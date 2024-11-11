İSTANBUL’DA 4. ULUSLARARASI ÇOCUK HAKLARI FESTİVALİ, 12-20 KASIM’DA!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı’nın (İBB Kültür) dördüncüsünü düzenlediği Çocuk Hakları Festivali, bu yıl ilk kez uluslararası olarak gerçekleştirilecek!

4.Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, 12-20 Kasım tarihleri arasında Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas, Arnavutköy Yaşam Merkezi, Çubuklu Silolar, Çengelköy Çocuk Sanat Merkezi, Çekmeköy Çocuk Sanat Merkezi ve Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinliklerde çocukları kendi hakları için buluşturacak.

Festivalde farklı yaş gruplarından çocuklar atölye çalışmalarından çocuk oyunlarına, masal dinletilerinden yüz boyamaya, konserlerden film gösterimlerine, sirk kortejinden bandoya birbirinden renkli etkinliklere katılıp eğlenirken aynı zamanda haklarını da öğrenecekler. Beyoğlu, Fatih, Balat, Üsküdar ve Çekmeköy’de belirlenen alanlarda hava koşullarına bağlı olarak sokak etkinliklerinin de gerçekleştirileceği 4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali kapsamında Cumhuriyet Tırı da Esenyurt, Çatalca ve Silivri’de çocuklarla buluşacak. Masal anlatımlarında simultane işaret dili çevirisinin olacağı festivalde, işaret dili ve Braille alfabesi atölyelerinin yanı sıra farklı gelişim gösteren çocukları kapsayan atölyeler de düzenlenecek.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında İBB Kültür tarafından düzenlenen ve bu yıl uluslararası bir boyut kazanan 4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, çocuk haklarının çocuklar, ebeveynler, eğitimciler ve tüm yetişkinler tarafından bilinmesini sağlamayı, uygulanmasında köprü olmayı ve çocuk bakışlı politikaların inşasını desteklemeyi hedefliyor. Birleşmiş Milletler’in Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin dört temel ilkesi olan Ayrım Gözetmeme, Çocuğun Yüksek Yararı, Yaşama ve Gelişme Hakkı ile Katılım Hakkı maddelerini temel alan festivalin programı, İstanbul Kent Konseyi Çocuk Danışma Kurulu’nun da önerileri alınarak belirlendi.

12-20 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul’un dört bir yanında gerçekleşecek 4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, farklı yaş gruplarından çocuklara ve ailelerine, odağına çocuk hakları temasını alan zengin bir etkinlik programı sunacak. Yaratıcı drama, dans, yaratıcı yazarlık, resim, ekolojik oyun, kolaj gibi çeşitli disiplinlerde atölyelerin düzenleneceği festivalde tiyatro oyunları, film gösterimleri, Karagöz oyunu, masal anlatımları, çocuk şarkıları konserleri ve geziler de gerçekleşecek. İşaret dili ve Braille alfabesi atölyelerin yanı sıra farklı gelişim gösteren çocukları kapsayan atölyelerin de düzenleneceği festival kapsamındaki çocuk hakları odaklı etkinlikler, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Festival Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas, Arnavutköy Yaşam Merkezi, Çubuklu Silolar, Çengelköy Çocuk Sanat Merkezi, Çekmeköy Çocuk Sanat Merkezi ve Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde çocukları ağırlarken, hava koşullarına bağlı olarak Beyoğlu, Fatih, Üsküdar ve Çekmeköy’de belirli noktalarda sokak etkinlikleri de düzenlenecek. Cumhuriyet Tırı ise Esenyurt, Çatalca ve Silivri’de bölge halkıyla buluşacak. 4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, 20 Kasım Çarşamba akşamı, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde çocukların sahne alacağı özel bir kapanış etkinliği ile sona erecek.

