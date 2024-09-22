Evdeki Temizlik Robotunuz Casus Olabilir mi?

Tehlikeler, günlük yaşamımızda kullandığımız birçok cihazda, her an yanı başımızda. Peki, siz bunun farkında mısınız?

Siber Tehlikelere Dikkat!

Son günlerde uluslararası siber saldırılar gündemde sıkça yer alıyor. Uzmanların yorumlarını izlerken, bu konuda bilgi sahibi olmayan birçok kişinin, ellerindeki teknolojik cihazlarla ilgili endişe duymaya başladığını görüyorum.

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Her fırsatta siber saldırıların veya güvenliğin evrensel bir mesele olduğunu vurguluyorum. Artık din, dil, ırk veya ülke sınırları tanımayan, zamandan bağımsız ve yapay zeka sistemleriyle desteklenen bir yapıya sahibiz. Ancak, bu konudaki bilincin artırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini biliyorum.

Günümüzde, siber güç ve yapay zeka teknolojilerinin birleşimi, yeni bir teknoloji çağının doğuşu olarak görülebilir. Eskiden siber saldırılar sadece bilgisayarlar, telefonlar veya kurumsal sunucularla sınırlı sanılırdı, ama bu algı ne yazık ki gerçeği yansıtmıyor. Tehlikeler, günlük yaşamımızda kullandığımız birçok cihazda, her an yanı başımızda. Peki, siz bunun farkında mısınız?

Bugün “Nesnelerin İnterneti” (IoT) olarak adlandırılan teknolojik cihazlar, evlerimizde, iş yerlerimizde ve okullarımızda yaygın olarak kullanılıyor. Akıllı buzdolaplarından televizyonlara, kolumuzdaki akıllı saatlerden güvenlik kameralarına kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu cihazlar, internet bağlantısına sahip olmaları nedeniyle siber saldırılara açık hedefler haline gelebiliyor. Size, evinizde bulunan internet bağlantılı cihazları düşünmenizi ve konumlarını kontrol etmenizi tavsiye ederim.

Aklınıza gelen bu cihazlardan kaynaklanabilecek tehditler, özellikle güvenlik açıkları henüz tespit edilmemiş en yeni model akıllı cihazlarda yoğunlaşmaktadır. Eğer bu cihazların ilk üretim serilerini kullanıyorsanız, “sıfır gün saldırıları”na maruz kalma riskiniz oldukça yüksek. Bu nedenle, buzdolabınızdan televizyonunuza, temizlik robotunuza kadar tüm akıllı cihazlarınızın güvenlik güncellemelerini düzenli olarak yapmanız şart. Aksi takdirde, bu cihazlar evinizde açık bir kapı bırakmakla eşdeğer olacaktır.

Düşünün, güvenliği sağlanmamış bir modem, kötü niyetli kişilerin evinizdeki güvenlik kameralarına veya temizlik robotunuzun ses ve görüntü sistemine erişmesine olanak tanıyabilir. Bu sayede evde olup olmadığınızı tespit edebilir, maddi durumunuz hakkında bilgi toplayabilirler. Ev içindeki konuşmalarınızı dinleyebilir, bu bilgiler doğrultusunda evinize fiziksel bir giriş ve hırsızlık gibi tehditler organize edebilirler.

Belki de bu yazıyı okumadan önce modeminizin ayarlarını kontrol etmediniz ya da evinizdeki internet bağlantılı cihazlarınızın güncellemelerini yapmadınız. Hatta belki cihazlarınızı fabrika ayarlarında bıraktınız. Ancak, artık tehlikenin farkındasınız. Şimdi modeminizin ve diğer IoT cihazlarınızın güvenlik ayarlarını ve güncellemelerini kontrol etme zamanı!

Sanal dünyada güvenliğinizi sağlamak için dikkatli olmalısınız. Unutmayın, “dijital dünyada kör bir yolculuk felaketle sonuçlanabilir.”

Okan Algün

Siber Güvenlik Uzmanı