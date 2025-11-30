Baygın halde yatan sara hastasını soydular! İnsanlığın bittiği anlar kamerada

Beyoğlu’nda sara nöbeti geçirip yere yığılan bir adam, yardım beklerken iki hırsız tarafından soyuldu. Telefonundan kıyafetlerine kadar her şeyi çalan şüpheliler, 2 aylık teknik ve fiziki takiple yakalanarak tutuklandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşanan olay, “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Sara nöbeti geçirerek sokak ortasında bayılan Erhan Yavuz isimli vatandaş, yaşam mücadelesi verirken iki kişi tarafından soyuldu. Yardıma koşmak yerine baygın adamın üzerindeki kıyafeti ve telefonunu alan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken polis ekiplerinin iki ay süren titiz çalışması sonucu iki zanlı yakalanarak tutuklandı.
Olay 21 Eylül’de Kuloğlu Mahallesi’nde yaşandı. Yolda yürürken sara nöbeti geçiren Erhan Yavuz bir anda yere yığıldı. Bu sırada yanından geçen B.T. ve C.C.D. isimli iki kişi, talihsiz adama yardım etmek yerine üzerindeki kıyafeti ve cep telefonunu alıp bölgeden hızla uzaklaştı.
Çevredeki güvenlik kamerası, insanlık dışı olayı tüm detaylarıyla kaydetti. Görüntülerde Yavuz’un nöbet geçirip yere düştüğü, iki şüphelinin de baygın haldeki adamın yanına gelerek eşyalarını çaldığı net şekilde görülüyor.
Şikâyet üzerine harekete geçen Güven Timleri, bölgedeki tüm kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Yaklaşık iki ay süren arayışın ardından iki zanlı yine aynı mahallede kıskıvrak yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T. ve C.C.D., “açıktan hırsızlık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Eskişehir’de 47 yaşındaki Figen Kayhan’ın yıllardır devam eden çene ağrısı ve gece nefes kesilmesi şikâyeti, yapılan detaylı incelemelerin ardından tıp literatüründe ilk kez solunum problemiyle kendini gösteren sinir kılıfı tümörü olarak kayıtlara geçti. 45 dakikalık operasyonla yaklaşık 5 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı. Eskişehir’de yaşayan Figen Kayhan, uzun süredir devam eden çene bölgesindeki şişlik ve nefes […]
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin altı farklı deprem levhasının kesişiminde bulunduğunu hatırlatarak kritik uyarılarda bulundu. Moriwaki, deprem sırasında merdiven kullanımından kaçınılması gerektiğinin altını çizerken, herkesin acil durum çantasında su, düdük, tuz ve streç film bulundurmasını tavsiye etti. Türkiye’nin deprem riskine dair yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Erzurum’daki söyleşisinde […]
Sıfır otomobillerde yıl sonu kampanyaları hız kazanırken, otomotiv uzmanları ikinci el piyasasında gözden kaçan önemli avantajlara dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bazı modellerde fiyat makası öyle daraldı ki, “şu anda en cazip seçenek” ikinci elde gizli olabilir. Araba sahibi olmayı planlayanlar için hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasındaki hareketlilik hız kesmiyor. Sıfır modellerde yıl […]
Dinar ilçesinde Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi faciaya yol açtı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 yolcu yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, şehirlerarası sefer yapan bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi büyük bir trajediye neden oldu. Henüz sürücüsü ve plakası açıklanmayan Elazığ Murat Turizme ait otobüsün […]
TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, Trabzon’da katılacağı söyleşi etkinliği öncesi sokakta bir kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırı girişimiyle karşılaştı. Gerginlik büyümeden çevredeki vatandaşlar araya girerek olayı engelledi. TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yıllarca görev yapan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, söyleşi yapmak üzere gittiği Trabzon’da beklenmedik bir protestoyla karşılaştı. İddiaya göre […]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz açıklarında seyreden VIRAT adlı geminin sabaha karşı yeniden İDA saldırısına maruz kaldığını duyurdu. Mürettebatın durumunun iyi olduğu açıklandı. Karadeniz’de son günlerde artan gerilim, bu sabah saatlerinde bir saldırı haberiyle yeniden tırmandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, VIRAT isimli gemiye yönelik ikinci kez insansız deniz aracı saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Sabahın erken saatlerinde […]