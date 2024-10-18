Erdal Can Alkoçlar: Profesyonellere göre ABD Patent Yasasını Değiştiren Ünlü Patent İhlali Davası:

O’Reilly v. Morse, “The Telegraph Patent Case” olarak da bilinir ve 1854 yılında Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi tarafından verilen başka bir karar etrafında dönmektedir. Karar, bilgisayar yazılımıyla ilgili sanat alanında iddia edilen icatlarla ilgili olarak patent almaya uygunluk yasasının gelişiminde oldukça önemli olmuştur. Özellikle, soyut bir fikrin, başarısı dışında, patent almaya uygun olmadığını ileri sürmektedir.
Konuyla ilgili fikrini aldığımız Türk mucit Erdal Can Alkoçlar:” Mahkemenin görüşüne göre, 19. yüzyılın başlarında sözde telgrafçıların karşılaştığı sorun açıkça açıklanmıştır:
“Bu yoldaki en büyük engel, galvanik akımın başlangıçta ne kadar güçlü olursa olsun, tel üzerinde yükseldikçe giderek zayıflaması ve pozitif bir mesafe kat edildikten sonra mekanik bir etki yaratmaya yetecek kadar güçlü olmamasıydı.”
Baltimore’dan Washington’a bir sinyal göndermek için binlerce volt ve yüksek akım gerekiyordu. Turşulanmış bir kurbağanın bacaklarını seğirtmeyi başarmanın elektro-galvanik kuvvetin en büyük başarısı olduğu bir zamanda bu mümkün değildi. Samuel Morse’un ortaya koyduğu plan, uzun devrelerde elektromanyetizmanın azalan kuvvetini yenmek için iki veya daha fazla elektrik veya galvanik devreyi kendi kendini düzenleyen pillerle birleştirmekti. Morse röleleri (veya görüşün tabiriyle “tekrarlayıcıları”) yeterince küçük aralıklarla (örneğin her 15 ila 20 milde bir) yerleştirdi, böylece sinyal gürültü tarafından bastırılmadan önce sık sık ilk seviyesine geri döndürüldü.
Bilgi vermeye devam eden Alkoçlar:”Mahkeme, davanın Morse’un telgrafı gerçekten ilk icat eden kişi olup olmadığı gibi bir dizi başka konuyla bağlantılı olmasına rağmen, kalıcı öneme sahip sorunun Morse’un sekizinci iddiasıyla ilgili olduğunu açıkladı. Bu iddia, elektromanyetik kuvvetten yararlanarak anlaşılır bilgileri herhangi bir mesafeye iletme yöntemine yönlendirilmişti:
Sekizinci. Kendimi yukarıdaki spesifikasyon ve iddialarda açıklanan hassas makinelerle veya makine parçalarıyla sınırlamanızı tavsiye etmiyorum; yaratılışımın ruhu, elektromanyetizma olarak adlandırdığım elektrik veya galvanik akımın tahrik gücünün kullanımıdır, ancak, herhangi bir mesafeden anlaşılır karakterler, işaretler veya harfleri işaretlemek veya yazdırmak için yapılmıştır, iddia ettiğim ilk mucidi veya keşfedicisi olduğum bu gücün yeni bir uygulamasıdır.
Morse’un yaratılışına ilişkin açıklama, Mahkemenin çoğunluğunun görüşü olan Yargıç Taney tarafından yapıldı ve “Motor gücünün elektrik veya galvanik akım olduğu ve sonucun uzaktan anlaşılır karakterler, işaretler veya harfler işaretlemek veya basmak olduğu her iyileştirme için sınırlı hak iddia ediyor” dedi. “Telgrafı işleme koymak için gereken güzel ve kırılgan işi yapmak ve ayarlamak en yüksek düzeyde mekanik beceri gerektirse de” Morse iddia ettiği şeyi “icat etmedi”: “Profesör Morse, elektrik veya galvanik akımın, içinden geçtiği makinenin veya mekanik kurulumun biçimi ne olursa olsun, her zaman uzaktan basacağını ortaya koymadı.”
“Sonuç olarak, tarif etmediği ve hatta icat etmediği ve bu nedenle patentini ne zaman aldığını açıklayamadığı bir yöntem ve prosedürü kullanma konusunda seçkin bir hak iddia ediyor. Mahkeme, iddianın çok geniş olduğu ve yasa tarafından garanti edilmediği görüşündedir.”
Morse’un 8 numaralı iddiasının çok geniş kapsamlı olduğu ve dolayısıyla patent korumasına tabi olmadığı sonucuna varırken Mahkeme, yalnızca Morse’un elektromanyetik kuvveti kullanarak uzak mesafeden bilgi iletmenin başka yollarını öğretmediği ve mümkün kılmadığı gerçeğini değil, aynı zamanda iddianın pratik bir uygulama ve bir fikrin uygulanması yerine bir “fikir” iddia edecek kadar yüksek düzeyde genellik ve soyutlama içerip içermediğini de göz önünde bulundurdu.
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