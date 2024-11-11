สล็อต

betflix

Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Anasayfa Manşetler Gizlilik Politikası Künye İletişim
Kadıköy Gazetesi
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel Manşet

İSTANBUL’DA 4. ULUSLARARASI ÇOCUK HAKLARI FESTİVALİ, 12-20 KASIM’DA!

Yayınlanma:
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı’nın (İBB Kültür) dördüncüsünü düzenlediği Çocuk Hakları Festivali, bu yıl ilk kez uluslararası olarak gerçekleştirilecek!

 

4.Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, 12-20 Kasım tarihleri arasında Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas, Arnavutköy Yaşam Merkezi, Çubuklu Silolar, Çengelköy Çocuk Sanat Merkezi, Çekmeköy Çocuk Sanat Merkezi ve Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinliklerde çocukları kendi hakları için buluşturacak.

 

#image_title

Festivalde farklı yaş gruplarından çocuklar atölye çalışmalarından çocuk oyunlarına, masal dinletilerinden yüz boyamaya, konserlerden film gösterimlerine, sirk kortejinden bandoya birbirinden renkli etkinliklere katılıp eğlenirken aynı zamanda haklarını da öğrenecekler. Beyoğlu, Fatih, Balat, Üsküdar ve Çekmeköy’de belirlenen alanlarda hava koşullarına bağlı olarak sokak etkinliklerinin de gerçekleştirileceği 4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali kapsamında Cumhuriyet Tırı da Esenyurt, Çatalca ve Silivri’de çocuklarla buluşacak. Masal anlatımlarında simultane işaret dili çevirisinin olacağı festivalde, işaret dili ve Braille alfabesi atölyelerinin yanı sıra farklı gelişim gösteren çocukları kapsayan atölyeler de düzenlenecek.

 

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında İBB Kültür tarafından düzenlenen ve bu yıl uluslararası bir boyut kazanan 4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, çocuk haklarının çocuklar, ebeveynler, eğitimciler ve tüm yetişkinler tarafından bilinmesini sağlamayı, uygulanmasında köprü olmayı ve çocuk bakışlı politikaların inşasını desteklemeyi hedefliyor. Birleşmiş Milletler’in Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin dört temel ilkesi olan Ayrım Gözetmeme, Çocuğun Yüksek Yararı, Yaşama ve Gelişme Hakkı ile Katılım Hakkı maddelerini temel alan festivalin programı, İstanbul Kent Konseyi Çocuk Danışma Kurulu’nun da önerileri alınarak belirlendi.

 

12-20 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul’un dört bir yanında gerçekleşecek 4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, farklı yaş gruplarından çocuklara ve ailelerine, odağına çocuk hakları temasını alan zengin bir etkinlik programı sunacak. Yaratıcı drama, dans, yaratıcı yazarlık, resim, ekolojik oyun, kolaj gibi çeşitli disiplinlerde atölyelerin düzenleneceği festivalde tiyatro oyunları, film gösterimleri, Karagöz oyunu, masal anlatımları, çocuk şarkıları konserleri ve geziler de gerçekleşecek. İşaret dili ve Braille alfabesi atölyelerin yanı sıra farklı gelişim gösteren çocukları kapsayan atölyelerin de düzenleneceği festival kapsamındaki çocuk hakları odaklı etkinlikler, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik olarak gerçekleştirilecek.

 

Festival Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas, Arnavutköy Yaşam Merkezi, Çubuklu Silolar, Çengelköy Çocuk Sanat Merkezi, Çekmeköy Çocuk Sanat Merkezi ve Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde çocukları ağırlarken, hava koşullarına bağlı olarak Beyoğlu, Fatih, Üsküdar ve Çekmeköy’de belirli noktalarda sokak etkinlikleri de düzenlenecek. Cumhuriyet Tırı ise Esenyurt, Çatalca ve Silivri’de bölge halkıyla buluşacak. 4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, 20 Kasım Çarşamba akşamı, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde çocukların sahne alacağı özel bir kapanış etkinliği ile sona erecek.

