İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA25 ETKİNLİK SEYİRCİYLE BULUŞACAK

(21-28 KASIM)

25 ETKİNLİK SEYİRCİYLE BULUŞACAK



ŞEHRE KAHKAHAYI GETİREN İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ 6. YILINDA

5 KASIM – 4 ARALIK 2023 TARİHLERİ ARASINDA

MAXIMUM KART ANA SPONSORLUĞUNDA

Türkiye’de mizah alanında trendleri belirleyen, alternatif ve avangart projelere zemin hazırlayan BKM, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 6. kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında, 5 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek yerli yabancı etkinlikleri ile 7’den 70’e tüm şehre kahkahayı getiriyor!



İstanbul Komedi Festivali; söyleşiler, stand-up’lar, doğaçlama gösteriler, kapalı gişe tiyatro oyunları ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra bu yıl İngiliz komedyenleri Türk izleyicisi ile buluşturacak ve BrandWeek’te yer alacak. Festival her yıl olduğu gibi, 6. yılında da çıtayı yükselterek sahneye yeni isimler, şehrin etkinlik takvimine yepyeni gösteriler kazandıracak.

25 etkinlik ile 3. haftasında; Demet Akbağ ile Bir Demet Muhabbet, Salih Tıraş, Manchesterlı komedyen Brennan Reece, Cem İşçiler, Aygül Aydın ile Yıldızlara Gülümse, Efe Tunçer & Caner Omur & Caner Dağlı, Berfu & Eser Yenenler, GirlzNightOut ft. Merve Polat, TuzBiber 6’lı, “Hey Gidi Günler” ile Süheyl & Behzat Uygur, Meksika Açmazı, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, İyi Eğlenceler Kızım! “Eurovision Özel”, sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen Zengin Mutfağı, Güldür Güldür Show, Aydınlıkevler, Cimri, Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak ve BKM Çarşı etkinliklerinin yanı sıra minik seyirciler için Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası da bu hafta İstanbul Komedi Festivali’nde.

21-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler;

21 Kasım BKM Mutfak Çarşı: 2022 Doğaçlama Tiyatro Ligi Şampiyonu: Birdenbire

21 Kasım KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi: Salih Tıraş – Yöresel Tatlar

21 Kasım Maximum Uniq Hall: Zengin Mutfağı

21 Kasım İş Sanat İş Kuleleri Salonu: Demet Akbağ ile Bir Demet Muhabbet

22 Kasım BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi

22 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Güldür Güldür Show

22 Kasım Maximum Uniq Box: Brennan Reece

22 Kasım Bostancı Gösteri Merkezi: Aydınlıkevler

23 Kasım Trump Sahne: Cem İşçiler – Stand Up

23 Kasım İş Mekan: Efe Tunçer & Caner Omur & Caner Dağlı

23 Kasım Maximum Uniq Box: Aygül Aydın ile Yıldızlara Gülümse

23 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Berfu & Eser Yenenler – Çift Terapisi

23 Kasım Bostancı Gösteri Merkezi: Cimri

24 Kasım BKM Mutfak Çarşı: GirlzNightOut ft. Merve Polat

24 Kasım Maximum Uniq Box: TuzBiber 6’lı

24 Kasım Maximum Uniq Hall: Güldür Güldür Show

25 Kasım BKM Mutfak Uniq: Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası

25 Kasım BKM Mutfak Çarşı: 3 Çeyrek 1 Tam ft. Yusuf Bilal Altıntaş

25 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Çok Güzel Hareketler 2

26 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Hey Gidi Günler

26 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Tolga Üyken – Araf

27 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Yarımşar Saat Stand Up

27 Kasım Mall of İstanbul MOİ Sahne: Meksika Açmazı

27 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü

27 Kasım BKM Mutfak Uniq: İyi Eğlenceler Kızım! “Eurovision Özel”