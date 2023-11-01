İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA25 ETKİNLİK SEYİRCİYLE BULUŞACAK

(21-28 KASIM)
25 ETKİNLİK SEYİRCİYLE BULUŞACAK
ŞEHRE KAHKAHAYI GETİREN İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ 6. YILINDA
5 KASIM – 4 ARALIK 2023 TARİHLERİ ARASINDA
MAXIMUM KART ANA SPONSORLUĞUNDA
Türkiye’de mizah alanında trendleri belirleyen, alternatif ve avangart projelere zemin hazırlayan BKM, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 6. kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında, 5 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek yerli yabancı etkinlikleri ile 7’den 70’e tüm şehre kahkahayı getiriyor!
İstanbul Komedi Festivali; söyleşiler, stand-up’lar, doğaçlama gösteriler, kapalı gişe tiyatro oyunları ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra bu yıl İngiliz komedyenleri Türk izleyicisi ile buluşturacak ve BrandWeek’te yer alacak. Festival her yıl olduğu gibi, 6. yılında da çıtayı yükselterek sahneye yeni isimler, şehrin etkinlik takvimine yepyeni gösteriler kazandıracak.
İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA
25 ETKİNLİK İLE KATILIMCILARA KAHKAHA DOLU ANLAR YAŞATACAK
25 etkinlik ile 3. haftasında; Demet Akbağ ile Bir Demet Muhabbet, Salih Tıraş, Manchesterlı komedyen Brennan Reece, Cem İşçiler, Aygül Aydın ile Yıldızlara Gülümse, Efe Tunçer & Caner Omur & Caner Dağlı, Berfu & Eser Yenenler, GirlzNightOut ft. Merve Polat, TuzBiber 6’lı, “Hey Gidi Günler” ile Süheyl & Behzat Uygur, Meksika Açmazı, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, İyi Eğlenceler Kızım! “Eurovision Özel”, sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen Zengin Mutfağı, Güldür Güldür Show, Aydınlıkevler, Cimri, Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak ve BKM Çarşı etkinliklerinin yanı sıra minik seyirciler için Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası da bu hafta İstanbul Komedi Festivali’nde.
İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ’NDE BU HAFTA 25 ETKİNLİK!
21-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler;
21 Kasım BKM Mutfak Çarşı: 2022 Doğaçlama Tiyatro Ligi Şampiyonu: Birdenbire
21 Kasım KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi: Salih Tıraş – Yöresel Tatlar
21 Kasım Maximum Uniq Hall: Zengin Mutfağı
21 Kasım İş Sanat İş Kuleleri Salonu: Demet Akbağ ile Bir Demet Muhabbet
22 Kasım BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi
22 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Güldür Güldür Show
22 Kasım Maximum Uniq Box: Brennan Reece
22 Kasım Bostancı Gösteri Merkezi: Aydınlıkevler
23 Kasım Trump Sahne: Cem İşçiler – Stand Up
23 Kasım İş Mekan: Efe Tunçer & Caner Omur & Caner Dağlı
23 Kasım Maximum Uniq Box: Aygül Aydın ile Yıldızlara Gülümse
23 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Berfu & Eser Yenenler – Çift Terapisi
23 Kasım Bostancı Gösteri Merkezi: Cimri
24 Kasım BKM Mutfak Çarşı: GirlzNightOut ft. Merve Polat
24 Kasım Maximum Uniq Box: TuzBiber 6’lı
24 Kasım Maximum Uniq Hall: Güldür Güldür Show
25 Kasım BKM Mutfak Uniq: Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası
25 Kasım BKM Mutfak Çarşı: 3 Çeyrek 1 Tam ft. Yusuf Bilal Altıntaş
25 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Çok Güzel Hareketler 2
26 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Hey Gidi Günler
26 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Tolga Üyken – Araf
27 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Yarımşar Saat Stand Up
27 Kasım Mall of İstanbul MOİ Sahne: Meksika Açmazı
27 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü
27 Kasım BKM Mutfak Uniq: İyi Eğlenceler Kızım! “Eurovision Özel”
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