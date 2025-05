Centilmen Sürücüler İstanbul sokaklarında

İstanbul, 27 Mayıs 2025 – Her yıl dünyanın farklı şehirlerinde binlerce klasik motosiklet tutkununu bir araya getiren The Distinguished Gentleman’s Ride’ın İstanbul’da gerçekleşen Türkiye ayağı renkli görüntülere sahne oldu. ELF sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, motorcular en şık tarzlarıyla erkek sağlığına farkındalık için yola çıktı.

Tüm dünyada binlerce klasik ve retro tarzdaki motosiklet tutkununu buluşturan The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) etkinliğinin Türkiye ayağı İstanbul’da Terminal Kadıköy ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleşti. Motor yağları sektörünün lider markalarından ELF sponsorluğunda 25 Mayıs Pazar günü düzenlenen sürüşlerde motorcuların renkli tarzlarıyla oluşturdukları kortejler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Klasik ve retro tarzdaki motosikletler sokakları süsledi

Klasik motosiklet tutkunlarına farklı bir sürüş deneyimi yaşatan DGR, düzenlenen etkinliklerle adeta festival havası yaşattı. Etkinlik için bir araya gelen 700’e yakın motosiklet sürücüsünün renkli tarzlarıyla oluşturduğu kortej, İstanbul sokaklarında keyifli görüntüler yaratırken, toplanan bağışlarla da erkek sağlığına katkı sağlandı.

Müşterilerimize yakın olmak mükemmel bir fırsat

Turun sonunda en çok bağış toplayan katılımcılara ELF tarafından özel olarak hazırlanan hediyeler takdim edildi. ELF’in sürücülerin sürüş deneyimine tutku katmayı amaçlayan bir marka olduğunu belirten TotalEnergies Türkiye Ticari Direktörü Mehmet Murat Selçuk, “The Distinguished Gentleman’s Ride on binlerce sürücünün katıldığı yüksek profilli, uluslararası bir etkinlik. Bizler de sürüş tutkusunu ve motosiklet sevgisini sosyal farkındalıkla birleştiren bu etkinlik aracılığıyla motosiklet tutkunu müşterilerimize yakın olma fırsatını yakalıyoruz” dedi.

14 yılda 108 ülkede 1038 şehirde 60 milyon dolara yakın bağış toplandı

Mad Men dizisinin ana karakteri Don Draper’ın Matchless motosikleti üzerindeki şık halinden ilham alan ve her yıl 108 ülkede aynı gün düzenlenen DGR bir sosyal sorumluluk etkinliği. İlk defa 2012 yılında motorcu erkeklerin de şık görünebileceğini ortaya koymak ve erkeklerin yaşadığı prostat kanseri, depresyon gibi hayat kalitesini düşüren sorunlara dikkat çekmek için Avustralya’nın Sidney kentinde Mark Hawwa tarafından hayata geçirilen The Distinguished Gentleman’s Ride ile bugüne kadar 60 milyon dolara yakın bağış toplandı. The Distinguished Gentleman’s Ride’ın ilerideki etkinliklerini “dgristanbul” Instagram sayfasından takip edebilirsiniz.