 

Festival Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas, Arnavutköy Yaşam Merkezi, Çubuklu Silolar, Çengelköy Çocuk Sanat Merkezi, Çekmeköy Çocuk Sanat Merkezi ve Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde çocukları ağırlarken, hava koşullarına bağlı olarak Beyoğlu, Fatih, Üsküdar ve Çekmeköy’de belirli noktalarda sokak etkinlikleri de düzenlenecek. Cumhuriyet Tırı ise Esenyurt, Çatalca ve Silivri’de bölge halkıyla buluşacak. 4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, 20 Kasım Çarşamba akşamı, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde çocukların sahne alacağı özel bir kapanış etkinliği ile sona erecek.

 

4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali İBB Kültür’ün ev sahipliğinde, İBB Orkestralar Şube Müdürlüğü, İBB Turizm Şube Müdürlüğü, İBB Çocuk, İBB Sağlık, İBB Engelliler Şube Müdürlüğü, Yeşil İstanbul, Yaban İstanbul ve Oyun İstanbul işbirliğiyle düzenleniyor. Ayrıca belediye ve kamu dengesini kurmayı, çocuk hakları ve insan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri ve uluslararası ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen festival bu yıl, İstanbul Kent Konseyi, Danimarka Kültür Bakanlığı, Danimarka Kültür Enstitüsü Türkiye, Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Atta Festival, Hayata Destek Derneği, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, Akdeniz Koruma Derneği, Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği, Movemet Jam- Hareket ve Öğenmede Çeşitlilik Kulübü Derneği, Oyun Çalışmaları Dayanışma Ağı, S.O.S. Sosyal Oyun ve Sokak Sanatları Derneği, SARFOLK İstanbul Sarıyer Folklor Derneği, WWF-TR Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve KAÇUV Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek.

 

İBB Kültür’ün ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tüm etkinlik programlarına İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir. Etkinliklerin ücretsiz biletleri ise, İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

#image_title

 

PROGRAM

 

Artİstanbul Feshane

 

12 Kasım Salı             12.00   Resim Atölyesi: Kolektif Dokunuşlar / Konferans Salonu (7-77

                                               Yaş)

12 Kasım Salı             14.00   Atölye: Haklarım ve Hayallerim İçin Dans Ediyorum: Kırılmayan

                                              Hayaller / Konferans Salonu (8-10 Yaş)

12 Kasım Salı             18.00   Panel: Çocuk Kitaplarında Çocuklar ve Haklar / Kütüphane

                                               (Yetişkin)

13 Kasım Çarşamba   12.00   Pantomim Atölyesi / Konferans Salonu (8-12 Yaş)

13 Kasım Çarşamba   16.00   Pantomim Çocuk Oyunu: “Mimdo’nun Aradığı” /Konferans  

                                               Salonu (4+ Yaş)

14 Kasım Perşembe    12.00  Soundpainting Atölyesi: Çılgın Çocuk Orkestrası / Konferans

                                               Salonu (10-14 Yaş)

14 Kasım Perşembe    15.00   Atölye: Braille Alfabesi Öğreniyorum / Konferans Salonu (9-12  

                                                Yaş)

15 Kasım Cuma           12.30   Atölye: “Hakların Herkes İçin Hayat Bilgisi” (Farklı Gelişen Ve

                                                Normal Gelişen Bireyler & Yetişkin Eşliği) /Konferans Salonu (6-

                                                10 Yaş)

15 Kasım Cuma           15.30   İnteraktif Performans: “Bloom” / Konferans  Salonu (3-6 Yaş)

16 Kasım Cumartesi    12.00   İşaret Dili Atölyesi: “Minik Ellerin İşaretleri” / Konferans Salonu  

                                                (7-12 Yaş)

