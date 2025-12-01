Uzak Şehir’de aşk iddiası! Kadir ve Pakize gerçek hayatta da birlikte mi? Burak Şafak açıkladı

Uzak Şehir dizisinin Kadir’i Burak Şafak ile Pakize’yi canlandıran Yaren Güldiken hakkında ortaya atılan aşk iddialarına Şafak’tan net yanıt geldi. Ünlü oyuncu, “Sevgilim var” diyerek söylentileri noktaladı.
Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’in başrol oyuncuları Burak Şafak ve Yaren Güldiken hakkında ortaya atılan aşk iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dizide Kadir ve Pakize karakterlerini canlandıran ikilinin gerçek hayatta da yakınlaştığı yönündeki söylentiler gündeme otururken, Burak Şafak katıldığı programda iddialara net bir dille yanıt verdi. Genç oyuncu, Yaren Güldiken’le sevgili oldukları iddiasını kesin bir dille reddederken, hayatında başka biri olduğunu da açıkladı.
Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, bu kez oyuncu kadrosuyla değil, kulislerde dolaşan aşk iddialarıyla konuşuluyor. Dizide Kadir karakterine hayat veren Burak Şafak ile Pakize’yi canlandıran Yaren Güldiken’in sette başlayan bir ilişki yaşadığı yönündeki söylentiler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, ikilinin yakın sahneleri bu iddiaları daha da güçlendirdi.
Oyuncu Burak Şafak, gazeteci Sibel Arna’nın programına konuk olarak iddialara ilk kez yanıt verdi. Dizideki partneri Yaren Güldiken’le ilişki yaşadıkları yönündeki söylentileri net bir dille reddeden genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:
“Dizide aşık olduğum Pakize karakterini oynayan Yaren ile gerçek hayatta da beraber olduğumuz yazılıyor. Öyle bir şey yok. Yaren canım benim, çok severim ama doğru değil.”
Bu açıklamanın ardından sosyal medyada tartışmalar sürse de Şafak’ın sözleri söylentilerin önüne geçti.
Söylentileri yalanlayan Burak Şafak, aynı zamanda hayatında biri olduğunu da açıkladı. Genç oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini belirterek:
“Benim hayatımda çok taze diyebileceğimiz bir aşk var.”
dedi. Şafak, sevgilisiyle sosyal medya üzerinden tanıştığını daha önce dile getirmiş ancak kimliğini paylaşmamayı tercih etmişti.
Dizideki uyumları nedeniyle sık sık yan yana görüntülenen ikilinin özel hayatı bir süredir sosyal medya kullanıcılarının da gündeminde. Burak Şafak’ın net açıklamasına rağmen, takipçilerin iki oyuncunun arasındaki ilişkiyi merak etmeye devam ettiği görülüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
