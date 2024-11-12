İstanbul Rumeli Üniversitesi’nden Lösemi Farkındalığına Dair Anlamlı Proje

İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü öğrencileri, öğretim görevlilerinin rehberliğinde önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Tekirdağ Kapaklı’da bulunan Yanıkağıl Köyü İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirilen proje, LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı) için farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Köy okulunun duvarlarına yapılan renkli tasarımlar, lösemi hastalığına dikkat çekerek çocuklara umut ve cesaret dolu mesajlar verdi.

LÖSEV’in İnci Projesi kapsamında yürütülen etkinlikte, okulun duvarları canlı tasarımlarla süslendi. Bu özel çalışmada, “LÖSEV” yazılı tasarımlar ile lösemili çocuklara olan destek ve dayanışma vurgulandı. Projede Öğr. Gör. Yiğit Er Yiğit, Öğr. Gör. Reyhan Kesgin Üzen ve Öğr. Gör. Merve Çevik Güngör’ün liderliğindeki öğrenciler, tasarım yoluyla toplumsal fayda sağlarken aynı zamanda teknik becerilerini de geliştirdi.

Projede yer alan öğrencilerden Pelin Tunç, Dilara Gemici, Nazlıcan Şahin, Sema Kaya, Nur Kabil, Tuğçe Büyük, Furkan İlhan ve Hasan Çetkin, iş birliği içinde çalışarak bu anlamlı projeyi hayata geçirdi. Genç tasarımcılar, yalnızca köy okulunun duvarlarını renklendirmekle kalmayıp lösemili çocuklara umut ışığı olan bir mesaj verdi.

Projeyi yöneten Öğr. Gör. Yiğit Er Yiğit, “Tasarım, toplumsal duyguların güçlü bir ifade aracı. Öğrencilerimizin LÖSEV’e yönelik yaptığı bu çalışma, onların sosyal sorumluluk bilincini ve tasarımın iyileştirici gücünü keşfetmelerine olanak sağladı,” diyerek projenin amacını özetledi. Öğr. Gör. Reyhan Kesgin Üzen ise, “Bu proje sayesinde köy halkına ve lösemili çocuklara umut dolu bir mesaj vermek istedik,” ifadeleriyle projenin önemine değindi. Öğr. Gör. Merve Çevik Güngör de projeye dair duygularını, “Tasarım, yalnızca estetik değil, toplumsal farkındalığın önemli bir parçası. LÖSEV için yaptığımız bu çalışma, çocuklara umut ve mutluluk taşırsa en büyük kazanım olur,” şeklinde paylaştı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi, öğrencilerinin yaratıcılıkla toplumsal sorumluluğu birleştirerek gerçekleştirdiği bu projeyle lösemi hastalığına dair farkındalık yarattı ve topluma güçlü bir mesaj iletti. Tasarım aracılığıyla toplumsal duyarlılığın önemini bir kez daha ortaya koyan bu etkinlik, üniversitenin anlamlı projeleri arasında yerini aldı.