16 Kasım Cumartesi   15.00    Müzikli Masal Saati (Simultane işaret dili çevirisiyle) / Konferans

                                                Salonu (7+ ve Yetişkinler)

17 Kasım Pazar          15.00    Konser: Baby Concerts Amerika’dan Avrupa’ya Yolculuk /

                                                Konferans Salonu (0+ Yaş)

 

Çubuklu Silolar

 

12 Kasım Salı               12.00    Atölye: Benim Teraryumum (4-12 Yaş)

12 Kasım Salı               14.00    Gelecek Geldiğinde: Çocuklarla Bilimkurgu Atölyesi (10+ Yaş)

13 Kasım Çarşamba     12.00    Atölye: Haklarım Başucumda (7-10 Yaş)

13 Kasım Çarşamba     15.00    Çocuklarla Yaratıcı Yazarlık Atölyesi (10-14 Yaş)

14 Kasım Perşembe     12.00    Atölye: Çevre Hayatımızdır (11-17 Yaş)

14 Kasım Perşembe     15.00    Resim Atölyesi: İstanbul Bizim (10-14 Yaş)

15 Kasım Cuma            12.00    Atölye: Minik Eller, Büyük Haklar (4-12 Yaş)

15 Kasım Cuma            15.00    Jonglörlüğe Giriş Atölyesi (8-17 Yaş)

16 Kasım Cumartesi     12.00    Dilek Ağacım Sanat Atölyesi (7-11 Yaş)

16 Kasım Cumartesi     15.00    Oyun Oynama Hakkı Kolaj Atölyesi (Yetişkin)

17 Kasım Pazar            12.00    Atölye: Çember Şarkıları Ve Ritmik Oyunlar(9-12 Yaş)

17 Kasım Pazar            15.00    Masal Anlatımı: Masal Müzik İçinde (7-11 Yaş)

Çengelköy Çocuk Sanat Merkezi

 

12 Kasım Salı               12.00    Sanat Terapi Atölyesi: Duygularımı Görüyorum, Çalıyorum (8-10

                                                  Yaş)

12 Kasım Salı               13.00     Atölye: Ekolojik Oyun (10-12 Yaş)

12 Kasım Salı               15.00     Masal Anlatımı: Masal Müzik İçinde (7-11Yaş)

13 Kasım Çarşamba     12.00    Atölye: Bedenim ve Ben Çocuk Yogası (6-8 Yaş)

13 Kasım Çarşamba     13.00    Resim Atölyesi: Ben Geleceğim Beni Fark Et (4-17 Yaş)

13 Kasım Çarşamba     15.00    Karagöz Oyunu: “Karagöz’ün Gölgesi” (5+ Yaş)

14 Kasım Perşembe     13.00    Çocuk Hakları Masal Anlatıcılığı & Drama Atölyesi (4-6 Yaş)

14 Kasım Perşembe     14.00    Seminer: “Çocukların Bedensel Söz Hakları” (Yetişkin)

14 Kasım Perşembe     14.00    Sinema: “Küçük Denizkızı Ponyo” (4+ Yaş)

15 Kasım Cuma            12.00    Kukla Performans Atölyesi: “Haklar Şehri”(6-12 Yaş)

15 Kasım Cuma            14.00    Çocuk Oyunu: “Mikrobistan” (3+ Yaş)

16 Kasım Cumartesi     12.00    Hayalimdeki Şehir Atölyesi (8-12 Yaş)

16 Kasım Cumartesi     14.00    Nani Nani Çocuklar Konseri

17 Kasım Pazar            12.00    Çocuklar İçin Yaratıcı Müzik Atölyesi (5- 8 Yaş)

17 Kasım Pazar            14.00    Çocuk Oyunu: “Çinyo İle Markonyo” (3-10 Yaş)

17 Kasım Pazar            16.00    Çocuklar İçin Yaratıcı Müzik Atölyesi (9-11Yaş)

 

