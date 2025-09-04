Savunmanın bütünleşik gücü SYS Grup, Avrupa seferinde

Hafif ve orta sınıf silah sistemlerinde dünya markası şirketleri bünyesinde barındıran Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), 2-5 Eylül tarihlerinde Polonya’da gerçekleştirilen MSPO fuarının ardından 9-12 Eylül’de Birleşik Krallık’taki DSEI 2025’te Türk savunma sanayiini temsil ediyor.



SYS Grup ve bağlı şirketleri, güncel güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren modern teknolojilerle Türk savunma sanayiinin uluslararası pazarlardaki gücüne katkıda bulunuyor.

Grup şirketleri Eylül ayında Avrupa’da düzenlenen fuarlara güçlü bir katılım sağlayarak yeni uluslararası iş birliklerine kapı aralıyor.

SYS Grup şirketleri, 2-5 Eylül’de Polonya’da düzenlenen Doğu Avrupa’nın en önemli savunma sanayi buluşmalarından MSPO’ya katılım sağladı. Bu fuarın hemen ardından rotasını Birleşik Krallık’a çeviren şirketler, 12 Eylül’e kadar sürecek DSEI 2025’te boy gösteriyor.

CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, dünyanın en prestijli savunma sanayi fuarları arasında yer alan ve 2 yılda bir düzenlenen DSEI 2025’te bütünleşik güvenlik çözümlerinden örnekler sergiliyor.

DSEI 2025, uluslararası öneminin yanında SYS Grup için özel bir anlam taşıyor. Grup bünyesindeki Birleşik Krallık merkezli AEI Systems, dünyada yalnızca 3 orta kalibre top üreticisinden biri olarak fuarda ev sahibi olarak yer alıyor. AEI Systems ve UNIROBOTICS iş birliğiyle geliştirilen 30x113mm düşük geri tepmeli orta kalibre top konsepti, ortaya çıktığı andan itibaren dünya ordularının ihtiyaçlarını karşılamak için yurt içinde ve dışında yoğun ilgi görüyor.

CANiK, bünyesindeki büyük kalibre silah üretimindeki uzmanlığı ve yenilikçi entegrasyon çözümleri ile SYS Grup’un küresel savunma projelerindeki payını artırmayı amaçlıyor.

Sahip olduğu bu yeteneklerle Türkiye ve Birleşik Krallık arasında savunma sanayi iş birliğinin son dönemde artan ivmesine yeni projeler ve iş birlikleriyle katkıda bulunmayı hedefleyen SYS Grup, fuarda yapacağı görüşmelerle uluslararası savunma sanayii ekosistemindeki stratejik rolünü de pekiştirmeyi öngörüyor.

AEI Systems Genel Müdürü Simon Angel, şirket olarak 60 yılı aşkın süredir üretimini gerçekleştirdikleri binlerce orta kalibre top ile dünya çapında kendilerini kanıtladıklarını söyledi. Angel, “SYS Grup bünyesine katılmamızın ardından üretim kapasitemiz önemli ölçüde arttı ve bugün dost ve müttefik ülkelerin bu alandaki en büyük tedarikçilerinden biri olma yolunda hızla ilerliyoruz.” dedi.

SYS Grup – CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral da Grup bünyesindeki iş birliğinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“2022 yılında SYS Grup bünyesine katılan, yarım asrı aşkın bilgi birikimine sahip AEI Systems; düşük geri tepmeli 30×113 mm VENOM LR başta olmak üzere alanında öne çıkan ürünleriyle Grubumuzun gücünü daha da artırdı. Bununla birlikte, UNIROBOTICS’in hızla artan entegrasyon kabiliyetleri ve CANiK’in büyük kalibre silah üretimindeki başarısı, ürünlerimizin dünya çapındaki önemli projelerde yer almasını hızlandırmış durumda. Bu gelişmeler SYS Grup’un konsolide ciro hedeflerine yaklaşmasını sağlarken, yüksek katma değerli ihracat ile ülkemize de güçlü bir katkı sunmaktadır.”