Kredi kartı borcu olanlara nefes aldıracak yapılandırma! 60 aya kadar vade geliyor

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için kritik düzenleme yürürlüğe girdi. Merkez Bankası ve BDDK’nın ortak kararıyla, dönem borcunu ödeyemeyen tüketicilere 60 aya kadar yapılandırma hakkı tanındı. Yeni uygulama, kart borcu icra aşamasına gelmeden ödeme kolaylığı sağlamayı amaçlıyor.

Kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca kişi için beklenen adım atıldı. Merkez Bankası ve BDDK’nın ortak kararıyla, dönem borcunu ödeyemeyen vatandaşlara kart ve ihtiyaç kredisi borçlarını 60 aya kadar yapılandırma imkânı tanındı. Yüksek faiz ve artan geçim maliyetleri nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan kullanıcılar, borçlarını 5 yıla yayılan taksitlerle kapatarak icra riskinden kurtulabilecek. Yeni düzenleme, özellikle son dönemde kart kullanımının rekor seviyeye çıktığı Türkiye’de önemli bir rahatlama olarak değerlendiriliyor.

BORCU OLANLARA 5 YIL VADE İMKANI

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, asgari tutarı ödeyemeyen veya borcu gecikmeye düşen vatandaşlar mevcut bakiyelerini aylık yüzde 3,11 tavan faiz oranıyla 60 ay vadeye bölebilecek. Böylece hem icra tehdidi ortadan kalkacak hem de aylık ödeme yükü daha yönetilebilir bir seviyeye inecek.

100 BİN TL BORÇ İÇİN ÖRNEK YAPILANDIRMA TABLOSU

60 ay vadede yaklaşık ödeme planı şöyle oluşuyor:

Toplam Borç Vade Aylık Taksit Faiz

50.000 TL 60 Ay ~2.300 TL %3,11

100.000 TL 60 Ay ~4.600 TL %3,11

200.000 TL 60 Ay ~9.200 TL %3,11

Not: Rakamlar Merkez Bankası’nın azami faiz oranına göre hesaplanmış olup, bankaların ek masraf ve sigorta ücretlerine göre değişiklik gösterebilir.

HANGİ KOŞULLARDA YAPILANDIRMA YAPILABİLİYOR?

Yapılandırmanın geçerli olabilmesi için bazı şartlar bulunuyor:

Borcun gecikmeye düşmüş olması veya dönem borcu kapsamında yer alması gerekiyor. Vadesi gelmemiş harcamalar yapılandırılamıyor.

Yapılandırma süresince kredi kartı limiti dondurulabilir ya da kart tamamen kapatılabilir.

İşlemler otomatik yapılmıyor; vatandaşın şube, mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

BANKALAR NASIL BİR YOL İZLİYOR?

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası ve özel bankalar yapılandırmayı tavan faiz oranı üzerinden yapıyor. Kamu bankalarında süreç daha hızlı yürürken, özel bankalar ek masraf uygulayabiliyor.

BU FIRSAT KİMLER İÇİN KRİTİK?

Geliri düşen, birikmiş kart borcu nedeniyle icralık olma riski taşıyan veya sadece asgari ödemeyi yapabilen vatandaşlar için yapılandırma, kısa vadede nefes aldıran bir çözüm olarak görülüyor. Ancak toplam geri ödeme miktarının artacağı unutulmamalı; bu nedenle uzmanlar, borç kapatma kredisi gibi alternatiflerin de karşılaştırılmasını öneriyor.

