Güvenli Sokaklar Derneği’nden Kadıköy’de başıboş kedi köpek işgaline tepki!

Bu yapılaşmanın kanuni dayanağı nedir?

Mahallenin kedileri ne demek?

Sokak hayvanı ne demek?

Güvenli Sokaklar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Devrim Koçak cadde ve sokaklarda kaldırımları işgal ederek kedi köpek barınağı yapanlara halk sağlığı ve güvenliği bakımından engel olunması için Kadıköy Kaymakamı ve Belediye Başkanına çağrıda bulundu.

Avukat Koçak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında;

Sayın Kaymakam Muhittin Pamuk gözünüzün içine baka baka kanunu çiğneyenler, halk sağlık ve güvenliğinin temini için KANUNLARA UYUN diyenlere saldırırken göz yummaya devam mı edeceksiniz!

Biz şikâyete devam edeceğiz! #5199YÜRÜRLÜKTEDİR

Kamuya ait kaldırım babalarının malı değil, kedi-köpek barınağı hiç değil! Bir gariban tezgah açıp bir şey satmaya kalksa anında tezgahı yıkıp yerle bir edecek zabıta, belediye ekipleri nerede?

Nedir bu yapılaşmanın kanuni dayanağı? Mahallenin kedileri ne demek? Sokak hayvanı ne demek? Hangi yetkiyle, hangi hukuki mesnetle böyle bir yapılaşmaya izin verdiniz, şikayetleri geçiştirdiniz? #5199YÜRÜRLÜKTEDİR

Her şeyin sebebi burada Serabın Kedi Kabilesi https://mamakumbarasi.com/serabin-kedikabilesi…

İşte bütün mesele bu! Neymiş suçumuz? Kabilenizi kamuya ait alanda, kaldırımda kuramazsınız, hasta adamın bezini kimseden isteyemezsiniz, kanser ilacını kafanıza göre tatbik edemezsiniz, bu işler böyle olmaz diye CİMER den şikayet etmişiz! Tezgahı bozmuşuz! Neymiş?

Güvenli Sokaklar Derneği katliamcıymış! Kim demiş: Serabın kedi kabilesi! İşte bütün ülkede bozduğumuz şer düzeninin Kadıköy’deki minyatür örneği! Kurmuş kabilesini, barkod, bez, kanser, taksi çarptı, geçinip gidiyormuş! Ali Beyler, İhsan Beyler, Mesut Başkanlar, Emre Başkanlar sustukça, göz yumdukça iyi! Kanuna aykırılık kimin umurumda yeter ki çark dönsün!

Güvenli Sokaklar Derneği usulünce şikayet etmiş diye katliamcıymış da, hayvan düşmanıymış da, şikayet edecekmiş de! Haddinizi bilin,

Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş, Tüzüğü doğrultusunda mücadele eden bir STK dır. Kedi köpek üzerinden menfaat elde edenlerin rantına çomak sokanlara salınacak aparat değildir.