İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden Zafer Bayramına Özel Konser

Büyük Zafer’in 103. Yıldönümünde Coşku, Marşlarla Sahneye Taşınıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümünü, coşku ve gururun hâkim olacağı özel bir konserle kutlamaya hazırlanıyor. Sanatseverler, 29 Ağustos 2025 Cuma günü, AKM Tiyatro Salonu’nda konseri izleyebilecek.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer’e adanan bu anlamlı konserde, kahramanlık ve özgürlük ruhunu simgeleyen eserler sanatseverlerle buluşacak.

Beethoven’ın etkileyici üvertürüyle başlayacak olan konserde, Türk müzik tarihinde iz bırakmış önemli bestecilerin marşları seslendirilecek. Musa Süreyya, Felix Körling, Nevit Kodallı, Turgay Erdener, Ahmet Cemalettin Çinkılıç, Faik Canselen, Cemal Reşit Rey, Necil Kazım Akses ve Muammer Sun’un marşları, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu’nun güçlü yorumuyla sanatseverlere ulaştırılacak.

“Zafere Doğru” konseri, ulusal birlik, bağımsızlık ve özgürlük ruhunun sanat yoluyla yüceltilmesi anlamı taşıyor. Her biri Türkiye’nin kültürel belleğinde önemli bir yere sahip olan marşlar, izleyicilere hem tarihi hatırlatacak hem de coşkulu bir bayram atmosferi yaşatacak.

Konserin orkestra şefliğini Murat Kodallı, koro şefliğini ise Volkan Akkoç üstleniyor.

Galeri