Arnavutköy Yaşam Merkezi

 

12 Kasım Salı               12.00    Maskot Bando (3+ Yaş)

12 Kasım Salı               12.30    Bubble Show ve Yüz Boyama (3 + Yaş)

12 Kasım Salı               14.00    Atölye: Haklarını Kitaplar Aracılığıyla Keşfet (4-6 Yaş)

13 Kasım Çarşamba     14.00    Sinema: “Mia ve Ben: Centopia’nın Kahramanı” (4+ Yaş)

14 Kasım Perşembe     12.00    Esnek Oyun: H.O.P Hayal Gücü Oyun Parkı (Her Yaş)

14 Kasım Perşembe     12.00    Atölye: “Çocuğum Haklıyım” Eşleştirme Kart Oyunu (6-10 Yaş)

14 Kasım Perşembe     15.00    Çocuk Oyunu: “Mevsimini Arayan Karpuz” (4+ Yaş)

14 Kasım Perşembe     15.00    Atölye: “Oyun Felsefesiyle Barış Çemberi” (14+ Yaş)

15 Kasım Cuma            12.00    Atölye: “Bedenim ve Ben” Çocuk Yogası (6-8Yaş)

15 Kasım Cuma            14.00    Çocuk Konseri: Onur Erol Karamela SepetiŞarkıları

16 Kasım Cumartesi     12.00    Hak Temelli Dilek Ağacı Atölyesi (4-6 Yaş)

16 Kasım Cumartesi     14.00    Resim Atölyesi: “Ben Geleceğim Beni Fark Et”(4-17 Yaş)

16 Kasım Cumartesi     15.00    Haklarım Kitapçığı Atölyesi (6-8 Yaş)

16 Kasım Cumartesi     19.00    Sinema: “Her Çocuk Özeldir”

17 Kasım Pazar            14.00    Çocuk Oyunu: “Burnunu Kaybeden Palyaço” (4+Yaş)

 

Bulgur Palas  

 

12 Kasım Salı                14.00    “Masallarla Düşünmek” Çocuklarla Felsefe Atölyesi (8-10 Yaş)

13 Kasım Çarşamba      14.00    Hayalimdeki Şehir Atölyesi (8-12 Yaş)

13 Kasım Çarşamba      17.00    Konser: Bir Masaldan Sesler

14 Kasım Perşembe      14.00    Atölye: “Güvenli Orman” (7-10 Yaş)

14 Kasım Perşembe      17.00    Yaratıcı Drama Atölyesi: “Çocuğun Sesine Kulak Ver’’ (Yetişkin)

15 Kasım Cuma             14.00    Atölye: Eko Sanat- Karakter Tasarımı (7-12Yaş)

15 Kasım Cuma             15.00    Atölye: Ekolojik Oyun (10-12 Yaş)

16 Kasım Cumartesi      14.00    Atölye: Çember Şarkıları ve Ritmik Oyunlar (9-12 Yaş)

16 Kasım Cumartesi      16.00    Atölye: “Çocuktan Al Haberi!” (14-17 Yaş)

17 Kasım Pazar             14.00    Sanat Terapi Atölyesi: “Duygularımı Görüyorum, Çalıyorum” (8-

                                                  10 Yaş)

17 Kasım Pazar            16.00     Resim Atölyesi: “Benim Hikâyem” (5-9 Yaş)

 

Çekmeköy Çocuk Sanat Merkezi

 

