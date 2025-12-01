Kadıköy Gazetesi

Kredi kartı borcu olanlara nefes aldıracak yapılandırma! 60 aya kadar vade geliyor

Kredi kartı borcu olanlara nefes aldıracak yapılandırma! 60 aya kadar vade geliyor

Yayınlanma:
Tuncay Keskin Yönetici
Kredi kartı borcu olanlara nefes aldıracak yapılandırma! 60 aya kadar vade geliyor

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için kritik düzenleme yürürlüğe girdi. Merkez Bankası ve BDDK’nın ortak kararıyla, dönem borcunu ödeyemeyen tüketicilere 60 aya kadar yapılandırma hakkı tanındı. Yeni uygulama, kart borcu icra aşamasına gelmeden ödeme kolaylığı sağlamayı amaçlıyor.

Kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca kişi için beklenen adım atıldı. Merkez Bankası ve BDDK’nın ortak kararıyla, dönem borcunu ödeyemeyen vatandaşlara kart ve ihtiyaç kredisi borçlarını 60 aya kadar yapılandırma imkânı tanındı. Yüksek faiz ve artan geçim maliyetleri nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan kullanıcılar, borçlarını 5 yıla yayılan taksitlerle kapatarak icra riskinden kurtulabilecek. Yeni düzenleme, özellikle son dönemde kart kullanımının rekor seviyeye çıktığı Türkiye’de önemli bir rahatlama olarak değerlendiriliyor.

BORCU OLANLARA 5 YIL VADE İMKANI

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, asgari tutarı ödeyemeyen veya borcu gecikmeye düşen vatandaşlar mevcut bakiyelerini aylık yüzde 3,11 tavan faiz oranıyla 60 ay vadeye bölebilecek. Böylece hem icra tehdidi ortadan kalkacak hem de aylık ödeme yükü daha yönetilebilir bir seviyeye inecek.

100 BİN TL BORÇ İÇİN ÖRNEK YAPILANDIRMA TABLOSU

60 ay vadede yaklaşık ödeme planı şöyle oluşuyor:

Toplam Borç Vade Aylık Taksit Faiz
50.000 TL 60 Ay ~2.300 TL %3,11
100.000 TL 60 Ay ~4.600 TL %3,11
200.000 TL 60 Ay ~9.200 TL %3,11

Not: Rakamlar Merkez Bankası’nın azami faiz oranına göre hesaplanmış olup, bankaların ek masraf ve sigorta ücretlerine göre değişiklik gösterebilir.

HANGİ KOŞULLARDA YAPILANDIRMA YAPILABİLİYOR?

Yapılandırmanın geçerli olabilmesi için bazı şartlar bulunuyor:

Borcun gecikmeye düşmüş olması veya dönem borcu kapsamında yer alması gerekiyor. Vadesi gelmemiş harcamalar yapılandırılamıyor.

Yapılandırma süresince kredi kartı limiti dondurulabilir ya da kart tamamen kapatılabilir.

İşlemler otomatik yapılmıyor; vatandaşın şube, mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

BANKALAR NASIL BİR YOL İZLİYOR?

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası ve özel bankalar yapılandırmayı tavan faiz oranı üzerinden yapıyor. Kamu bankalarında süreç daha hızlı yürürken, özel bankalar ek masraf uygulayabiliyor.

BU FIRSAT KİMLER İÇİN KRİTİK?

Geliri düşen, birikmiş kart borcu nedeniyle icralık olma riski taşıyan veya sadece asgari ödemeyi yapabilen vatandaşlar için yapılandırma, kısa vadede nefes aldıran bir çözüm olarak görülüyor. Ancak toplam geri ödeme miktarının artacağı unutulmamalı; bu nedenle uzmanlar, borç kapatma kredisi gibi alternatiflerin de karşılaştırılmasını öneriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

En düşük memur maaşı için hesaplar yapıldı: İşte en net zam tahmini
Ekonomi
01 Aralık 2025
En düşük memur maaşı için hesaplar yapıldı: İşte en net zam tahmini

Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak zammı için kritik tarih yaklaşıyor. 5 Ocak’ta açıklanacak aralık enflasyonu ile zam oranı kesinleşecek. İlk hesaplamalar, en düşük memur maaşının yıl sonu enflasyon senaryolarına göre yüzde 18,7 ile yüzde 20,51 arasında artabileceğini gösteriyor. Yeni yıl yaklaşırken memur ve memur emeklilerinin maaş artışına ilişkin beklentiler yeniden gündemin en sıcak başlıklarından […]

