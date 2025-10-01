Türkiye’nin en uzun soluklu interaktif sahne şovu Sing With Brothers, 24 Ekim’de Han Spaces Etiler’de müzik ve tiyatro arasındaki sınırları kaldırarak eğlencenin ritmini tutmaya davet ediyor.

On yıl önce bir grup dostun müzik ve tiyatroyu aynı sahnede buluşturma hayaliyle yola çıkan Sing With Brothers, bugün İstanbul’un en uzun soluklu ve en sevilen sahne şovlarından biri haline geldi. Profesyonel tiyatrocular Arda Aydın, Mert Yavuzcan, Anıl Altınöz ve İlham Erdoğan’ın yer aldığı solist kadroya, Orçun Tekelioğlu yönetimindeki beş kişilik canlı orkestra eşlik ediyor. Birlikte şarkı söylemenin coşkusunu, tiyatronun enerjisiyle birleştiren ekip Barış Manço’dan The Beatles’a, Ajda Pekkan’dan Frank Sinatra’ya, Depeche Mode’dan Tarkan’a uzanan geniş repertuvarıyla izleyicileri hem nostaljik hem de coşkulu bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. Şimdi bu unutulmaz deneyim, 24 Ekim Cuma 20.00’da Han Spaces Etiler’de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

SAHNEYLE SEYİRCİYİ BİRLEŞTİREN ŞOV

Sing With Brothers’ın en ayırt edici yönü, sahne ile seyirci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırması. Her gösteri, doğaçlamalar ve izleyici katılımıyla yeniden şekilleniyor. Bu nedenle her performans tek, özel ve unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Bir konserden çok daha fazlası olan bu buluşma tiyatronun dinamizmini, müziğin ritmini ve izleyiciyle kurulan samimi bağı aynı potada eriterek benzersiz bir sahne atmosferi yaratıyor.