Hazır Gıdaların İnsan Sağlığına Etkileri..

Günümüz insanı, zamanla yarışırken çoğu kez kendi bedenine, ruhuna ve geleceğine yenik düşüyor. Raflarda parlayan ambalajlar, hızlıca tüketilen öğünler, pratiklik adına yapılan tercihler… Hepsi birer kolaylık gibi görünse de, aslında insanın doğayla olan bağını koparan, bedenini yoran ve ruhunu sessizce örseleyen tercihler haline geliyor.

Hazır gıdalar, sadece bir beslenme biçimi değil; aynı zamanda bir yaşam felsefesinin, bir kopuşun sembolü. Çünkü bu ürünler, doğanın ritmini değil, endüstrinin hızını takip eder. İçlerinde saklı olan katkı maddeleri, raf ömrünü uzatırken insan ömründen çalar. Tatlandırıcılar, renklendiriciler, koruyucular… Her biri, doğallığın yerine konmuş yapay birer maske gibidir.

İnsan bedeni, toprağın kokusunu, mevsimin ritmini, annenin elinden çıkan yemeğin sıcaklığını tanır. Hazır gıdalar ise bu tanışıklığı bozar. Sindirim sisteminden bağışıklığa, hormonal dengeden zihinsel berraklığa kadar pek çok alanda sessiz bir tahribat başlatır. Ve ne yazık ki bu tahribat, çoğu zaman fark edilmeden ilerler.

Ama mesele sadece sağlık değil. Hazır gıdalar, aynı zamanda kültürel bir erozyonun da habercisidir. Çünkü yemek, sadece karın doyurmak değildir; bir sofrada buluşmak, bir tarifin nesilden nesile aktarılması, bir yemeğin kokusuyla çocukluğa dönmektir. Hazır gıdalar bu hafızayı siler, bu bağı koparır.

Bizler, Nasifoğulları gibi köklü bir geleneğin temsilcileri olarak, sadece ürün değil; bir yaşam biçimi, bir vefa duygusu sunuyoruz. Doğal olanı seçmek, sadece sağlıklı kalmak değil; aynı zamanda geçmişe, toprağa ve kendimize sadık kalmaktır.

Hazır gıdaların etkilerini konuşurken, aslında bir çağın ruhunu da sorguluyoruz. Ve belki de en büyük iyileşme, yeniden doğala dönmekte, yeniden yavaşlamakta, yeniden hatırlamakta saklı.

