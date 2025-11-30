Baygın halde yatan sara hastasını soydular! İnsanlığın bittiği anlar kamerada

Beyoğlu’nda sara nöbeti geçirip yere yığılan bir adam, yardım beklerken iki hırsız tarafından soyuldu. Telefonundan kıyafetlerine kadar her şeyi çalan şüpheliler, 2 aylık teknik ve fiziki takiple yakalanarak tutuklandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşanan olay, “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Sara nöbeti geçirerek sokak ortasında bayılan Erhan Yavuz isimli vatandaş, yaşam mücadelesi verirken iki kişi tarafından soyuldu. Yardıma koşmak yerine baygın adamın üzerindeki kıyafeti ve telefonunu alan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken polis ekiplerinin iki ay süren titiz çalışması sonucu iki zanlı yakalanarak tutuklandı.

BAYILAN ADAMA YARDIM ETMEK YERİNE ÜZERİNİ SOYDULAR

Olay 21 Eylül’de Kuloğlu Mahallesi’nde yaşandı. Yolda yürürken sara nöbeti geçiren Erhan Yavuz bir anda yere yığıldı. Bu sırada yanından geçen B.T. ve C.C.D. isimli iki kişi, talihsiz adama yardım etmek yerine üzerindeki kıyafeti ve cep telefonunu alıp bölgeden hızla uzaklaştı.

KAMERALAR HER ŞEYİ KAYDETTİ

Çevredeki güvenlik kamerası, insanlık dışı olayı tüm detaylarıyla kaydetti. Görüntülerde Yavuz’un nöbet geçirip yere düştüğü, iki şüphelinin de baygın haldeki adamın yanına gelerek eşyalarını çaldığı net şekilde görülüyor.

POLİS 2 AY BOYUNCA İZ SÜRDÜ, ŞÜPHELİLER AYNI MAHALLEDE YAKALANDI

Şikâyet üzerine harekete geçen Güven Timleri, bölgedeki tüm kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Yaklaşık iki ay süren arayışın ardından iki zanlı yine aynı mahallede kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T. ve C.C.D., “açıktan hırsızlık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi