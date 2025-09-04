Bayazid Mirzael Chartres, Türkiye’deki Rap Kavgasına Dahil Oldu

“Kavga etmeyin, insanları şiddete teşvik etmeyin” mesajı verdi

Uluslararası sanatçı Bayazid Mirzael Chartres, Türkiye rap sahnesinde uzun süredir gündem olan Ebo ve Uzi arasındaki tartışmalara sessiz kalmadı. Sanatıyla ve barışçıl duruşuyla tanınan Chartres, genç rapçilerin kavgasına “Ayni memleketten kardesi” olarak gördüğü Ebo’ya destek verirken, aynı zamanda tüm taraflara sağduyu çağrısında bulundu.

Chartres yaptığı açıklamada, “Müzik insanları birleştirmeli, ayırmamalı. Kavga etmek, insanları şiddete teşvik etmek sanatın ruhuna aykırıdır” dedi.

Türkiye’deki rap dünyasında çıkan polemiklerin son yıllarda büyüyerek gençler üzerinde etkili olduğuna dikkat çeken sanatçı, hayranlara da şu mesajı iletti:

“Gerçek güç, şarkılarda ve sanatta kendini göstermektir. Sokak kavgası değil, sanat üretimi kalıcıdır.”

Bayazid Mirzael Chartres’in bu çıkışı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Pek çok rap dinleyicisi, sanatçının barışçıl tavrını olumlu karşılarken, bazıları da kavganın rap kültürünün bir parçası olduğunu savundu.

Ancak genel kanı, uluslararası bir ismin Türkiye’deki rapçilerin kavgasına dahil olması ve gençlere “kavga yerine müzik” mesajı vermesinin sahneye yeni bir soluk getirdiği yönünde oldu.