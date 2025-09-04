ÇALIŞKAN: FİLONUN ESAS BAŞARISI, FİLİSTİN’İN DÜNYA GÜNDEMİNE GELMESİDİR

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Gazze ablukasını kırmak için İspanya’dan yola çıkan ve Tunus limanlarına ulaşan Global Direniş Filosu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çalışkan, filonun büyük bir coşkuyla karşılandığını belirterek, gemilerin bakımları tamamlandıktan sonra Gazze’ye doğru yola çıkacaklarını ve asıl hedeflerinin Gazze’ye ulaşmadan barışın sağlanması olduğunu vurguladı.

TUNUS LİMANLARINDA COŞKULU KARŞILAMA

Necmettin Çalışkan, Tunus’ta yaptığı açıklamada, “Şu anda Tunus limanlarındayız. İspanya’dan yola çıkan gemiler an itibarıyla büyük çoğunluğu limana ulaştı” dedi. Filonun karşılanmasındaki coşkuya dikkat çeken Çalışkan, “Bugün büyük bir coşkuyla gemileri karşıladık. 7’den 70’e, tüm renklerden, tüm kıtalardan ve kültürlerden insanlar burada büyük bir sevinç havası içerisinde gemileri karşıladı” ifadelerini kullandı.

HEDEF GAZZE: BARIŞ VE ATEŞKES ÇAĞRISI

Filo’nun bir sonraki durağının Gazze olacağını belirten Çalışkan, “Nasip olursa gemilerin bakımları tamamlandıktan sonra hep birlikte Gazze’ye doğru yola çıkacağız” dedi. Çalışkan, asıl hedeflerini ise şöyle açıkladı: “Temenni ediyoruz ki gemilerimiz, filomuz Gazze kıyılarına ulaşmadan Filistin’de barış gerçekleşir, ateşkes olur ve bütün dünya artık rahat bir nefes alır.”

FİLO’NUN DÜNYA GÜNDEMİNDEKİ YERİ

Çalışkan, Filo’nun dünya genelinde yarattığı etkiye dikkat çekerek, “Şu an itibarıyla dünya genelinde gemilerin yaşattığı hava, filonun başarıya ulaştığının en bariz göstergesidir. Filonun ve yolcularının başarısı, bunun dünya gündeminde oluşturacağı havayla gerçekleşecek” şeklinde konuştu. Bu durumun, dünya kamuoyunun dikkatini Gazze’ye çekmede önemli bir rol oynadığını ifade etti.

TOPLUMSAL DESTEK ÇAĞRISI VE HASSASİYET BEKLENTİSİ

Necmettin Çalışkan, Filistin dostlarına önemli bir çağrıda bulunarak, “Bütün kardeşlerimizden istirhamımız, bugünden itibaren hiç hız kesmeden konuyu gündemde tutmalarıdır” dedi. Çalışkan, “Sosyal medyada, alanlarda, meydanlarda, her yerde ama her yerde bu gemiye, filoya sahip çıkmalarını istiyoruz” çağrısında bulundu.

Çalışkan, sadece gemi içerisindeki yolcuların değil, hayatın her alanındaki insanların vereceği desteğin önemini vurgulayarak, “Evlerinde, iş yerlerinde, okullarında, fabrikalarında, hayatın her bir alanındaki insanların Filistin’e, destek filosuna ve Gazze’deki ablukayı kırma filosuna verecekleri destekle başarıya ulaşılacaktır” dedi.

Konuşmasının sonunda, milletimizin bu konudaki hassasiyetine güvendiklerini belirten Çalışkan, “Bütün milletimizin bu konuda hassasiyetini net bir şekilde görüyoruz. Bunun kesilmeden ateşkes sağlanana ve filo Gazze’ye ulaşana kadar devam etmesini bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.