Festival Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas, Arnavutköy Yaşam Merkezi, Çubuklu Silolar, Çengelköy Çocuk Sanat Merkezi, Çekmeköy Çocuk Sanat Merkezi ve Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde çocukları ağırlarken, hava koşullarına bağlı olarak Beyoğlu, Fatih, Üsküdar ve Çekmeköy’de belirli noktalarda sokak etkinlikleri de düzenlenecek. Cumhuriyet Tırı ise Esenyurt, Çatalca ve Silivri’de bölge halkıyla buluşacak. 4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, 20 Kasım Çarşamba akşamı, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde çocukların sahne alacağı özel bir kapanış etkinliği ile sona erecek.

4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali İBB Kültür’ün ev sahipliğinde, İBB Orkestralar Şube Müdürlüğü, İBB Turizm Şube Müdürlüğü, İBB Çocuk, İBB Sağlık, İBB Engelliler Şube Müdürlüğü, Yeşil İstanbul, Yaban İstanbul ve Oyun İstanbul işbirliğiyle düzenleniyor. Ayrıca belediye ve kamu dengesini kurmayı, çocuk hakları ve insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri ve uluslararası ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen festival bu yıl, İstanbul Kent Konseyi, Danimarka Kültür Bakanlığı, Danimarka Kültür Enstitüsü Türkiye, Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Atta Festival, Hayata Destek Derneği, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, Akdeniz Koruma Derneği, Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği, Movemet Jam- Hareket ve Öğenmede Çeşitlilik Kulübü Derneği, Oyun Çalışmaları Dayanışma Ağı, S.O.S. Sosyal Oyun ve Sokak Sanatları Derneği, SARFOLK İstanbul Sarıyer Folklor Derneği, WWF-TR Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve KAÇUV Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek.

İBB Kültür’ün ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tüm etkinlik programlarına İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir. Etkinliklerin ücretsiz biletleri ise, İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

PROGRAM

Artİstanbul Feshane

12 Kasım Salı 12.00 Resim Atölyesi: Kolektif Dokunuşlar / Konferans Salonu (7-77

Yaş)

12 Kasım Salı 14.00 Atölye: Haklarım ve Hayallerim İçin Dans Ediyorum: Kırılmayan

Hayaller / Konferans Salonu (8-10 Yaş)

12 Kasım Salı 18.00 Panel: Çocuk Kitaplarında Çocuklar ve Haklar / Kütüphane

(Yetişkin)

13 Kasım Çarşamba 12.00 Pantomim Atölyesi / Konferans Salonu (8-12 Yaş)

13 Kasım Çarşamba 16.00 Pantomim Çocuk Oyunu: “Mimdo’nun Aradığı” /Konferans

Salonu (4+ Yaş)

14 Kasım Perşembe 12.00 Soundpainting Atölyesi: Çılgın Çocuk Orkestrası / Konferans

Salonu (10-14 Yaş)

14 Kasım Perşembe 15.00 Atölye: Braille Alfabesi Öğreniyorum / Konferans Salonu (9-12

Yaş)

15 Kasım Cuma 12.30 Atölye: “Hakların Herkes İçin Hayat Bilgisi” (Farklı Gelişen Ve

Normal Gelişen Bireyler & Yetişkin Eşliği) /Konferans Salonu (6-

10 Yaş)

15 Kasım Cuma 15.30 İnteraktif Performans: “Bloom” / Konferans Salonu (3-6 Yaş)

16 Kasım Cumartesi 12.00 İşaret Dili Atölyesi: “Minik Ellerin İşaretleri” / Konferans Salonu

(7-12 Yaş)

16 Kasım Cumartesi 15.00 Müzikli Masal Saati (Simultane işaret dili çevirisiyle) / Konferans

Salonu (7+ ve Yetişkinler)

17 Kasım Pazar 15.00 Konser: Baby Concerts Amerika’dan Avrupa’ya Yolculuk /

Konferans Salonu (0+ Yaş)

