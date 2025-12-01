Lapa lapa kar geliyor! Tam 36 il için alarm verildi

Kışın ilk günüyle birlikte Türkiye genelinde hava hareketlendi. Meteoroloji, 36 il için yağış, Erzurum, Kars, Van ve Malatya için kar uyarısı yaptı. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olması beklenirken sıcaklıklar 4 derece birden düşecek.

Kış mevsimi 1 Aralık itibarıyla resmen başladı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, daha ilk günden yurt genelini yakından ilgilendiren önemli bir uyarı yayımladı. Türkiye’nin büyük bölümünde yağış beklenirken, dört ilde karla karışık yağmur ve kar görüleceği bildirildi. Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini artıracak.

36 İL İÇİN YAĞIŞ ALARMI

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Yağışların;

Marmara’nın doğusu,

Kuzey Ege,

İç Anadolu’nun büyük bölümü,

Karadeniz,

Doğu Anadolu,

Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt çevreleri,

Adana’nın doğusu ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde

görülmesi bekleniyor.

Yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilirken, Karadeniz’in doğusunda yağışların zaman zaman kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Özellikle Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

KARLA TANIŞACAK 4 İL BELLİ OLDU

Kışın ilk gününde beyaz örtüyle karşılaşacak iller de netleşti. Soğuyan hava dalgasıyla birlikte:

Erzurum

Kars

Van

Malatya

çevrelerinde karla karışık yağmur ve yüksek rakımlarda kar bekleniyor.

36 İLDE YAĞMUR GÖRÜLECEK

Meteoroloji tarafından yağış beklenen illerin tam listesi şöyle:

İstanbul, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Siirt, Adana, Aydın, Trabzon, Rize, Artvin, Ankara, Eskişehir, Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Samsun, Amasya, Erzurum, Kars, Malatya, Van.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Soğuk hava dalgası yurdun büyük bölümünde etkisini gösterecek. Meteoroloji, özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağını belirtti. Sabah ve gece saatlerinde ise pus, sis, buzlanma ve yer yer don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

