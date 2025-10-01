Ataşehir Belediye Meclisinden Gazze’ye Destek bildirisi

Gazze’de süren insani dram, Ataşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı oturumuna damga vurdu. Meclis toplantısının açılışında konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, dünyanın gözü önünde yaşanan yıkımı “savaş değil, soykırım” sözleriyle nitelendirerek uluslararası kamuoyunun sessizliğine tepki gösterdi.

Ataşehir Belediyesi’nin Ekim ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in açılış konuşmasıyla gerçekleştirildi. Toplantının ilk gündeminde Gazze’de yaşanan insanlık dramı vardı. Gazze’de bombaların, açlığın, susuzluğun ve çaresizliğin ortasında yaşam mücadelesi veren insanların dünyanın gözü önünde soykırıma uğradığını belirten Adıgüzel, uluslararası toplumun tepkisizliğine dikkat çekti. “Artık bu yaşananlar bir savaş değil, açıktan bir soykırımdır. Hastaneler vuruluyor, okullar yerle bir ediliyor. Bir lokma ekmek, bir. damla su bulamayan insanların çığlıkları gökyüzüne yükseliyor. Ama birçok ülke bu acıya hâlâ sessiz. Bu sessizlik en az bombalar kadar yıkıcı ve kahredici” diyerek sert bir çıkış yaptı.

“Her Zaman Zalimin Karşısında, Mazlumun Yanındayız”

Ataşehir Belediyesi olarak bu sessizliğe ortak olmayacaklarını vurgulayan Adıgüzel, “Bunu bir vicdan borcu, bir insani sorumluluk olarak görüyoruz. Her zaman barıştan, adaletten, yaşamdan yanayız. Her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanındayız” ifadelerini kullandı. Gazze’de hayatını kaybeden çocukları, kadınları ve tüm masum sivilleri saygıyla andığını söyleyen Başkan Adıgüzel, “Bütün arkadaşlarım adına Gazze’deki katliamı kınıyorum, özgür Filistin diyorum” diyerek sözlerine devam eden Başkan Adıgüzel, Gazze’de yaşananlara karşı duyarlılığın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.