Çubuklu Silolar

12 Kasım Salı 12.00 Atölye: Benim Teraryumum (4-12 Yaş)

12 Kasım Salı 14.00 Gelecek Geldiğinde: Çocuklarla Bilimkurgu Atölyesi (10+ Yaş)

13 Kasım Çarşamba 12.00 Atölye: Haklarım Başucumda (7-10 Yaş)

13 Kasım Çarşamba 15.00 Çocuklarla Yaratıcı Yazarlık Atölyesi (10-14 Yaş)

14 Kasım Perşembe 12.00 Atölye: Çevre Hayatımızdır (11-17 Yaş)

14 Kasım Perşembe 15.00 Resim Atölyesi: İstanbul Bizim (10-14 Yaş)

15 Kasım Cuma 12.00 Atölye: Minik Eller, Büyük Haklar (4-12 Yaş)

15 Kasım Cuma 15.00 Jonglörlüğe Giriş Atölyesi (8-17 Yaş)

16 Kasım Cumartesi 12.00 Dilek Ağacım Sanat Atölyesi (7-11 Yaş)

16 Kasım Cumartesi 15.00 Oyun Oynama Hakkı Kolaj Atölyesi (Yetişkin)

17 Kasım Pazar 12.00 Atölye: Çember Şarkıları Ve Ritmik Oyunlar(9-12 Yaş)

17 Kasım Pazar 15.00 Masal Anlatımı: Masal Müzik İçinde (7-11 Yaş)

Çengelköy Çocuk Sanat Merkezi

12 Kasım Salı 12.00 Sanat Terapi Atölyesi: Duygularımı Görüyorum, Çalıyorum (8-10

Yaş)

