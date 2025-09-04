Adalar Belediyesi, Tilos Adası’ndaki ECO – ISLANDS Toplantısına Katıldı

Adalar Belediyesi, uluslararası iş birliği ve sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sağlamak üzere Yunanistan’ın Tilos Adası’nda Friedrich-Ebert-Stiftung Atina Ofisi’nin organize ettiği ECO – ISLANDS toplantısında yer aldı. Belediyeyi temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Av. Fırat Durak ve Meclis Üyemiz İsmail Onur Balbinar toplantıya katıldı.

Hırvatistan’ın Cres Adası Belediye Başkanı Marin Gregorovic, Tilos Belediye Başkanı Maria Kamma ve beraberlerindeki heyetlerin de hazır bulunduğu buluşmada; ada belediyelerinin ortak sorunları, çözüm yolları, yerel düzeyde iş birliği imkânları, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir turizm başlıkları masaya yatırıldı.

Meclis Üyemiz İsmail Onur Balbinar, toplantıda yaptığı sunumda Adalar’daki turizm baskısı, yerel sorunlar, Belediyemizin hayata geçirdiği çalışmalar ve sıfır atık konusunda atmayı planladığımız adımları aktardı.

Dünyanın ilk sıfır atık adası olmasıyla örnek gösterilen Tilos’ta, enerjide dışa bağımlılığı büyük ölçüde ortadan kaldıran temiz enerji tesisleri de heyetimiz tarafından saha ziyaretleriyle incelendi. Programın ikinci gününde de heyetimiz sıfır atık projesinin geri dönüşüm tesisini ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu.

Belediyemiz bütçesine herhangi bir yük getirmeden gerçekleştirilen bu ziyaret ve çalıştay sonucunda; belediyeler arası iş birliğinin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji ve sıfır atık konularında ortak projeler hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Program sonunda Hırvatistan’ın Cres Adası Belediyesi, Yunanistan’ın Tilos Adası Belediyesi ve Belediyemiz arasında bir mutabakat belgesi imzalandı.

Bu mutabakata göre belediyeler arasında beş ayrı başlıkta ele alınacak iş birliği süreçlerinden “Yeşil Alt Yapılar ve Doğa Temelli Çözümler” ve “Sosyal Olarak Adil Geçiş Stratejileri” başlıklarının koordinasyonun belediyemiz tarafından yapılması kararlaştırıldı.