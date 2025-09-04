Ali Koç’un kumarı: Kaybeden yine Fenerbahçe oldu

7 sezonluk başkanlık döneminde Fenerbahçe’nin şampiyonluk hasretini dindiremeyen Ali Koç 1 sezonun daha heba edilmesine sebep olabilir.

Seçim tarihinin eylüle bırakılması Ali Koç’un sonunu da getirdi.

Ali Koç’un bu kumarı Fenerbahçe için pahalıya patlayacak gibi duruyor.

İyi bir kadro kurulmuş gibi gözükse de, başkanlık seçimi sonrası futbolcular arasında “acaba maaşımızı alabilecek miyiz” iddiaları ortaya atıldı.

Kariyerinde hiç şampiyonluk yaşamayan Domenico Tedesco’nun da bu kadronun başına getirilmesi Koç’un başkanlığı kaybetme sürecini hızlandırdı.

Koç’un Devin Özel hamlesini hiç saymıyorum bile.

FENERBAHÇE’NİN YENİ MERT HAKAN’I KEREM AKTÜRKOĞLU

Fenerbahçe’ye transfer olarak belki de camiasız kalan Kerem, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Adeta “top kaybetme” ustası olan Kerem, daha şimdiden taraftarın istemediği oyuncu konumuna geldi.

Kerem bu kötü performansını sürdürürse, yedek kulübesinin daimi oyuncusu olan Mert Hakan’ın yanından ayrılamaz.