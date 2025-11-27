Hong Kong alevlere teslim! 5. seviye alarm verildi: Can kaybı 44’e yükseldi, 279 kişi kayıp

Hong Kong’un Tai Po bölgesinde 4 bin kişinin yaşadığı dev sitede çıkan yangın felakete dönüştü. 17 yıl sonra ilk kez 5. seviye alarm verilen bölgede 44 kişi hayatını kaybetti, 279 kişiye ise hâlâ ulaşılamıyor. Yangın 4 binada tüm şiddetiyle sürüyor.

Hong Kong, son yılların en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya. Tai Po’daki 8 apartmanlı büyük yerleşim alanında başlayan yangın, dış cephelerde kullanılan bambu iskeleler ve plastik köpük yalıtım malzemeleri nedeniyle kısa sürede tüm siteye yayıldı. Alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken can kaybı ve kayıp sayısı hızla yükseliyor.

DEV YANGINDA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 44 CAN KAYBI, YÜZLERCE KAYIP

South China Morning Post’un aktardığı bilgilere göre, yangında şu ana kadar biri itfaiyeci olmak üzere 44 kişi yaşamını yitirdi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 45’inin durumunun kritik olduğu bildiriliyor.

Sitede yaşayan yaklaşık 4 bin kişiden 279’una ise hâlâ ulaşılamıyor.

Yerel yetkililer, en az 4 binanın içten içe yanmaya devam ettiğini, yangının henüz tamamen kontrol altına alınamadığını açıkladı. Bölgede 26 itfaiye ekibi aralıksız çalışmayı sürdürüyor.

BAMBU İSKELELER VE PLASTİK KAPLAMALAR ALEVLERİ HIZLANDIRDI

İlk incelemeler, yangının bu kadar hızlı yayılmasının ana nedeninin, tadilat sırasında cepheye kurulan bambu iskeleler ve pencere çevresindeki plastik köpük izolasyon olduğunu ortaya koydu.

Hong Kong Polis Başmüfettişi Eileen Chung Lai-yee, inşaat şirketi yönetiminin ciddi ihmalinin bulunduğunu belirterek:

“Yangının hızla yayılmasında sorumluluğu olduğu yönünde güçlü bulgularımız var.” dedi.

Yangınla ilişkili olarak şirketin iki müdürü ile danışman mühendis “taksirle adam öldürme” şüphesiyle gözaltına alındı.

5. SEVİYEDE ALARM: 17 YIL SONRA BİR İLK

Hong Kong’da yangınlar 5 kademeli sistemle sınıflandırılıyor. Bölgedeki yangın için en yüksek seviye olan 5. alarm verildi. Bu alarm, şehirde 2007’den bu yana ilk kez kullanılıyor.

Yetkililer, tehlikenin büyüklüğü nedeniyle çevredeki iki siteyi de tahliye etti. Şu ana kadar yaklaşık 900 kişi, kurulan geçici barınaklara yerleştirildi.

DEV OPERASYON: 800’DEN FAZLA PERSONEL SAHADA

Hong Kong Güvenlik Bakanlığı, yangın sahasına 140’tan fazla araç ve 800’den fazla itfaiyeci ile sağlık personelinin sevk edildiğini açıkladı.

Ulaştırma Bakanlığı ise yangının etkilediği bölgelerde birçok yolun trafiğe kapatıldığını duyurdu.

DEVLER BAŞKANI Şİ’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yangında hayatını kaybedenler için Hong Kong yönetimine taziye mesajı göndererek felaketle mücadele konusunda destek verilmesi talimatı verdi.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu ise olayın ardından kabineyi acil toplantıya çağırarak:

“Yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar nedeniyle büyük üzüntü içindeyiz.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi