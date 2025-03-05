İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

Büyük Zafer’in 103. Yıldönümünde Coşku, Marşlarla Sahneye Taşındı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümünü, coşku ve gururun hâkim olacağı AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen özel bir konserle kutladı.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer’e adanan bu anlamlı konserde, kahramanlık ve özgürlük ruhunu simgeleyen eserler sanatseverlerle buluştu.

Beethoven’ın etkileyici üvertürüyle başlayacak olan konserde, Türk müzik tarihinde iz bırakmış önemli bestecilerin marşları seslendirildi. Musa Süreyya, Felix Körling, Nevit Kodallı, Turgay Erdener, Ahmet Cemalettin Çinkılıç, Faik Canselen, Cemal Reşit Rey, Necil Kazım Akses ve Muammer Sun’un marşları, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu’nun güçlü yorumuyla sanatseverlere sunuldu.

Her biri Türkiye’nin kültürel belleğinde önemli bir yere sahip olan marşlar, izleyicilere hem tarihi hatırlatacak hem de coşkulu bir bayram atmosferi yaşattı. Konserin orkestra şefliğini Murat Kodallı, koro şefliğini ise Volkan Akkoç üstlendi.