni vergiler kapıda ve mevcut zam oranlarıyla asgari ücretin 30 bin TL’yi görmesi mümkün değil. Yeni asgari ücretin belirleneceği kritik takvim yaklaşırken, çalışma hayatının en büyük tartışma başlıklarından biri yeniden […]
Bankalar, Kasım ayında yeni müşterilere özel sıfır faizli kredi kampanyalarını genişletti. Limitlerin 90 bin TL’ye kadar yükselmesi ve 3–6 ay vadeli seçeneklerin yaygınlaşması, acil nakit ihtiyacı olan tüketiciler için büyük bir fırsat sundu. Garanti BBVA, DenizBank, QNB Finansbank ve Enpara gibi bankalar, hızlı onay süreci ve masrafsız kredi avantajlarıyla öne çıkıyor. Bankaların Kasım ayı kampanyaları, […]