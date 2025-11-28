Kadıköy Gazetesi

Anasayfa » Teknoloji » ChatGPT ile kendini yetiştirdi, OpenAI’a mühendis oldu! Genç dehanın hikâyesi ilham veriyor

ChatGPT ile kendini yetiştirdi, OpenAI’a mühendis oldu! Genç dehanın hikâyesi ilham veriyor

Yayınlanma:
Güncellenme:
Züleyha Karan Yönetici
ChatGPT ile kendini yetiştirdi, OpenAI’a mühendis oldu! Genç dehanın hikâyesi ilham veriyor

Yalnızca yapay zekâ araçlarını kullanarak kendi kendine makine öğrenimi öğrenen 20’li yaşlardaki Gabriel Petersson, liseyi bıraktıktan birkaç yıl sonra dünyanın en prestijli yapay zekâ şirketlerinden OpenAI’da mühendis olarak işbaşı yaptı. Petersson’ın ezber bozan hikâyesi, eğitim ve kariyer anlayışını yeniden tartışmaya açtı.

Geleneksel eğitim yollarını takip etmeyi reddeden genç bir yazılımcının yükselişi, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. İsveç’te liseyi bıraktıktan sonra hayatını tamamen yapay zekâ destekli öğrenmeye adayan Gabriel Petersson, makine öğrenimini ChatGPT aracılığıyla adım adım kendi imkânlarıyla öğrendi. Kendi geliştirdiği projeler, start-up deneyimi ve üretkenlik odaklı yaklaşımı sayesinde kısa sürede dikkat çeken genç yetenek, Aralık ayında OpenAI’ın Sora ekibine katılarak dünyanın en büyük yapay zekâ şirketlerinden birinde görev almaya başladı.

“CHATGPT BENİM ÖĞRETMENİM OLDU”

Petersson, katıldığı bir podcast programında, üniversitelerin bilgi üzerindeki tekelinin ortadan kalktığını söylerken; bugün temel teknolojik bilgiye erişimin yapay zekâ araçları sayesinde kolaylaştığını belirtti. Öğrenme sürecini “gerçek bir problemi alıp ChatGPT ile beraber çözmek” şeklinde tanımlayan genç mühendis, hataları düzeltirken bile modelden yararlandığını anlattı.

LİSEDEN AYRILDI, KODLAMAYA MECBUR KALDI

2019’da liseyi bırakmasının ardından küçük bir girişimde çalışmaya başlayan Petersson, yazılım öğrenmeye “zorunluluktan” başladığını ifade etti. Veri toplama araçları geliştirmek, ürün öneri sistemleri kurmak ve entegrasyon süreçleri yürütmek gibi görevlerle teknik becerilerini hızla geliştirdi.

MİDJOURNEY’DEN OPENAL’A UZANAN YOL

Kısa sürede dikkat çekmeyi başaran genç yetenek, Midjourney ve Dataland gibi önemli şirketlerde yazılım mühendisi olarak görev aldı. Deneyimlerini bir portföye dönüştürmesi ise OpenAI’ın kapısını açtı. Aralık ayında şirkete katılan Petersson, şu anda video üretim modeli Sora üzerinde çalışan ekipte yer alıyor.

ARTIK DİPLOMAYA DEĞİL, ÇÖZÜME BAKILIYOR

Genç mühendis, teknoloji dünyasında resmi diplomaların giderek önemini yitirdiğini, şirketlerin adayları geliştirdikleri projeler ve ürettikleri çözümler üzerinden değerlendirdiğini vurguladı. Bu yaklaşım, daha önce OpenAI CEO’su Sam Altman’ın da savunduğu bir görüşle örtüşüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