12 Kasım Salı 13.00 Atölye: Ekolojik Oyun (10-12 Yaş)

12 Kasım Salı 15.00 Masal Anlatımı: Masal Müzik İçinde (7-11Yaş)

13 Kasım Çarşamba 12.00 Atölye: Bedenim ve Ben Çocuk Yogası (6-8 Yaş)

13 Kasım Çarşamba 13.00 Resim Atölyesi: Ben Geleceğim Beni Fark Et (4-17 Yaş)

13 Kasım Çarşamba 15.00 Karagöz Oyunu: “Karagöz’ün Gölgesi” (5+ Yaş)

14 Kasım Perşembe 13.00 Çocuk Hakları Masal Anlatıcılığı & Drama Atölyesi (4-6 Yaş)

14 Kasım Perşembe 14.00 Seminer: “Çocukların Bedensel Söz Hakları” (Yetişkin)

14 Kasım Perşembe 14.00 Sinema: “Küçük Denizkızı Ponyo” (4+ Yaş)

15 Kasım Cuma 12.00 Kukla Performans Atölyesi: “Haklar Şehri”(6-12 Yaş)

15 Kasım Cuma 14.00 Çocuk Oyunu: “Mikrobistan” (3+ Yaş)

16 Kasım Cumartesi 12.00 Hayalimdeki Şehir Atölyesi (8-12 Yaş)

16 Kasım Cumartesi 14.00 Nani Nani Çocuklar Konseri

17 Kasım Pazar 12.00 Çocuklar İçin Yaratıcı Müzik Atölyesi (5- 8 Yaş)

17 Kasım Pazar 14.00 Çocuk Oyunu: “Çinyo İle Markonyo” (3-10 Yaş)

17 Kasım Pazar 16.00 Çocuklar İçin Yaratıcı Müzik Atölyesi (9-11Yaş)

Arnavutköy Yaşam Merkezi

12 Kasım Salı 12.00 Maskot Bando (3+ Yaş)

12 Kasım Salı 12.30 Bubble Show ve Yüz Boyama (3 + Yaş)

12 Kasım Salı 14.00 Atölye: Haklarını Kitaplar Aracılığıyla Keşfet (4-6 Yaş)

13 Kasım Çarşamba 14.00 Sinema: “Mia ve Ben: Centopia’nın Kahramanı” (4+ Yaş)

14 Kasım Perşembe 12.00 Esnek Oyun: H.O.P Hayal Gücü Oyun Parkı (Her Yaş)

14 Kasım Perşembe 12.00 Atölye: “Çocuğum Haklıyım” Eşleştirme Kart Oyunu (6-10 Yaş)

14 Kasım Perşembe 15.00 Çocuk Oyunu: “Mevsimini Arayan Karpuz” (4+ Yaş)

14 Kasım Perşembe 15.00 Atölye: “Oyun Felsefesiyle Barış Çemberi” (14+ Yaş)

15 Kasım Cuma 12.00 Atölye: “Bedenim ve Ben” Çocuk Yogası (6-8Yaş)

15 Kasım Cuma 14.00 Çocuk Konseri: Onur Erol Karamela SepetiŞarkıları

16 Kasım Cumartesi 12.00 Hak Temelli Dilek Ağacı Atölyesi (4-6 Yaş)

16 Kasım Cumartesi 14.00 Resim Atölyesi: “Ben Geleceğim Beni Fark Et”(4-17 Yaş)

16 Kasım Cumartesi 15.00 Haklarım Kitapçığı Atölyesi (6-8 Yaş)

16 Kasım Cumartesi 19.00 Sinema: “Her Çocuk Özeldir”

17 Kasım Pazar 14.00 Çocuk Oyunu: “Burnunu Kaybeden Palyaço” (4+Yaş)

Bulgur Palas

12 Kasım Salı 14.00 “Masallarla Düşünmek” Çocuklarla Felsefe Atölyesi (8-10 Yaş)

13 Kasım Çarşamba 14.00 Hayalimdeki Şehir Atölyesi (8-12 Yaş)

13 Kasım Çarşamba 17.00 Konser: Bir Masaldan Sesler

14 Kasım Perşembe 14.00 Atölye: “Güvenli Orman” (7-10 Yaş)

14 Kasım Perşembe 17.00 Yaratıcı Drama Atölyesi: “Çocuğun Sesine Kulak Ver’’ (Yetişkin)

15 Kasım Cuma 14.00 Atölye: Eko Sanat- Karakter Tasarımı (7-12Yaş)

15 Kasım Cuma 15.00 Atölye: Ekolojik Oyun (10-12 Yaş)

16 Kasım Cumartesi 14.00 Atölye: Çember Şarkıları ve Ritmik Oyunlar (9-12 Yaş)

16 Kasım Cumartesi 16.00 Atölye: “Çocuktan Al Haberi!” (14-17 Yaş)

17 Kasım Pazar 14.00 Sanat Terapi Atölyesi: “Duygularımı Görüyorum, Çalıyorum” (8-

10 Yaş)

17 Kasım Pazar 16.00 Resim Atölyesi: “Benim Hikâyem” (5-9 Yaş)

