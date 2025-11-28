Kadıköy Gazetesi

2030'da dünya bambaşka olacak! Yapay zekâdan kuantuma 12 büyük teknolojik atılım

Yayınlanma:
Güncellenme:
Züleyha Karan Yönetici
Uzmanlar, 2030 senesine kadar hayatın her alanını değiştirecek 12 dev teknolojik dönüşümü açıkladı. Yapay zekâdan kuantum bilgisayarlara, holografik iletişimden kablosuz enerjiye kadar birçok yenilik günlük yaşamı tamamen yeniden şekillendirecek.

Teknoloji dünyasında 2030 yılı için geri sayım sürerken, uzmanlardan dikkat çeken bir rapor geldi. Yapay zekâ, kuantum bilgi işlem, otonom robotlar ve artırılmış gerçeklik gibi alanlarda beklenen büyük sıçramalar, önümüzdeki 5 yıl içinde hem bireylerin hem de şirketlerin çalışma biçimlerini kökten değiştirecek. Yeni dönemin; eğitimden sağlığa, ulaşımdan iletişime kadar toplumun tüm katmanlarında yeni bir yaşam düzeni oluşturacağı vurgulanıyor.

YAPAY ZEKA HAYATIN TEMELİNE YERLEŞECEK

2030 yılına kadar yapay zekâ, günlük karar mekanizmalarından enerji kullanımına, kişisel sağlık takibinden eğitim programlarına kadar geniş bir alanda “görünmez yardımcı” haline gelecek.
Daha doğal iletişim kurabilen yapay zekâ sistemleri, cihazlar arasında kesintisiz bir deneyim sunacak.

KUANTUM BİLGİSAYAR VERİ DÜNYASINI YENİDEN YAZACAK

Kuantum bilgisayarların deneysel aşamayı geride bırakmasıyla birlikte:

  • İlaç geliştirme,
  • Genetik analiz,
  • İklim modelleme,
  • Şifreleme teknolojileri

gibi kritik alanlarda klasik bilgisayarların yıllar sürecek hesaplamaları saniyelere inecek.
Uzmanlar bunun “veri biliminde devrim” olacağını söylüyor.

2030’LARIN ŞEKLİNİ BELİRLEYECEK 12 TEKNOLOJİK YENİLİK

Uzmanların öne çıkardığı 12 büyük gelişme şöyle:

1. Kişisel yapay zekâ yaşam koçları

Her bireyin yaşam düzenine göre öneriler sunan, sağlığı takip eden ve karar alma süreçlerine destek veren dijital asistanlar.

2. Otonom ev robotları

Ev işlerini kendi kendine yapabilen, öğrenerek gelişen yeni nesil robotlar.

3. Gelişmiş sağlık takip cihazları

Vücuttaki biyobelirteçleri anlık analiz eden, kronik hastalık risklerini önceden tespit eden giyilebilir teknolojiler.

4. Holografik iletişim sistemleri

Görüşmeleri iki boyutlu ekranlardan üç boyutlu hologramlara taşıyan yeni iletişim dönemi.

5. Kablosuz enerji aktarımı

Elektronik cihazların prize ihtiyaç duymadan şarj olmasını sağlayan güvenli enerji transferi.

6. Sürdürülebilir tüketim ürünleri

Doğa dostu, geri dönüştürülebilir ya da kendi kendini yenileyen yeni nesil ürünler.

7. Laboratuvar üretimi gıdalar

Hem çevresel yükü azaltan hem de ucuz ve sağlıklı seçenekler sunan yapay et ve sentetik gıda teknolojileri.

8. Kişiselleştirilmiş eğlence deneyimleri

Yapay zekâ tarafından oluşturulan bireye özel filmler, oyunlar ve içerikler.

9. Mikro mobilite çözümleri

Elektrikli scooter, kompakt şehir araçları ve otonom mini taşıtlarla yeni ulaşım alışkanlıkları.

10. Dijital ikiz teknolojisi

Şehirlerden fabrikalara kadar her yapının sanal bir kopyasının oluşturulması ve simülasyonlar üzerinden yönetilmesi.

11. Uzay tabanlı enerji ve tarım uygulamaları

Dünya dışından enerji toplama projeleri ve mikro yerçekimli tarım teknolojileri.

12. Yapay zekâ destekli siber güvenlik

Artan dijital tehditlere karşı tamamen otonom güvenlik sistemleri ve kendi kendini koruyan ağ yapıları.

Kaynak: Haber Merkezi

