Kadıköy Belediyesi Çocuk Platformu Başlıyor

İstanbul Kadıköy Belediyesi tarafından Kadıköy’de çocukların karar süreçlerine katılımını güçlendirmek amacıyla kurulan Çocuk Platformu hayata geçiyor. Başvurular, 15 Eylül-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

Kadıköy Belediyesi, çocukların karar süreçlerine katılımını artırmak amacıyla Çocuk Meclisi’ni kurmuştu. Şimdi, Çocuk Platformu, Çocuk Meclisi’nin ilk adımı olarak hayata geçiriliyor ve çocukların fikirlerini paylaşabilecekleri, projelere katkı sunabilecekleri bir ortam sağlıyor. Bu platform aynı zamanda Çocuk Meclisi’ne üye olmak isteyen 9-15 yaş arasında tüm çocuklar için bir başlangıç olacak.

Platformda düzenlenecek atölye ve etkinliklerde çocukların sesi duyulacak, fikirleri paylaşılacak ve projeler üretilecek. Katılımcılar, temel haklar, demokrasi ve yerel yönetim konularında bir oryantasyon programına katılacak; programı tamamlayan gönüllü çocuklar, Çocuk Meclisi’ne üye olma şansı yakalayacak. Böylece Kadıköy’ün geleceğini şekillendirmek isteyen çocuklar, platform ve meclis aracılığıyla fikirlerini paylaşabilecek ve projelerde aktif rol alabilecek.

ÇOCUK MECLİSİ NE YAPAR?

Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi, 9-15 yaş arasındaki çocukları temsil eden demokratik bir yapı olarak faaliyet gösteriyor. Meclis, çocukların toplumsal eşitlik ve çevre bilinci konularında farkındalık kazanmalarını, kente dair taleplerini iletmelerini ve çözüm süreçlerine aktif katılım göstermelerini sağlıyor. Aynı zamanda çocukların insan haklarına ve farklılıklara saygılı, üretken bireyler olarak yetişmelerini destekleyerek, demokratik hayatın içinde söz sahibi olmalarına öncülük ediyor.

BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI

Başvurular 15 Eylül-15 Ekim tarihlerinde başlıyor. Kadıköy’de ikamet eden 9-15 yaş arası çocukların yılda bir defa katılabildiği platforma başvuru için, Kadıköy Belediyesi https://kadikoy.bel.tr/tr/kadikoy-belediyesi-cocuk-platformu-basliyor web sitesi üzerinden form doldurulabilir.