Kostüm kreatörü Hale Eren vefat etti

Merhume için yarın (23.01.2024) saat 11.00’de İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesinde tören düzenlenecektir. Düzenlenen törenin ardından merhume Erenköy Galip Paşa Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Küçükyalı Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Hale Eren kimdir?

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Ülkemizin yetiştirdiği çok önemli bir kostüm tasarımcısı olan Hale Eren, 1929 Yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası asker olduğu için ilk ve orta öğrenimini çeşitli illerde (Siirt, Urfa, Bursa, İstanbul) görmüştür. Lise öğrenimine Bursa Kız Lisesi’nde başlamış ve İstanbul Çamlıca Kız Lisesi’nde bitirmiştir. Bir yıl İstanbul Edebiyat Fakültesi Fransız Filoloji Bölümüne devam etmesinin ardından bu bölümü bırakıp İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne giren Eren, akademinin Garp Süsleme, Moda ve Tiyatro Kostümleri Bölümü’nden 1953 yılında mezun olmuştur.

1954 yılında Ankara Devlet Tiyatro ve Operası’na kostüm tasarımcısı olarak giren Eren, henüz akademiden yeni mezun ve işsizken karşılaştığı Turgut Zaim’den çok şey öğrendiğini söyler. O dönemde aynı zamanda ressam olan Turgut Zaim’in bir opera için yetiştirmesi gereken işlere yardımcı olarak görev alır.

Eren, bir süre sonra, 1955 yılında Devlet Konservatuarı’nın ilk mezunlarından olan ve aynı zamanda Devlet Tiyatro ve Operası’nda Dekor ve Kostüm tasarımcısı olarak çalışan Refik Eren ile evlenmiştir.

Hale Eren, 1992 yılına kadar Devlet Tiyatroları’na devam eder. Bu arada Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Görüntüleri Bölümü’nde, 1997-1998 yılları arasında Sahne Kostümleri Tasarım Çizimi, Dekor-Kostüm Tarihi ve Sahne Tekniği derslerini veren Hale Eren, kostüm tasarımcısının iyi bir eğitimden geçmesi gerektiğine inanır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda sanatçı öğretim görevlisi olarak çalışan Eren, Devlet Tiyatroları’nda, Devlet Opera ve Bale’sinde 260 kadar uygulamanın kostümlerini çizmiş ve realize ettirmiştir.

Cumhuriyet dönemi Türk Tiyatrosu tarihine sayısız kostüm tasarımı uygulamaları ile adını yazdırmış olan Hale Eren, özellikle Şehir Tiyatroları ve Devlet Tiyatroları’nın aranan sanatçısı olarak çok sayıda ödüle de layık görülmüştür. Ağırlıklı olarak Osmanlı dönemini konu alan tarihsel oyunlar için kostüm tasarlayan Eren, opera, bale ve müzikaller için de kostüm tasarımları yapmıştır. Hale Eren’in tasarımları öncelikle titiz bir ön araştırma ve dramaturgi çalışmasından sonra oyunun anlamı ve tüm görsel unsurları birlikte hesaplanarak biçim kazanmıştır. Eren, tasarım ve uygulamalarında sanat anlayışı ve çalışma prensipleri kadar eğitimci kimliği ile de Türk Tiyatrosu uygulama alanında örnek ve yol gösterici bir sanatçı olmuştur.