12 Kasım Salı               12.00    Maskot Bando (3+ Yaş)

12 Kasım Salı               13.00    Çocuk Hakları Masal Anlatıcılığı & Drama Atölyesi (4-6 Yaş)

12 Kasım Salı               15.00    Sağlıklı Sınırlar Atölyesi: Kilden Hikâyeler(14-17 Yaş)

13 Kasım Çarşamba     12.00    Renkli Haklar Atölyesi (4+ Yaş)

14 Kasım Perşembe     14.00    Atölye: “Kız Gibi Yap” (Kız Çocukları / 14- 18 Yaş)

15 Kasım Cuma            14.00    Resim Atölyesi: “Benim Hikâyem” (5-9 Yaş)

16 Kasım Cumartesi     12.00    Bubble Show ve Yüz Boyama (3 + Yaş)

16 Kasım Cumartesi     13.00    Atölye: “Çocuğumun Haklarını Öğreniyorum” (Yetişkin)

17 Kasım Pazar            12.00    Atölye: Ülkeden Ülkeye Geleneksel Çocuk Oyunları (7-11 Yaş)

17 Kasım Pazar            14.00    Vantrolog Gösterisi: “Ecem İle Çilek” (5-8Yaş)

 

Sokak Etkinlikleri

 

12 Kasım Salı               12.00    H.O.P Hayal Gücü Oyun Parkı (Çocuk ve Yetişkin) / Tarlabaşı

                                                 Çukur Mahallesi Şehit Nevres Sokak

12 Kasım Salı               13.00    Sirk Korteji / Tarlabaşı Çukur Mahallesi Şehit Nevres Sokak

12 Kasım Salı               16.00    Sirk Korteji / Fatih Balat Pazarcık Sokak

13 Kasım Çarşamba     12.00    S.O.S. Sosyal Oyun ve Sokak Sanatları (Çocuk ve Yetişkin) /

                                                  Çekmeköy Küme Evleri Sokak

13 Kasım Çarşamba     12.00    H.O.P Hayal Gücü Oyun Parkı (Çocuk ve Yetişkin) / Üsküdar  

                                                  Selami Ali Mahallesi Hazan Sokağı

13 Kasım Çarşamba     16.00    S.O.S. Sosyal Oyun ve Sokak Sanatları (Çocuk ve Yetişkin) /

                                                  Üsküdar Selami Ali Mahallesi Hazan Sokağı

 

Geziler (7-14 Yaş ve Ebeveynleri)

 

12 Kasım Salı               10.00    Küçük Rehberler İstanbul’u Keşfediyor / Kemal Sunal Müzesi,

                                                  Çengelköy Çocuk Sanat Merkezi 15.00 Masal Anlatımı: Masal

                                                  Müzik İçinde

13 Kasım Çarşamba     10.00    Küçük Rehberler İstanbul’u Keşfediyor / Kemal Sunal Müzesi,

                                                  Çengelköy Çocuk Sanat Merkezi (15.00 Karagöz Oyunu:

                                                  “Karagöz’ün Gölgesi”)

14 Kasım Perşembe     10.00     Küçük Rehberler İstanbul’u Keşfediyor Kemerburgaz Kent

                                                   Ormanı, Arnavutköy Yaşam Merkezi (15.00 Çocuk Oyunu:

                                                   “Mevsimini Arayan Karpuz”)

15 Kasım Cuma            10.00     Küçük Rehberler İstanbul’u Keşfediyor Kemerburgaz Kent

                                                   Ormanı, Arnavutköy Yaşam Merkezi (14.00 Onur Erol

                                                   Karamela Sepeti Şarkıları)

16 Kasım Cumartesi     10.00     Küçük Rehberler İstanbul’u Keşfediyor /Dijital Deneyim Müzesi,

                                                   Miniatürk, Artİstanbul Feshane (15.00 Müzikli Masal Saati,

                                                   Simultane İşaret Dili Çevirisiyle)

17 Kasım Pazar          10.00        Küçük Rehberler İstanbul’u / Anadolu Hisarı, Çubuklu

                                                   Silolar Keşfediyor (15.00 Masal Anlatımı: Masal Müzik İçinde)

 

Cumhuriyet Tırı – Çocuk Etkinlikleri (3+ Yaş)

 