Çekmeköy Çocuk Sanat Merkezi

12 Kasım Salı 12.00 Maskot Bando (3+ Yaş)

12 Kasım Salı 13.00 Çocuk Hakları Masal Anlatıcılığı & Drama Atölyesi (4-6 Yaş)

12 Kasım Salı 15.00 Sağlıklı Sınırlar Atölyesi: Kilden Hikâyeler(14-17 Yaş)

13 Kasım Çarşamba 12.00 Renkli Haklar Atölyesi (4+ Yaş)

14 Kasım Perşembe 14.00 Atölye: “Kız Gibi Yap” (Kız Çocukları / 14- 18 Yaş)

15 Kasım Cuma 14.00 Resim Atölyesi: “Benim Hikâyem” (5-9 Yaş)

16 Kasım Cumartesi 12.00 Bubble Show ve Yüz Boyama (3 + Yaş)

16 Kasım Cumartesi 13.00 Atölye: “Çocuğumun Haklarını Öğreniyorum” (Yetişkin)

17 Kasım Pazar 12.00 Atölye: Ülkeden Ülkeye Geleneksel Çocuk Oyunları (7-11 Yaş)

17 Kasım Pazar 14.00 Vantrolog Gösterisi: “Ecem İle Çilek” (5-8Yaş)

Sokak Etkinlikleri

12 Kasım Salı 12.00 H.O.P Hayal Gücü Oyun Parkı (Çocuk ve Yetişkin) / Tarlabaşı

Çukur Mahallesi Şehit Nevres Sokak

12 Kasım Salı 13.00 Sirk Korteji / Tarlabaşı Çukur Mahallesi Şehit Nevres Sokak

12 Kasım Salı 16.00 Sirk Korteji / Fatih Balat Pazarcık Sokak

13 Kasım Çarşamba 12.00 S.O.S. Sosyal Oyun ve Sokak Sanatları (Çocuk ve Yetişkin) /

Çekmeköy Küme Evleri Sokak

13 Kasım Çarşamba 12.00 H.O.P Hayal Gücü Oyun Parkı (Çocuk ve Yetişkin) / Üsküdar

Selami Ali Mahallesi Hazan Sokağı

13 Kasım Çarşamba 16.00 S.O.S. Sosyal Oyun ve Sokak Sanatları (Çocuk ve Yetişkin) /

Üsküdar Selami Ali Mahallesi Hazan Sokağı

Geziler (7-14 Yaş ve Ebeveynleri)

12 Kasım Salı 10.00 Küçük Rehberler İstanbul’u Keşfediyor / Kemal Sunal Müzesi,

Çengelköy Çocuk Sanat Merkezi 15.00 Masal Anlatımı: Masal

Müzik İçinde

13 Kasım Çarşamba 10.00 Küçük Rehberler İstanbul’u Keşfediyor / Kemal Sunal Müzesi,

Çengelköy Çocuk Sanat Merkezi (15.00 Karagöz Oyunu:

“Karagöz’ün Gölgesi”)

14 Kasım Perşembe 10.00 Küçük Rehberler İstanbul’u Keşfediyor Kemerburgaz Kent

Ormanı, Arnavutköy Yaşam Merkezi (15.00 Çocuk Oyunu:

“Mevsimini Arayan Karpuz”)

15 Kasım Cuma 10.00 Küçük Rehberler İstanbul’u Keşfediyor Kemerburgaz Kent

Ormanı, Arnavutköy Yaşam Merkezi (14.00 Onur Erol

Karamela Sepeti Şarkıları)

16 Kasım Cumartesi 10.00 Küçük Rehberler İstanbul’u Keşfediyor /Dijital Deneyim Müzesi,

Miniatürk, Artİstanbul Feshane (15.00 Müzikli Masal Saati,

Simultane İşaret Dili Çevirisiyle)

17 Kasım Pazar 10.00 Küçük Rehberler İstanbul’u / Anadolu Hisarı, Çubuklu

Silolar Keşfediyor (15.00 Masal Anlatımı: Masal Müzik İçinde)

Cumhuriyet Tırı – Çocuk Etkinlikleri (3+ Yaş)

15 Kasım Cuma 14.00-17.00 / Esenyurt Meydanı

16 Kasım Cumartesi 14.00-17.00 / Çatalca Cumhuriyet Meydanı

17 Kasım Pazar 14.00-17.00 / Silivri Çantaköy Mahallesi Kasımpatı Sokak

Sarıyer Kireçburnu İskelesi

20 Kasım Çarşamba 11.00-13.00 İstanbul Boğazı Yunus Gözlem Etkinliği (5+ Yaş)

Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

20 Kasım Çarşamba 20.00 Dünya Çocuk Hakları Günü – 4. Uluslararası Çocuk

Hakları Festivali Kapanış Etkinliği (Konuşmalar, Çocuk

Korosu, Dans Gösterileri)