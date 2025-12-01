Asgari Ücrete En Az Yüzde 40 Zam Şart! Merkez Bankası Eski Başekonomisti Hakan Kara’dan Çarpıcı Hesap

Asgari ücrette 2026 zammına yönelik geri sayım sürerken, ekonomik çevrelerin dikkatle izlediği yorumlardan biri Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’dan geldi. Aralık ayında başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesi değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaşan Kara, mevcut ekonomik tabloya göre yapılması gereken zam oranını açıkladı.

Asgari ücret zammının belirlenmesine sayılı günler kala gözler yeniden komisyonun yapacağı toplantılara çevrilirken, tartışmalara bu kez Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’nın dikkat çekici hesabı damga vurdu. Türk-İş’in açıkladığı açlık sınırının 30 bin TL’ye dayanmasıyla birlikte, mevcut asgari ücretin alım gücündeki erime daha net ortaya çıkarken Kara, yılbaşında asgari ücretin yalnızca açlık sınırına yaklaşabilmesi için dahi en az yüzde 40’lık bir artışın zorunlu olduğunu ifade etti. Bu değerlendirme, aralık ayında başlayacak pazarlık sürecine ilişkin beklentileri bir anda değiştirdi.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ AŞTI

2025 yılı için net 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücret, yüksek enflasyon nedeniyle hızla erirken, Türk-İş’in Kasım ayı verileri tabloyu daha da çarpıttı. Buna göre açlık sınırı 29.828 TL’ye, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 38.552 TL’ye yükseldi. Giyim, sağlık, ulaşım ve diğer zorunlu ihtiyaçlar hesaba katıldığında yoksulluk sınırı 97 bin TL’yi aştı.

“ASGARİ ÜCRETİN AÇLIK SINIRINA ULAŞMASI İÇİN EN AZ %40 ZAM GEREKİYOR”

Prof. Dr. Hakan Kara, X platformunda paylaştığı hesaplama ile tartışmanın seyrini değiştirdi. Kara, asgari ücretin yalnızca açlık sınırına yetişebilmesi için “en az yüzde 40 zam yapılması gerektiğini” belirtti. Araştırmasında Aralık ve Ocak aylarında açlık sınırı endeksinin aylık %2 artacağı varsayımını kullandığını vurgulayan Kara, bu oranın daha yüksek gerçekleşebileceğine de dikkat çekti.

GÖZLER KOMİSYONUN İLK TOPLANTISINDA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayının ilk haftasında toplanması beklenirken, zam oranının 31 Aralık’a kadar kesinleşmesi gerekiyor. Milyonlarca çalışan ve işveren, hem enflasyon hem de alım gücündeki erime dikkate alınarak belirlenecek yeni rakamı bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi