Kuzey Makedonya’da 17. Yörük Türkleri Şenlikleri yapıldı

Amasya merkezli İyilik Hareketi Derneği’nin kardeş derneklerinden Doğu Makedonya Türkleri Derneği tarafından Radoviş’e bağlı Buçim köyünde düzenlenen 17. Geleneksel Yörük Şenlikleri, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Kosova’dan yoğun katılım ve üst düzey protokolün iştirakiyle gerçekleşti.

Açılış konuşmasını İyilik Hareketi Derneği Başkanı, şair-yazar Kasım Alper Özdemir’in yaptığı etkinlikte, Türk ve Makedon halk oyunları ekiplerinin gösterileri büyük beğeni topladı. Sanatçılar Zeynep İlhan ve Cumali Atilla’nın sahne aldığı konserler ise şenliğin coşkusunu zirveye taşıdı. Yöresel renkler ve dayanışma ruhu, gün boyu ve geceye uzanan programın atmosferine canlılık kattı.

Şiir ve sunumları ile güne renk katan Kasım Alper Özdemir konuşmasında, “Kökleri Balkanlara uzanan bir ailenin ferdi olmaktan her zaman gurur duydum. Mustafa Kemal Atatürk’ün iz bıraktığı bu topraklarda, Sultan Murat Han’ın yadigârı evladı fatihanla buluşmak benim için büyük bir onur. Kardeş derneğimizle 2019’dan bu yana pek çok projeye imza atıyor, birçok öğrenci kardeşimize Türkiye’de destek oluyoruz. Bu etkinliklere emek veren devlet büyüklerimize hassaten teşekkür ediyorum,” dedi.

Eski bakan yardımcısı ve dernek başkanı Enver Hüseyin ise, “Amacımız kültürlerimizi korumak; çocuklarımızı ve gençlerimizi Türklük ve İslam şuuru ile yetiştirebilmek. 2019’dan beri kardeşlik bağımız hiç kopmadı. İyilik Hareketi Derneği’ne ve sevgili Kasım Alper kardeşimize her daim teşekkür ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Şenliğe Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula, büyükelçilik müşavirleri, Türkiye’den çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesi ile Kuzey Makedonya’dan çeşitli siyasetçiler ve belediye başkanları katıldı.

Organizasyonda emeği bulunan Radoviş Belediye meclis Üyesi Enis Ömer de tüm katılımcılara ve Türkiye’den gelen misafirlere teşekkür etti.

Yörük Türkleri Şenlikleri, Balkan coğrafyasında kültürel mirasın yaşatılmasına ve dostluk bağlarının güçlenmesine yönelik güçlü bir mesaj vererek sona erdi.

