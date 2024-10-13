Mina Najafzadeh Resim Sergisi MB Sanat Evi’nde 19 Ekim Cumartesi günü açılıyor. Sanatçının sergide farklı tekniklerde çalışılmış 35 eseri yer almakta.

Mina Najafzadeh İran Azerbaycan’da doğdu. Resim eğitimini eşi Mehmet Najafzadeh’den aldı. İç mekan tasarımına merakını ve yeteneğini resimlerine yansıttı. İran Tahran’da kişisel sergiler açan sanatçı ve çok sayıda karma resim sergilerine katıldı. Bir süre resim çalışmalarına ara veren sanatçı yakın dönemde tekrar resim çalışmalarına başladı. Son dönem eserlerinden bazıları İstanbul’da Seven Sanat Galerisi’nde yer aldı.

Mina Najafzadeh sergisi ile ilgili olarak ” Çalışmalarım evimin her köşesinden, tamamen beni, benim iç dünyamı yansıtıyor” ifadesini kullanmakta.

Sergi 31 Ekim tarihine kadar izlenebilir.

MB Sanat Evi

Mustafa Kaya Sokak No 2 A Göztepe-Kadıköy