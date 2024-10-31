Galatasaray’ın basın tribünü yenilenmeli

İstanbul takımlarının stadında, gazetecilere ayrılan basın tribününün neredeyse tümünde maç izlemişimdir.
Gazetecilere ayrılan basın tribünü sadece Türk gazetecilere değil akredite olan yerli-yabancı tüm gazetecilere açıktır.
Özellikle Avrupa maçlarında yurt dışından gelen yabancı basın mensupları, Türk takımlarının statlarına hayran kalıyor.
Hayran kalıyor kalmasına da acaba bu durum “basın tribünü” için geçerli midir?
Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin
Daha doğrusu eksiklik değil de yenilenmesi gereken ekipmanlar var. Bunlar basın tribünündeki masalar ve en önemlisi tribünden görünmeyen pozisyonların tekrarı ile maç takibi için kullanılan küçük TV ekranları.
Galatasaray basın tribününde bu ekranların bir kısmı çalışıyor fakat çoğunluğu pasif durumda, çalışmıyor.
Çalışmadığı gibi yapılan dizayn nedeniyle maç izlemenin de önünü kesiyor.
Bunun yanında masalarda bulunan çalışmayan prizler de ciddi bir sorun.
Prize herhangi bir şarj aletini takmaya çalıştığınızda bile ciddi bir güç sarf etmeniz gerekiyor ki buna rağmen şarj aleti prize girmiyor.
Bu arada basın tribünüyle ilgili duyduğum kadarıyla, Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörü Murat Bereket ağabey de çalışma yapılacağını söylüyor.
Umarım bu çalışma bir an önce yapılır.
Çünkü bu durum, Türkiye’nin tek UEFA Kupası sahibi ve tek Süper Kupa sahibi takımına yakışmıyor.
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