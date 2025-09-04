Beykoz’da Osmanlı şerbetleri ve şifalı bitkiler ikram edildi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sağlık Politikaları Başkanlığı koordinesinde, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde ve İstanbul’un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen İbni Sina Haftası etkinlikleri kapsamında Beykoz’da AK Parti İlçe Kadın Kolları üyeleri vatandaşlarla buluştu.

Etkinlikte, İbni Sina’nın “tabiatın şifa dolu kaynakları”na vurgu yapan yaklaşımına atıfla baharat keseleri dağıtıldı, kızılcık ve reyhan suyu ikram edildi. Ayrıca Osmanlı şerbetleri, gül lokumu ve lavanta, kekik gibi şifalı bitkiler vatandaşlara sunuldu.

Programda, İbni Sina’nın tıp, astronomi, matematik ve felsefe alanındaki mirasına dikkat çekildi. Buhara’da doğup 18 yaşında dönemin önde gelen hekimlerinden biri kabul edilen İbni Sina’nın “El-Kanun fi’t-Tıbb” ve “Kitabü’ş-Şifa” gibi eserlerinin yüzyıllardır üniversitelerde ders kitabı olarak okutulduğu hatırlatıldı.

“Vatandaşlarımızın ilgisi bizi mutlu etti”

Beykoz İlçe Kadın Kolları Başkanı Nursel Şahin, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İbni Sina, tıbbın hükümdarı olarak bilinen, birçok alanda öncü bir bilim insanı. Biz de bu hafta kapsamında Osmanlı şerbetleri ve şifalı bitkilerimizi misafirlerimize ikram ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi bizi mutlu etti. Hem İbni Sina’dan bahsediyoruz hem de sağlıklı yaşamın önemini vurguluyoruz. İl Başkanımız Abdullah Özdemir ve İl Kadın Kolları Başkanımız Saliha Demirer’e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.