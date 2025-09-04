LGS maratonunda özel dersin öğrenciye sağladığı 10 güçlü etkisi

Liselere Geçiş Sınavı (LGS), öğrencilerin akademik geleceğini şekillendiren ilk büyük adımdan birisidir. Sınav, nitelikli liselere yerleşme fırsatı sunduğu için eğitim hayatında kritik bir dönüm noktasıdır. LGS süreci, öğrenci, okul, aile arasında ortak bir emek ve dayanışma alanı oluşturur ve özellikle sınav sürecinde ailelerin destekleyici tutumu, öğrencilerin özgüvenini artırarak başarıya giden yolu kolaylaştırır.

Bu süreçte eğitimcilerin rehberlik görevi üstlenerek, hem akademik hem psikolojik destek sağladığını anlatan İpucu Akademi Online Özel Ders Platform Kurucusu İlker Gezer, şunları söyledi:

“LGS süreci, yalnızca akademik başarıyı hedefleyen bir yarış değil, aynı zamanda öğrencinin karakter gelişimini ve yaşam becerilerini şekillendiren bir yolculuktur. Bu dönemde eğitimciler, sadece ders anlatan değil, aynı zamanda online eğitim koçluğuyla rehberlik eden, yön gösteren ve psikolojik destek sunan birer yol arkadaşı haline geliyor. Çünkü LGS, bilgiyi ölçmenin ötesinde; planlama, zaman yönetimi ve öz disiplin gibi hayati becerileri de test eden bir sistem. Bu sınavdan elde edilen kazanımlar, öğrencinin yalnızca iyi bir liseye yerleşmesini değil, aynı zamanda hayata daha donanımlı adım atmasını da sağlıyor.” dedi.

LGS’de başarıyı şekillendiren özel dersin rolü ve 10 kazanımı nedir?

Esnek zamanlama ve mekan bağımsız olması nedeniyle özel dersler, veliler ve öğrenciler tarafından genellikle online özel ders olarak tercih ediliyor. Sınava hazırlanırken online özel dersler sayesinde, öğrencilerin bireysel öğrenme tarzına uygun stratejiler geliştirerek akademik potansiyelinin ortaya çıkacağını anlatan İpucu Akademi Online Özel Ders Platform Kurucusu İlker Gezer, online eğitim koçluğu katkısıyla da birebir eğitim planlamasının sınava giden yolda büyük fark yaratacağını kaydetti.

1-Kişiye özel öğrenme stratejisi:

Her öğrenci farklı öğrenir. Bu nedenle özel ders, bu farkı gözeterek bireysel stratejiler geliştirir. Kalabalık sınıflarda gözden kaçan detaylar, özel dersle öğrenilebilir. Bu da öğrencinin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarır.

2-Zaman yönetimi ve verimlilik:

Konu tekrarları ve soru çözüm teknikleri, hedefe yönelik biçimde planlanır. Bu da sınav stresini azaltırken başarıyı artırır. Özel ders sayesinde, öğrencinin zamanını daha etkin kullanması da sağlanır.

3-Eksik konulara odaklanma:

Sınıf ortamında fark edilmeyen bilgi boşlukları, özel dersle tespit edilir. Öğrenci, eksik olduğu konularda derinlemesine destek alır. Bu da genel başarı ortalamasını yukarı çeker.

4-Motivasyon ve özgüven artışı:

Birebir ilgi gören öğrenci, kendine olan güvenini yeniden kazanır. Başarıya giden yolda yalnız olmadığını hissetmek, motivasyonu ciddi oranda artırır. Bu psikolojik destek, akademik performansa da doğrudan yansır.

5-Sınav tekniklerinin öğretilmesi:

LGS sadece bilgi değil, aynı zamanda strateji sınavıdır. Özel derslerde, zaman yönetimi, dikkat dağıtıcı sorular ve tuzaklar üzerine özel çalışmalar yapılır. Bu da öğrenciyi sınavın psikolojisine hazırlar.

6-Dikkat ve odaklanma becerisinin gelişmesi:

Birebir ders, öğrencinin dikkatini dağıtan unsurları en aza indirir. Odaklanma süresi uzar ve öğrenme kalitesi artar. Bu da sınavda daha sağlam bir performans anlamına gelir.

7-Performans takibi ve geri bildirim:

Özel öğretmen, öğrencinin gelişimini düzenli olarak izler ve anında geri bildirim verir. Bu sayede öğrenci neyi doğru, neyi eksik yaptığını net biçimde görür. Sürekli iyileştirme mümkün hale gelir.

8-Konu anlatımında derinlik:

Özel ders, konuları derinlemesine işler. Öğrenci sadece ezberlemez, neden-sonuç ilişkisi kurar. Bu da kalıcı öğrenmeyi sağlar.

9-Kariyer ve lise seçimi için rehberlik:

Özel öğretmenler, öğrencinin ilgi alanlarına göre lise ve meslek yönlendirmesi yapabilir. Bu, sadece sınav başarısı değil, uzun vadeli hedefler için de yol göstericidir.

10-Aile ile etkileşim ve bilgilendirme:

Özel ders sürecinde öğretmen, velilere düzenli bilgi verir. Bu iletişim, öğrencinin gelişimini daha yakından takip etmeyi sağlar. Aile, çocuğunun akademik yolculuğuna daha bilinçli şekilde eşlik eder.