Şam Büyükelçisi’ni ve Emevi Camisini Ziyaret Etti..

Ecdadımız her yere bir iz bırakmış…

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye Dış İlişkiler Bakan müşavirlerinin davetlisi olarak Suriye’nin başkenti Şam’a giden Kasım Alper Özdemir; 12 yıl aradan sonra yeniden açılan Şam Büyükelçiliğimizi de ziyaret etti..

Suriye’de yıllarca faaliyetlerde bulunarak mazlum insanlara ulaşan İyilik hareketi derneğinin kurucusu şair yazar Kasım Alper Özdemir Büyükelçi Prof Dr Burhan Köroğlu’nu makamında ziyaret ederek daha önce Suriye Afrin azez el bab idlip kubbasin bölgelerinde yapmış olduğu çalışmaları ve yeni dönem projelerini anlattı..



Büyükelçi Köroğlu’da devletimizin kurumları ile kültürel etkinlik ve çalışmalar için inşallah Türkçe’yi daha güzel konuşacak gençler çocuklar istiyoruz Yunus Emre Enstitüsü’de açıldı yakında faaliyetler başlayacak diyerek ziyarete teşekkür etti

Özdemir4 Şam da islam ve Türk kültürü 400 yıl hüküm sürmüş Osmanlı ecdadımız burada çok eserler mevcut bir çok gönül dostunun kabri de var Emevi cami zaten mükemmel insanların Türkiye sevgisi bambaşka burası çok modern bir şehir inşallah gelecekte Özgür Suriye olarak parlayan yıldız olacak burada bir çok yatırımcı vs Türkiye için bir çok şans olduğunu düşünüyorum; dedi..

Özdemir Şam’da Emevi Camii ve Külliyesinde dua ederek, Hz. Yahya ve Kudüs Fatih’i Selahattin Eyyubi’nin kabirlerini, Sultan Abdülhamit döneminde yapılan Hamidiye Çarşısını, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından yapılan ve restarasyon da olan Süleymaniye Külliyesi’ni ziyaret etti..

Emevi cami bahçesinde ilk uçuşta 1914 yılında şehit olan üç pilotumuzun da şehitlikte kabirleri bulunuyor..