Flaş ÖTV muafiyeti kararı! 10 yıl beklemek gerekmiyor
Ekonomi
30 Kasım 2025
Flaş ÖTV muafiyeti kararı! 10 yıl beklemek gerekmiyor

Engelli bireylerin araç alımında uygulanan ÖTV muafiyetindeki “10 yıl bekleme şartı” için Danıştay’dan kritik karar çıktı. Yüksek Mahkeme, düzenlemenin yürütmesini durdurarak milyonlarca engelli için yeniden araç alımının önünü açtı. Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç alırken karşılaştığı en tartışmalı şartlardan biri olan “10 yıl bekleme kuralı” için Danıştay’dan emsal nitelikte bir karar geldi. Türkiye Sakatlar Derneği’nin […]

1999–2008 Arası SGK Girişlilere Büyük Fırsat: 5 Yıl Erken Emeklilik Yolu Açılıyor
Ekonomi
30 Kasım 2025
1999–2008 Arası SGK Girişlilere Büyük Fırsat: 5 Yıl Erken Emeklilik Yolu Açılıyor

Türkiye’de sosyal güvenlik reformu yeniden gündemin merkezine yerleşti. Meclis’e sunulması beklenen yeni düzenleme, özellikle 1999, 2002 ve 2008 yıllarında sigorta girişi bulunan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur prim gününün 9.000’den 7.200’e düşürülmesi halinde prim eşitlemesi sağlanacak, böylece 3.600 ve 4.500 gün gibi kritik sınırlarla birlikte erken emeklilik için yeni bir rota oluşturulacak. Türkiye’de uzun süredir […]

BİM, 2 Aralık Salı Aktüel Fırsatlarını Duyurdu: Mutfaktan atıştırmalığa onlarca üründe dev kampanya!
Ekonomi
30 Kasım 2025
BİM, 2 Aralık Salı Aktüel Fırsatlarını Duyurdu: Mutfaktan atıştırmalığa onlarca üründe dev kampanya!

BİM, 2 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Temel gıdadan süt ürünlerine, bakliyattan çikolata reyonuna kadar geniş bir kategoride onlarca üründe indirim uygulanacak. Nutella 1 kg, Filiz makarna çeşitleri, tost peyniri, margarinden kahvaltılık ürünlere kadar pek çok üründe dikkat çekici fiyatlar öne çıkıyor. Türkiye’nin en geniş market zincirlerinden BİM, Aralık […]

Asgari Ücrette Kırmızı Alarm: Çalışanlar Beklediği Zammı Alamayacak
Ekonomi
30 Kasım 2025
Asgari Ücrette Kırmızı Alarm: Çalışanlar Beklediği Zammı Alamayacak

Asgari ücret görüşmelerine günler kala DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2026’nın çalışanlar için çok daha zor bir yıl olacağını söyledi. Çerkezoğlu’na göre enflasyon hedefleri yine tutmayacak, yeni vergiler kapıda ve mevcut zam oranlarıyla asgari ücretin 30 bin TL’yi görmesi mümkün değil. Yeni asgari ücretin belirleneceği kritik takvim yaklaşırken, çalışma hayatının en büyük tartışma başlıklarından biri yeniden […]

Acil Nakit İhtiyacı Olanlara Müjde! 90 Bin TL’ye Kadar Faizsiz Kredi
Ekonomi
29 Kasım 2025
Acil Nakit İhtiyacı Olanlara Müjde! 90 Bin TL’ye Kadar Faizsiz Kredi

Bankalar, Kasım ayında yeni müşterilere özel sıfır faizli kredi kampanyalarını genişletti. Limitlerin 90 bin TL’ye kadar yükselmesi ve 3–6 ay vadeli seçeneklerin yaygınlaşması, acil nakit ihtiyacı olan tüketiciler için büyük bir fırsat sundu. Garanti BBVA, DenizBank, QNB Finansbank ve Enpara gibi bankalar, hızlı onay süreci ve masrafsız kredi avantajlarıyla öne çıkıyor. Bankaların Kasım ayı kampanyaları, […]

