İstanbul TÜFAD başarılı antrenörleri ödüllendirdi

TÜFAD 2024- 2025 sezonunda Amatör liglerde şampiyon olan takımların hocalarını ağırlayarak plaketle ödüllendirdiler.

Üsküdar Valide Sultan Gemisi ile iki saatlik boğaz turu ile etkinliği taçlandıran TÜFAD, şampiyon antrenörlere yapılan ikramlardan sonra plaket taktimi töreni düzenlendi.

İstanbul Amatör Spor Kulüplerin şampiyon başkanları hem plaketlerini aldılar hemde hasret giderdiler.

TÜFAD Başkan Yardımcısı Zafer Emek, etkinlikle ilgili gazetemize yaptığı açıklamada; “Türkiye Futbol Antrenörler Derneği İstanbul Şubesi 2024-2025 sezonunda kulüplerinde başarılı olan antrenörlerimize plaket takdimlerimiz olacak. Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde kendilerini misafir ettik. Başarı belge ve plaketlerini takdim edeceğiz. TÜFAD olarak her zaman kulüplerimizin yanındayız ve onları destekleyeceğiz. Başarılı olanları da ödüllendireceğiz” dedi.