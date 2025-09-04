Yıldırım Gündoğdu’nun yeni kitabı “Başarılı olmanın altın kuralları”

Eğitimci – Yazar Yıldırım Gündoğdu yayınladığı başarı ve başarma süreciyle alakalı konuların ele alındığı yeni kitabı “Başarılı olmanın altın kuralları” isimli kitabı yayınlandı.

Başarı sözcüğünü bir hedefin gerçekleşti­rilmesi veya beklentinin karşılanması durumu olarak özetleyebiliriz. Türk Dil Kurumuna göre başarı; başarma işi, muvaffakiyettir.

Başarı ve başarma süreci; kriterleri, koşulları kişiden kişiye değişen bir durumdur. Çoğunlukla insanlar başarılı olmak için çaba sarf ederler, çünkü başarının beraberinde mutluluk, tatmin olma, insanın kendini ispatlaması gibi olumlu duyguları getireceği düşünülür. İnsanlar bir projede, sınavda, mülakatta, iş hayatında başa­rılı olmak ister. En çok başarı okul sıralarında istenir. Okul, bireyin hayatını şekillendiren en önemli yerdir. Aileler bu nedenle çocuğun okul­daki başarısını çok önemserler. Başarılı evlat yetiştirmek için aile elinden geleni yapar. Tüm maddi ve manevi imkânlarını çocuğu için ortaya koyar.

Başarmak, kişinin koyduğu hedefe ulaşması demektir. Aynı zamanda başarı, kişinin hedef­lediği her türlü maddi ve manevi kazanımdır.