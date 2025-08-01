MENÜ ☰
Kadıköy Gazetesi » Magazin » GENÇ MÜZİSYEN KÜRŞAT; GİTAR BENİM DİLİM, MÜZİK İSE KALBİM

GENÇ MÜZİSYEN KÜRŞAT; GİTAR BENİM DİLİM, MÜZİK İSE KALBİM



TikTok’ta gerçekleştirdiği canlı yayınlarla dikkatleri üzerine çeken genç müzisyen Kürşat, etkileyici sesi ve gitar performanslarıyla hızla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

Müzik yolculuğunu dijital platformlar üzerinden sürdüren Kürşat, yayınlarında hem popüler şarkılara getirdiği özgün yorumları hem de kendi bestelerini seslendirerek dinleyicilerine farklı bir deneyim sunuyor.
Samimi tavırları, izleyiciyle kurduğu sıcak bağ ve sahnedeki enerjisi, onu diğer içerik üreticilerinden ayıran en güçlü yanları arasında yer alıyor.

Genç yaşına rağmen müziğe olan tutkusu, disiplini ve istikrarlı çalışmaları sayesinde Kürşat, kısa sürede sosyal medyada sağlam bir yer edinerek adını duyurmaya devam ediyor.
Kürşat, bu başarıyı şu sözlerle dile getirdi:
“Sosyal medyanın bu kadar yoğun kullanıldığı bir dönemde, sayısız içerik arasında bu kadar insana ulaşmak benim için gurur verici. Kelimeler yetersiz kaldığında müzik konuşur. Gitar benim dilim, müzik ise kalbim. İzleyicilerime bu içtenlikle ulaştığımı hissediyorum. Belki de bu yüzden her yayında yanımdalar” dedi.

Kendi bestelerini yakında dijital platformlarda yayınlamaya hazırlanan genç müzisyen, aynı zamanda yerel konserler ve akustik etkinliklerde fiziksel sahnelere adım atmanın müjdesini verdi.

Tiktok: kursatyuksell
İnstagram: kursatyuksel06

