İstanbul’da “Marin Beach 2025 ” Plaj Voleybolu Turnuvası

Şile Ayazma Plajı Marin Beac Voley Turnuvası gerçekleştirildi. İlk olarak 2023 yılında başlayan “Marin Beach” Beach Voley karşılaşmaları bu yıl üçüncüsü gerçekleştirdi. Bayanlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleşen müsabakalar renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi.

Şile sahilinde gerçekleşen müsabakalar, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçerek adeta görsel bir şölene dönüştü. Tribünlerdeki izleyiciler heyecan dolu maçları büyük bir coşku içinde takip etti. Sporcuların performansları kadar, Karadeniz’in eşsiz doğası ve Şile’nin ve Marin Beach sahilinin sıcak atmosferi de organizasyona ayrı bir renk kattı.

Şile Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı ve işletmeci Murat Bilgin turnuva hakkında bilgi verdi. Bilgin; “ 2023 yılında başlayan “Marin Beach” Plaj Voleybolu karşılaşmalarının bu yıl üçüncüsünün gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Ayrıca plaj voleybolu etkinliğimizin haricinde Karadeniz’in doğal güzellikleri arasında olan kendine özgü dalgalarıyla Sörf tutkunları için eğitim faaliyetlerimizin yanı sıra deniz sporlarıyla da ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz ” dedi.

Plaj Voleybolu turnuvasında heyecan dolu maçlar akşam saatlerine kadar sürdü. Turnuvada ödül kazanan sporculara ödülleri verildi.

Nurcan Kırcalı