Kitap okuyanlar daha uzun yaşıyor

Eğitimci, yazar Murat Tunalı, kitap okuyanların daha uzun yaşadığını belirterek, sağlıklı bir yaşam için herkesi daha fazla kitap okumaya çağırdı.
Hızlı okuma teknikleri alanında yazdığı kitapları ve verdiği seminerleriyle tanınan Murat Tunalı’nın anlamlı çağrısı birçok bilimsel araştırmaya dayanıyor.
O araştırmalardan biri, Yale Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Tunalı, 50 yaş üstü 3 bin 635 katılımcı ile gerçekleştirilen uzun süreli çalışmanın sonuçları hakkında şu bilgileri verdi:
KİTAP OKUMAK ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 20 AZALTIYOR
“Araştırma süresi içerisinde kitap okumayanların %33’ü ölürken, kitap okuyanların %27’si ölmüştür. Kitap okuyanlarda, kitap okumayanlara kıyasla %20 oranında ölüm oranı azalması gözlemlendi.
Yaşlılarda kitap okumanın hayatta kalma avantajı sağladığı açıkça görülmüştür.
Peki okumak nasıl yaşamı uzatıyor?
Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi verilerine göre okuma; beyni harekete geçirerek, erken ölümle ilişkili çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilen bilişsel gerilemeyi önleyecek kadar beyni aktif tutabiliyor. Bu da ömrü uzatıyor.
Rush Üniversitesi’nde 2013 yılında yapılan bir araştırma, hayatları boyunca okuma ve benzer bilişsel olarak uyarıcı aktivitelerde bulunduğunu bildiren kişilerin, okumayan veya bu tür uyarıcı aktivitelerde bulunmayan kişilere kıyasla daha az bilişsel gerileme yaşadığını buldu.
Yale Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırma ise, daha fazla okuduğunu bildiren kişilerin aslında okumadığını bildiren kişilere kıyasla ortalama olarak daha uzun yaşadığını gösterdi.
Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam için herkesi daha fazla kitap okumaya çağırıyorum.
GAZETE VE DERGİ OKUMAK ÖMRÜ UZATMIYOR
Bu arada, Yale Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi bilim insanları tarafından gerçekleştirilen söz konusu araştırmada, gazete ve dergi okuyanlar da incelendi ama süreli yayın okumanın uzun yaşama katkısı bulunamadı. Yani hayatta kalmak için kitaplar, gazete ve dergilerden daha avantajlı.”
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