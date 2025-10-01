Gazze’deki çocuklar için cehennem gibi geçen iki yıl

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell’ın açıklaması

NEW YORK, 8 Ekim 2025 – “700 günden fazla bir süredir Gazze’deki çocuklar öldürülüyor, sakat kalıyor ve yerlerinden ediliyor. Bu yıkıcı savaş, ortak insanlığımıza yönelik bir hakarettir. İsrail’in Gazze’ye ve Gazze Şeridi’nin diğer bölgelerine yönelik saldırıları sürüyor. Dünya buna seyirci kalamaz ve kalmamalıdır.

Son iki yılda, Gazze Şeridi genelinde 64.000 çocuğun öldürüldüğü veya sakat kaldığı bildiriliyor; bunların arasında en az 1.000 bebek bulunuyor. Kaç çocuğun önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini ya da hâlâ enkaz altında gömülü olduğunu bilmiyoruz.

Gazze Şehri’nde kıtlık devam ediyor ve halihazırda korkunç koşullarda yaşayan çocukların bulunduğu güney bölgelere yayılıyor. Özellikle bebekleri etkileyen yetersiz beslenme krizi dehşet verici boyutlarda. Aylarca yeterli gıdaya erişememek, çocukların büyüme ve gelişimlerinde kalıcı hasarlar yarattı.

Acil bir ateşkes ihtiyacı hiç bu kadar büyük olmamıştı. Cumartesi sabahından bu yana, İsrail’in Gazze ve diğer bölgelerdeki yoğun bombardımanı nedeniyle en az 14 çocuğun öldüğü bildiriliyor.

UNICEF, Gazze’de ve bölgede barışa giden bir yol oluşturmak için savaşı sona erdirmeye yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşılamaktadır. Her plan, bir ateşkesle, rehinelerin serbest bırakılmasıyla ve tüm geçiş noktalarından —kapsamlı, hızlı ve engelsiz biçimde— insani yardımın ulaştırılmasıyla sonuçlanmalıdır. Gazze halkının, özellikle de çocukların umutsuzca ihtiyaç duyduğu destek ancak bu şekilde sağlanabilir.

Uluslararası insancıl hukuk açıktır: İsrail’den tüm sivillerin yaşamlarını tam olarak korumasını talep ediyoruz. Sivillere insani yardımın engellenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrım gözetme, orantılılık ve önlem ilkeleri tüm askeri eylemleri yönlendirmelidir. Çatışma bölgelerini terk edemeyen, etmeyen veya etmeyi tercih etmeyen siviller yine de sivildir ve her koşulda korunmalıdır.

Öldürülen her çocuk telafisi mümkün olmayan bir kayıptır. Gazze’deki tüm çocuklar adına, bu savaş derhal sona ermelidir.”