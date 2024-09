Karadeniz Havzası’nda çevre için işbirliği projesi hayata geçiyor: EcosySTEM Projesi

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Ulusal Otoritesi olduğu Interreg NEXT Karadeniz Havzası’nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Çevresel Sürdürülebilirlik için Çocukların E-STEM yoluyla yetiştirilmesi- EcosySTEM Projesi, hayata geçiyor. Karadeniz Havzası’ndaki çevresel bozulma ve çevre eğitimi eksikliğine yönelik ortak sorunlara odaklanan projenin detayları, proje ortağı kurumların da katılımıyla İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

EcosySTEM Projesi ile Karadeniz Havzası’nda 8-11 ve 12-15 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler arasında çevre bilincini artıracak yenilikçi eğitim modülleri geliştirmek ve eğitim merkezleri kurmak hedefleniyor. Böylece proje, genç nesli çevresel sürdürülebilirliğe aktif katkıda bulunan bireyler olarak güçlendirecek ve Karadeniz bölgesindeki çevre sorunlarının çözümüne olumlu katkılar sağlayacak.

Uluslararası işbirliğiyle çevre korumada ortak adımlar atılacak

Karadeniz Havzası’ndaki çevre sorunlarının çözümünde uluslararası işbirliği ve deneyim paylaşımı hayati öneme sahip. İşte bu sebeple EcosySTEM Projesi, Türkiye, Yunanistan, Ukrayna ve Bulgaristan’dan kurumları bir araya getiriyor. Proje ortakları, uzmanlıklarıyla en iyi uygulamaları paylaşarak çevre sorunlarına yenilikçi çözümler geliştiriyor. Türkiye’den Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği – IDEA Universal’in liderliğinde yürütülecek projeye

Yunanistan’dan DUTH – Democritus University of Trace, Ukrayna’dan UABSC – Ukrainian Association of Business Support Center. Bulgaristan’dan IO-BAS – Institue of Oceanology, Bulgarian Academy of Sciences projeye katkı sağlayacak. Ukrayna, içinde bulunduğu savaş koşullarına rağmen bu anlamlı global çevre projesine dahil oldu. UABSC – Ukrainian Association of Business Support Center, eğitim merkezi yönetimi konusunda katkıda bulunacak. Çevre koruma için yapılan bu uluslararası işbirliği, materyal paylaşımını sağlayarak projenin etkisini ve erişimini artıracak. Böylece Karadeniz Havzası’ndaki ortak kirlilik sorunu ve çevre koruma konularında daha kapsamlı ve sürdürülebilir bir yaklaşım izlenecek.

E-STEM esaslı içerikler çevre koruma bilincini artıracak

EcosySTEM Projesi, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bütüncül şekilde bir araya getiren STEM eğitim yaklaşımını esas alacak. Çevre koruma konusunda hazırlanan kapsamlı içerik, STEM disiplinleriyle entegre edilecek ve ekosistemler, su, hava, toprak ve atık yönetimi modüllerini kapsayacak. Bu yenilikçi eğitim modeli sayesinde çocuklar, ekosistem, biyoçeşitlilik, kirlilik, küresel ısınma, kıtlık, erozyon, ormansızlaşma, yenilenebilir enerji, atık yönetimi, geri dönüşüm, kompostlama alanlarında bilgi ve beceri kapasitelerini geliştirecek.

Son teknoloji ekipmanlarla donatılmış dört merkez kurulacak

Bu hedefler doğrultusunda ilk olarak, çevre eğitimi ve STEM disiplinlerini geliştirmek için yenilikçi eğitim modülleri ve içerik materyalleri oluşturulacak. Bu kaynaklar, Karadeniz Havzası eğitmenler, öğrenciler ve eğitim kurumları için erişilebilir olacak ve geniş bir faydalanıcı kitlesine ulaşacak. Bu, eğitmenlerin kaliteli ve ilgi çekici içerikler sunmalarını sağlarken çevre sorunlarına karşı daha derin bir anlayış kazandıracak ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik edecek. Proje kapsamında ayrıca çevre eğitimi konusunda faaliyet gösterecek son teknoloji ekipmanlarla donatılmış dört merkez kurulacak. Tüm ortakların senkronize faaliyetler yürüteceği bu merkezlerde en az 300 öğrenci eğitim alacak. Projenin uygulama dönemi boyunca Karadeniz Havzası’nda farkındalık eylemleri ve eğitim araçlarıyla gençleri çevre sorunlarından haberdar etmeyi ve müdahalede bulunmayı amaçlayan etkinlikler hayata geçirilecek.

Çok yönlü proje çocukları çevre korumada güçlendirecek

EcosySTEM projesi, Karadeniz Havzası’nda çocuklar, gençler, eğitmenler, aileler ve yerel topluluklar da dahil olmak üzere çeşitli paydaşlara fayda sağlayacak. Çocuklar ve gençler, çevresel sorunları daha iyi anlayacak ve çevresel sürdürülebilirliğe aktif katkıda bulunmak için gerekli beceri ve bilgiye sahip olacaklar. Eğitmenler, öğretim yeteneklerini geliştiren profesyonel kaynaklara erişim elde edecekler. Aileler ve yerel topluluklar, artan çevre bilinci ve sürdürülebilir uygulamalardan fayda sağlayacak. 2026 yılında tamamlanması öngörülen proje sonrasında edinilen kaynaklardan, proje ortakları, sivil toplum kuruluşları, eğitmenler ve yerel halk yararlanabilecek. Bu sayede çevre koruma ve sürdürülebilirlik alanlarında çocukların güçlendirilmesini esas alan proje, sadece kendi zaman dilimiyle sınırlı kalmayıp gelecek nesillerde de güçlü bir etki yaratacak.

Interreg NEXT Black Sea Basin Programme Hakkında Interreg NEXT BSB Programı, European Regional Development Fund (ERDF), The Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) ve Instrument for Pre-accession (IPA) tarafından Avrupa Komşuluğu ve Uyum politikası çerçevesinde finanse edilmektedir. Program işbirliği alanı, 3 AB üye devleti (Bulgaristan, Yunanistan, Romanya) ve 4 AB üyesi olmayan ülke (Gürcistan, Moldova, Türkiye, Ukrayna) olmak üzere yedi ülkenin topraklarının tamamını veya bir kısmını kapsamaktadır.

Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği – IDEA Universal Hakkında

Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği – IDEA Universal’in geliştirdiği akıllı köy projeleri, suyu, gıdası olmayan zorlu coğrafyalarda sürdürülebilir kalkınma yaratıyor. IDEA Universal, 10 yıldır özellikle Afrika ve Asya’da yoğunlaşan 10 ülkede, 350 köyde, 3500’ün üzerinde proje gerçekleştirip 1 milyon insana ulaşmayı başardı. Akıllı Köyler Projesi, yenilenebilir enerjiyi kullanarak her eve 24 saat, Dünya Sağlık Örgütü standartlarında su sağlanması, tarım bahçesi, sulama sistemi kurulması, tohum desteği, tohum bankacılığı ve sürdürülebilir tarım eğitimleriyle her eve günde 15 saat enerji sağlanması gibi konuları kapsıyor. Türkiye’de ise kırsal kalkınma, deprem bölgelerinde afet destek ile acil yardım programları ve Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Köyü’nde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik Akıllı Öğrenme Laboratuvarı projesini hayata geçirildi. Teknoloji temelli öğrenme laboratuvarında çocuklara kendi hızlarında akıllı ve eğlenceli bir şekilde öğrenme imkanı sağlamak hedeflendi.