Özlem Savaş: “15 Yıl Sonra Dönüşüm Küçük Rollerle Olmayacak”

Türk sinema ve televizyon dünyasının güçlü isimlerinden Özlem Savaş, Haber Caddesi’nden Alper Ergez’in sorularını yanıtladı ve gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncuların şöhreti sosyal medyada aradığı bir dönemde kendi yolunu yeteneğiyle açtığını vurgulayan Özlem Savaş, “Ünlü olmakla sanatçı olmak arasındaki fark hiçbir zaman kaybolmadı. Ben şöhreti yeteneğimle kazandım” dedi.

Film-San Vakfı’nda başkan yardımcılığı görevini sürdüren Özlem Savaş, Murat Özen ve Kıvanç Terzioğlu ile birlikte sinema sektörüne katkı sağlayacak yeni projeler hazırladıklarını belirtti:

“Sinema ödüllerimizin ikincisini gerçekleştireceğiz.”

Oyunculuk özlemini de dile getiren sanatçı, geri dönüş için net konuştu:

“15 yıl ara verdim, küçük rollerle dönmeyi düşünmüyorum. Bana uygun güçlü bir rol çıktığında yeniden ekranlarda olacağım.”

Dijital linç kültürüne dair açıklamaları ise dikkat çekiciydi:

“Bizim dönemimizde karavanımız bile yoktu, kostümümüzü kendimiz yapardık. Bugün oyuncular çok iyi şartlarda çalışıyor; eleştirilerden bu kadar yıpranmamaları gerekiyor.”

Zekâsı, dik duruşu ve çok yönlü yetenekleriyle tanınan Özlem Savaş, sanat yolculuğuna dair mesajını ise şu sözlerle özetledi:

“Akıllı geldim, akıllı gideceğim.”

Alper Ergez Basın PR