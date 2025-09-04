Otomotivde Patent Savaşları Kızışıyor!

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte otomotiv endüstrisi dünyada köklü bir değişim sürecinden geçiyor. Çinli üreticilerin teknoloji geliştirme hızının küresel dengeleri değiştirdiği bu süreçte, patent savaşları da kızışıyor. Patent sayılarındaki artış üretim ve istihdamın da artmasına zemin oluşturduğu için toplumsal kalkınma açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Avrupa, Çin ve Türkiye’nin patent alanındaki konumu üzerine konuşan LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, sektörün küresel verilerini ve özellikle Ar-Ge yatırımlarının lokomotifi elektrikli araçlar konusunda Türkiye için öne çıkan fırsatları değerlendirdi.

2025’in Ocak–Temmuz döneminde dünya genelinde 10,7 milyon elektrikli araç (EV) satıldı; bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışa işaret ediyor. Bölgesel dağılımda Çin 6,5 milyon (+%29), Avrupa 2,3 milyon (+%30), Kuzey Amerika 1 milyon (+%3) ve diğer ülkeler 0,9 milyon (+%42) adetle pazarın büyümesini sürükledi. BloombergNEF, yıl sonu küresel EV satış tahminini 21,8 milyon adede yükseltti.

LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, Türkiye’deki ivmeye dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ocak–Ağustos 2025 döneminde Türkiye’de EV satışları 51.144 adetten 120.857 adede çıkarak yüzde 136 büyüdü. Bu performansla Türkiye, söz konusu dönemde dünya lideri konumuna yükselerek küresel trendin de üzerinde bir başarı sergiledi.”

Nazik, yaptıkları araştırmalara göre Güney Kore, Çin ve Japonya inovasyon kapasitesiyle öne çıkarken; Avrupa ülkelerinde patent başvuruları daha düşük seviyelerde olduğunu belirtiyor. Çin 1.591.000 adet yıllık patent başvuru sayısı ile Dünya’da yapılan toplam patent başvurusunun yüzde 48’i’ni oluşturuyor. Özetle, Dünya genelinde otomotivde yapılan her 2 patent başvurusundan 1 tanesi Çin tarafından yapılıyor. Bu, ilerleyen yıllarda Çin’in Dünya’daki ekonomik pozisyonu açısından çok önemli bir göstergeyken Çin’i; ABD, Japonya ve Güney Kore izliyor.