SEN OLMALISIN!

Korkularımız, kaygılarımız vardır da ondan.
Bu korku ve kaygılar bizi resmen teslim alır.
Elimizi kolumuzu bağlar…
Bizi, biz olmaktan çıkarır…
İşi kötü tarafı; korkularımıza, kaygılarımıza karşın, dost meclislerinde,
ne kadar duyarlı, fedakâr, iyi bir insan olduğumuzu anlatır dururuz.
Söylemde var, pratikte yok…
İyi de “Bir şeyler yapmalı!”
Bir yerlerden başlamalı…
O kişi de sen olmalısın!
Hem de en önde…
Omuzlamalısın yaşamın tüm yükünü…
Şair Ataol Behramoğlu “Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir
şeyi.” diyor ya, her anın yaşama dair olmalı…
Yaşadım diye bilmek kolay iş değil be kardeşim!
Öyle bir yaşamalısın ki, iliklerine kadar yaşamı hissetmelisin.
Sevebilmelisin bir karıncayı, toprağı, bitkiyi, canlıyı…
Sevgiden delirmelisin.
Yaşamını güzel şeylere adamalısın…
Bir bitkiden, bir hayvandan farkın olmalı.
İnsan olmalısın!
“Koyun gibisin kardeşim/gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye
katılıverirsin hemen ve âdeta mağrur, koşarsın salhaneye/dünyanın
en tuhaf mahlukusun yani/hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen
balıktan da tuhaf…” diyor ya Nazım Hikmet Ran.
Hayır, hayır doğru bir yaşam şekli değil bu!
Bir mum yakmak…
Karanlığa küfür etmenin panzehridir.
Yoktur bu işin ortası…
Kandırma kendini, beyninde korkular büyütme, haklı nedenler arama,
suçluluk duygusundan kurtulmak için bir sürü laf üretme, bak
kendine, acımasızca eleştir kendini, özeleştiri ver.
Bu topluma borcun var.
Toplumu güzelleştirmek, yaşanası kılmak en büyük görevin…
Pis işler peşinde koşma, kolay para kazanma derdine düşme, hayatını
kumara çevirme…
Bu işler insani değil…
İnsan olabilmek, insan kalmak…
Dedim ya büyük işlerle işimiz yok, küçük işler bizimkisi, diye…
Kaybolan değerlerimizi yeniden var etmek.
Bir birey olabilmek.
Kucaklamak tüm insanlığı…
Değişmek ve değiştirmek için kendimizden başlamak.
Sen değişirsen her şey değişir.
Bırak artık, suçlu aramayı…
Yaşadığın toplum yozlaştı ve kirlendi.
İçinde yaşanmaz hale geldi.
Bu konuda herkes hem fikir, dertli.
İyi de senin hiç mi bir suçun yok?
Bir bak kendine!
Bir okumuş, tahsil görmüş birey olarak bu ülkeye ne kattın?
Bu soruyu lütfen kendine bir sor!
Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak…
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlıklara…
Hayır, hayır, hayır…
Yanmaya, yanmana falan hiç gerek yok.
İnsan diyorum, sen diyorum.
“Sen olmalısın!” diyorum.
İlgili Haberler
Birkaç hafta gündeme dair bir şeyler yazıp çizmedim; işin doğrusu, biraz tembellik hakkımı kullandım. Gündeme dair yazıp çizmediğim birkaç haftada, ülkede o kadar çok şey olup bitti ki insan, “Bu ülkeye bu kadar gündem çok fazla!” diyesi geliyor. Süleyman Demirel, “Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir.” demişti. Ne kadar doğru bir sözmüş, maalesef yaşayarak […]
Haftanın en yoğun günü 19 Temmuzdur. 19 Temmuzda Ay Oğlak burcunda, Merkür ve Venüs Aslanda, Mars ve Uranüs Boğada, Jüpiter İkizlerde, Saturn ve Neptün Balıkda düşük katsayıda olacaktır. 17 Temmuz ise Deprem Kesişim Noktası olup Dünyanın zayıf fay hatlarında 6.0 ve üzeri şiddetli Depremlere yol açabilir. 19 Temmuza ise olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir. […]
Gündem pek yoğun değil, kaç gündür ne yazayım derken, yaklaşan TFF seçimleri aklıma geldi. Tekrar aday olan Mehmet Büyükekşi hakkında bir şeyler yazayım dedim. Karagümrük Spor Kulübü’nün taraftar sayfası olan Karagümrüklüler fan sayfasını yakından takip ederim. Orada yapılan bir paylaşım Mehmet Büyükekşi’nin durumunu özetler nitelikteydi. İLGİLİ HABER 24 – 30 Haziran 2024 Astroloji haftalık yorum: 25 Haziran Jüpiter Dikkat! Paylaşımda […]
08 Temmuz haftası yoğun bir hafta olup 10 Temmuz haftanın En Yoğun günüdür. 14 Temmuzda ise Ay ve Venüs Transitleri -2 seviyesine inecektir. Ay düşük katsayıda güvenlik problemlerini ve verimsizliği sembolize ederken Venüs Transiti düşük katsayıda açgözlülüğü, mal-mülk ve toprak paylaşımlarını, sosyal ve siyasi olayları ve çatışmalarını sembolize etmektedir. 09 ve 14 Temmuz zayıf fay […]