15 Kasım Cuma           14.00-17.00 / Esenyurt Meydanı

16 Kasım Cumartesi    14.00-17.00 / Çatalca Cumhuriyet Meydanı

17 Kasım Pazar           14.00-17.00 / Silivri Çantaköy Mahallesi Kasımpatı Sokak

 

Sarıyer Kireçburnu İskelesi

 

20 Kasım Çarşamba      11.00-13.00  İstanbul Boğazı Yunus Gözlem Etkinliği (5+ Yaş)

 

Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

 

20 Kasım Çarşamba      20.00             Dünya Çocuk Hakları Günü – 4. Uluslararası Çocuk

                                                            Hakları Festivali Kapanış Etkinliği (Konuşmalar, Çocuk

                                                            Korosu, Dans Gösterileri)

author avatar
Admin
See Full Bio
12-20 KASIM’DA!
4.
ÇOCUK HAKLARI FESTİVALİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İstanbul’da
Kültür Dairesi Başkanlığı’nın
ULUSLARARASI

İlgili Haberler

Genel
11 Kasım 2024
Hepimiz yanlış okuyoruz! Kitap yüksek sesle okunur!

Zamanda yolculuk yaparak Antik Çağ’a gitsek ve oradaki insanlar bizim kitaplarımızı, cep telefonlarımızdaki bir yazıyı sessizce okuduğumuzu görseler bu durumu çok tuhaf karşılarlardı! Çünkü eskiler bugün bizim okuduğumuzdan farklı okuyorlardı! Onlar yüksek sesle okuyordu.    Noktalama işaretlerinin icadı sayesinde 10. yüzyıldan itibaren sessiz okuma uygulaması yaygınlaştı. Modern okumanın sessiz ve yalnız bir faaliyet olduğu benimsendi.  İLGİLİ HABER Kadına şiddeti konu alan bir kitap: […]

Dünyadan
11 Kasım 2024
“Mini web siteleri, Çin’de tanıtımın en kısa yoludur”

Çin’de yılda dört bine yakın irili ufaklı fuar düzenleniyor ve Türk firmaları da bunların önemli bir kısmına katılıyor. Bu noktada akıllara “Çin’de web sitesi olmayan Türk firmaları ürünlerini en kısa ve en etkili şekilde nasıl tanıtabilir?” sorusu geliyor. İşte yanıtlar! Pazar günü Şanghay’da sona eren 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na (CIIE) Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) […]

Eğlence
11 Kasım 2024
İstanbul’da II. Mehmet Operası AKM sahnesinde

Gioachino Rossini’nin “II. Mehmet” Operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Rossini’nin en yenilikçi ve iddialı operası olarak değerlendirilen ve zengin bir orkestrasyona sahip olan eser, 28 Kasım, 30 Kasım, 21 Aralık ve 25 Aralık tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak. Bu muhteşem epik gösterinin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı. […]

Genel
11 Kasım 2024
“SAP Dönüşüm Ödülleri 2024” sahiplerini buldu

SAP Türkiye tarafından her yıl Türkiye’nin en başarılı dijital dönüşüm projelerine verilen ödüller, düzenlenen özel etkinlikle sahiplerini buldu. SAP’nin EMEA Bölgesi’nden üst düzey yöneticilerin de katıldığı etkinlikte gündem, bulut teknolojileri, yapay zeka ve verinin gücü oldu.   SAP Türkiye, iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve teknoloji liderlerini, geçtiğimiz günlerde düzenlediği SAP Executive Summit etkinliğinde bir […]

KIZIL GONCALAR

KIZIL GONCALAR

Galatasaray’ın basın tribünü yenilenmeli

Galatasaray’ın basın tribünü yenilenmeli

Günsu Özkarar’ın yazdığı, Fil Rüyası, 11 Kasım’da Baba Sahne’de prömiyer yapıyor

NORMALLEŞMEK

NORMALLEŞMEK

İSLAMIN KILICI TÜRKİYE’DE VİZYONA GİRİYOR