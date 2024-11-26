AYİDER BAŞKANI HAKAN ŞİŞİK: “YANLIŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM, İKLİMİ DE DEĞİŞTİRİYOR”

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), 25 Kasım Pazartesi günü Kadıköy Büyük Kulüp’te “10. AYİDER İnşaat Zirvesi ve Fuarı”nı düzenledi. İnşaat müteahhitleri ve çözüm ortaklarından oluşan 500 davetlinin katıldığı gecede konuşma yapan AYİDER Başkanı Hakan Şişik, hem İstanbul Büyükşehir Beledisi hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni yönetmelikler üzerine çalıştığını belirtirken, yanlış kentsel dönüşümün şehirlerin iklimini dahi değiştirdiğini söyledi.

AYİDER, müteahhitlik, yapı malzeme gibi inşaat sektörünün temsilcilerini geleneksel “AYİDER İnşaat Zirvesi ve Fuarı”nda bir araya getirdi. Bu yıl 10.’sunun 25 Kasım Pazartesi günü Kadıköy Büyük Kulüp’te düzenlendiği etkinliğe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Kadıköy Eski Belediye Başkanı Selami Öztürk, kentsel dönüşümü Türkiye’de ilk başlatan kentsel dönüşümü Türkiye’de ilk başlatan ve on binlerce konuta imza atan İzmit Eski Belediye Başkanı Erol Köse katıldı. İnşaat müteahhitleri ve çözüm ortaklarının bir araya geldiği geceye yaklaşık 500 davetli katılırken gecenin açış konuşmasını yapan AYİDER Başkanı Hakan Şişik, “Kurulduğumuz ilk günden beri doğru kentsel dönüşümün ve yeşil dönüşümün destekçisi olduk. Şu anda hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafında plan değişiklikleri kısmında hummalı bir çalışma yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı İstanbul İmar Yönetmeliği çalışması hem inşaat müteahhitlerinin hem de arsa sahiplerini mutlu edecek bir çalışma var. Bakanlığın çalışması da planlı alanlar imar yönetmeliği üzerine. Yapı denetim kanununda bizleri çok büyük sıkıntıya sokan maddeler var. Onların iyileştirilmesi üzerine bir taslak var ve sanırız önümüzdeki ay bakanlık çalışması açıklayacaktır. Aynı zamanda çıkmalarla ilgili yasaklar bizleri oldukça engelliyor. 7 kata kadar çıkmaların uygulamaması köşe ve dar parselli alanlarda kentsel dönüşümün gerçekleşmesinin önüne geçtiğini söyleyebiliriz. Bu yasanın geçerliliği de 31 Aralık 2024’te son bulacak. Burada da bir iyileştirilme yapılacağı belirtiliyor. Müteahhitlerin sınıflandırılmasıyla ilgili de bir değişiklik olacaktır. Meslektaşlarımızın elini rahatlatacak adımların atılmasını bekliyoruz” derken, kentsel dönüşümde hem niteliğin hem de niceliğin önemli olduğunu ifade etti. Şişik, “Kentsel dönüşüm, yeşil alanların olduğu alan yenilenmesidir ve Fikirtepe kentsel dönüşümün kötü bir örneğidir. Bu kadar katlı yüksek binalarla sadece insan yoğunluğu artmıyor, aynı zamanda iklim değişikliğine de sebep oluyor. Kadıköy’e gelen rüzgar akımları yok oluyor. Örneğin; Göztepe’de eskiden klima kullanmazlardı. O bölgeden gelen rüzgar akımı kesildi. Yani doğayı etkiledi, orada yapılan yapılar. Sulukule, Fikirtepe’den daha başarılı bir kentsel dönüşüm örneğidir” açıklamalarında bulunurken derneğin kuruluşundan beri suyu daha az tüketen, enerjisini toplayabilen gibi uyarılarda bulunduklarını ve bakanlığın da yeşil binalarla ilgili, özellikle de gri suların azaltılmasıyla ilgili çalışması olduğunu söyledi.

“7 ayda 1180 ruhsat verdik”

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Zirvede konuşma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar “Kentsel dönüşümü ben anlatamıyorum, Naci Görür de anlatamıyor. Daha doğrusu kimse anlamak istemiyor. Hal böyle olunca, ne kadar çabalarsanız çabalayın anlatamazsınız” derken, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da göreve gelişinden bu yana 7 ayı geride bıraktıklarına aktararak; “Bu süre içinde 1180 ruhsat verdik. Evrakların tamam olması durumunda hiçbir proje, bir gün bile beklemeden onaylanır. Bu konuda İstanbul’da en aktif belediye durumundayız. Müteahhitlerimizden gündelik sorunlara özen göstermeleri konusunda ricada bulunuyorum. Bunlar arasında yıkım zamanlamasına uymak, gürültü düzeyini en aza indirmek, yıkım sırasında su kullanmak ve güvenlik önlemleri almak önem taşıyor” açıklamalarında bulundu.