Lapa lapa kar geliyor! Tam 36 il için alarm verildi

Kışın ilk günüyle birlikte Türkiye genelinde hava hareketlendi. Meteoroloji, 36 il için yağış, Erzurum, Kars, Van ve Malatya için kar uyarısı yaptı. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olması beklenirken sıcaklıklar 4 derece birden düşecek.
Kış mevsimi 1 Aralık itibarıyla resmen başladı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, daha ilk günden yurt genelini yakından ilgilendiren önemli bir uyarı yayımladı. Türkiye’nin büyük bölümünde yağış beklenirken, dört ilde karla karışık yağmur ve kar görüleceği bildirildi. Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini artıracak.
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Yağışların;
Marmara’nın doğusu,
Kuzey Ege,
İç Anadolu’nun büyük bölümü,
Karadeniz,
Doğu Anadolu,
Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt çevreleri,
Adana’nın doğusu ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde
görülmesi bekleniyor.
Yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilirken, Karadeniz’in doğusunda yağışların zaman zaman kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Özellikle Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.
Kışın ilk gününde beyaz örtüyle karşılaşacak iller de netleşti. Soğuyan hava dalgasıyla birlikte:
Erzurum
Kars
Van
Malatya
çevrelerinde karla karışık yağmur ve yüksek rakımlarda kar bekleniyor.
Meteoroloji tarafından yağış beklenen illerin tam listesi şöyle:
İstanbul, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Siirt, Adana, Aydın, Trabzon, Rize, Artvin, Ankara, Eskişehir, Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Samsun, Amasya, Erzurum, Kars, Malatya, Van.
Soğuk hava dalgası yurdun büyük bölümünde etkisini gösterecek. Meteoroloji, özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağını belirtti. Sabah ve gece saatlerinde ise pus, sis, buzlanma ve yer yer don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kış ayının ilk günüyle birlikte yağışlar Türkiye genelinde etkili oluyor. Meteoroloji, 36 il için yağmur, 4 kent için kar uyarısı yaptı. Özellikle Trabzon, Rize ve Artvin’de yağışların yer yer kuvvetleneceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kış mevsiminin ilk gününe denk gelen 1 Aralık için kapsamlı bir yağış raporu yayımladı. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 36 […]
Beyoğlu’nda sara nöbeti geçirip yere yığılan bir adam, yardım beklerken iki hırsız tarafından soyuldu. Telefonundan kıyafetlerine kadar her şeyi çalan şüpheliler, 2 aylık teknik ve fiziki takiple yakalanarak tutuklandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşanan olay, “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Sara nöbeti geçirerek sokak ortasında bayılan Erhan Yavuz isimli […]
Model of Models 2025 Seçmeleri Çengelköy’de Yapıldı, Kraliçe Tacı Ali Rıza Yıldız tarafından takıldı. Ünlü organizatör ve modacı Deniz Şaman tarafından düzenlenen ve Türkiye’yi yurt dışında temsil edecek modellerin belirlendiği Model of Models 2025 seçmeleri bu yıl Çengelköy’de gerçekleştirildi. Moda dünyasının önde gelen isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği görkemli gece, Türkiye’nin yeni model kraliçesi ile model […]
Eskişehir’de 47 yaşındaki Figen Kayhan’ın yıllardır devam eden çene ağrısı ve gece nefes kesilmesi şikâyeti, yapılan detaylı incelemelerin ardından tıp literatüründe ilk kez solunum problemiyle kendini gösteren sinir kılıfı tümörü olarak kayıtlara geçti. 45 dakikalık operasyonla yaklaşık 5 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı. Eskişehir’de yaşayan Figen Kayhan, uzun süredir devam eden çene bölgesindeki şişlik ve nefes […]
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin altı farklı deprem levhasının kesişiminde bulunduğunu hatırlatarak kritik uyarılarda bulundu. Moriwaki, deprem sırasında merdiven kullanımından kaçınılması gerektiğinin altını çizerken, herkesin acil durum çantasında su, düdük, tuz ve streç film bulundurmasını tavsiye etti. Türkiye’nin deprem riskine dair yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Erzurum’daki söyleşisinde […]
Sıfır otomobillerde yıl sonu kampanyaları hız kazanırken, otomotiv uzmanları ikinci el piyasasında gözden kaçan önemli avantajlara dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bazı modellerde fiyat makası öyle daraldı ki, “şu anda en cazip seçenek” ikinci elde gizli olabilir. Araba sahibi olmayı planlayanlar için hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasındaki hareketlilik hız kesmiyor. Sıfır modellerde yıl […]